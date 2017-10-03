Смартфону Huawei Mate 10 Pro приписывают цену ?940

Известный инсайдер Роланд Куанд (Roland Quandt) сообщил на своей страничке в социальной сети Twitter о том, что смартфон Huawei Mate 10 Pro может стоить ?930-940.

Данная информация была опубликована на сайте одного европейского онлайнового магазина, который разместил страничку для према предварительных заказов на Huawei Mate 10 Pro раньше времени, но уже удалил ее.

Смартфон Huawei Mate 10 Pro должен получить дисплей диагональю 5,9 дюйма с соотношением сторон 18:9, однокристальную систему Kirin 970, которая включает нейронный процессор (Neural Processing Unit, NPU), а также сдвоенную камеру с диафрагмой F/1,6.

Согласно последним слухам, Huawei Mate 10 Pro также получит док-станцию, похожую на Samsung DeX Station.

Смартфон представят 16 октября.