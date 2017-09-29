Первый пошел: на Тайване взорвался смартфон iPhone 8 Plus

Смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступили в продажу неделю назад, не установив никаких рекордов. Это объясняется тем, что многие поклонники решили дождаться выхода iPhone Х.

Рассказывая о каких-то проблемах с новыми смартфонами, мы упоминали только историю со звуками, которые доносятся из разговорных громкоговорителей некоторых устройств. Apple уже заявила, что проблема носит программный характер и будет исправлена в следующем обновлении прошивки.

Однако на этой неделе появилось первое сообщение о смартфоне iPhone 8 Plus, который взорвался, находясь на подзарядке. Инцидент произошел в тайваньском городе Тайчжун. Смартфон с 64 ГБ флэш-памяти был куплен 23 сентября, он проработал всего три дня.

По рассказу владелицы, уровень заряда смартфона составлял около 70%, она использовала оригинальное зарядное устройство. При взрыве произошло нарушение целостности корпуса, как видно на фотографиях.

Девушка пользовалась смартфонами Apple со времен iPhone 4, но подобный случай с ней случился впервые. Взорвавшийся смартфон отправлен на экспертизу.