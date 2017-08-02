Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата Aorus X399 Gaming 7

Компания Gigabyte объявила о выпуске системной платы Aorus X399 Gaming 7, показанной на прошлой неделе.

Плата типоразмера ATX (30,5 x 24,4 см) построена на наборе системной логики AMD X399 и рассчитана на процессоры AMD Ryzen Threadripper в исполнении TR4.

Питание поступает на плату по 24-контактному разъему ATX, 8-контактному разъему EPS и 4-контактному разъему ATX. Схема питания процессора — 14-фазная. Рядом с процессорным разъемом расположено восемь слотов для модулей памяти DIMM, в которые можно установить до 128 ГБ памяти DDR4-2667.

Список слотов расширения включает пять слотов PCIe x16, два из которых работают в режиме x8, а один — в режиме x4 (он соответствует спецификации PCIe 2.0).

Для накопителей есть восемь портов SATA 6 Гбит/с и три слота M.2 с интерфейсами SATA и PCIe x4. В оснащении платы также можно выделить три порта USB 3.1 Gen 2, один из которых выведен на разъем USB-C, и десять портов USB 3.0. Возможности сетевого подключения обеспечивает адаптер 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi и порт Gigabit Ethernet на контроллере Killer E2500. Кроме того, плата поддерживает Bluetooth 4.2. Основой восьмиканальной звуковой подсистемы служит кодек Realtek ALC1220. Плата украшена полноцветной подсветкой.

Продажи Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 должны начаться 10 августа по цене около $300.