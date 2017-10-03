Стало известно, как Intel сделала процессоры Coffee Lake несовместимыми с системными платами для CPU предыдущих поколений

Компания Intel известна частой сменой процессорных разъемов, делающей новые процессоры несовместимыми с платами для их предшественников и увеличивающей расходы на модернизацию ПК. В случае с процессорами под условным наименованием Coffee Lake разъем остался прежним, но они все равно несовместимы с платами для процессоров Kaby Lake и Skylake в том же исполнении.

Используя информацию с сайта Intel, источник наглядно показал, в чем причина несовместимости. Дело в том, что производитель изменил назначение некоторых выводов.

Говоря точнее, в Coffee Lake больше контактов используется для подачи напряжения питания VCC. На иллюстрациях они показаны красным цветом. У Coffee Lake (на верхней иллюстрации) их 146 штуки, а у Kaby Lake и Skylake (на нижней иллюстрации) — 128.

Таким образом, несовместимость заложена на аппаратном уровне и, вопреки звучавшим ранее надеждам, не может быть устранена обновлением BIOS или другими программными средствами.