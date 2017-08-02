Показать все

Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата Aorus X399 Gaming 7

Теги: Gigabyte

Источник: Gigabyte

1174

Компания Gigabyte объявила о выпуске системной платы Aorus X399 Gaming 7, показанной на прошлой неделе.

Продажи Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 должны начаться 10 августа по цене около $300

Плата типоразмера ATX (30,5 x 24,4 см) построена на наборе системной логики AMD X399 и рассчитана на процессоры AMD Ryzen Threadripper в исполнении TR4.

Продажи Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 должны начаться 10 августа по цене около $300

Питание поступает на плату по 24-контактному разъему ATX, 8-контактному разъему EPS и 4-контактному разъему ATX. Схема питания процессора — 14-фазная. Рядом с процессорным разъемом расположено восемь слотов для модулей памяти DIMM, в которые можно установить до 128 ГБ памяти DDR4-2667.

Список слотов расширения включает пять слотов PCIe x16, два из которых работают в режиме x8, а один — в режиме x4 (он соответствует спецификации PCIe 2.0).

Для накопителей есть восемь портов SATA 6 Гбит/с и три слота M.2 с интерфейсами SATA и PCIe x4. В оснащении платы также можно выделить три порта USB 3.1 Gen 2, один из которых выведен на разъем USB-C, и десять портов USB 3.0. Возможности сетевого подключения обеспечивает адаптер 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi и порт Gigabit Ethernet на контроллере Killer E2500. Кроме того, плата поддерживает Bluetooth 4.2. Основой восьмиканальной звуковой подсистемы служит кодек Realtek ALC1220. Плата украшена полноцветной подсветкой.

Продажи Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 должны начаться 10 августа по цене около $300.

2 августа 2017

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Nanya рассчитывает самостоятельно разработать 10-нанометровую технологию производства DRAM: Отправной точкой станут технологии 1X и 1Y, лицензированные у Micron

Производитель уверяет, что не забросил фотосистему Nikon 1: Камеры Nikon 1 AW и 1 V3 уже невозможно купить1

Скорость вращения вентилятора Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB регулируется в диапазоне 500-1400 об/мин: Вентиляторы Thermaltake Riing Plus 12 LED RGB предназначены для установки на радиаторы систем жидкостного охлаждения

Смартфону Honor Note 9 приписывают гигантский экран и SoC Kirin 965: Смартфону Honor Note 9 будет очень большим3

Ассортимент Gigabyte пополнила системная плата Aorus X399 Gaming 7 : Продажи Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 должны начаться 10 августа по цене около $3005

Криптовалюта Bitcoin разделилась на две: Bitcoin разделился на Bitcoin и Bitcoin Cash12

Apple продала 1,2 млрд iPhone за 10 лет, включая 200 млн смартфонов за последний год: Что бы ни говорили недоброжелатели, продажи iPhone продолжают увеличиваться26

Сервисы Apple зафиксировали новый квартальный рекорд, ими пользуются 185 млн платных подписчиков: За последние три месяца количество платных подписчиков выросло на 20 млн человек6

В этом году Samsung инвестирует в развитие производства до $25 млрд: За весь 2016 год южнокорейский производитель инвестировал в развитие производства 11,68 млрд долларов7

Смартфону Xiaomi Mi 6C приписывают SoC Surge S2, сдвоенную камеру и цену $300: Xiaomi Mi 6C получит сдвоенную основную камеру, в которой будут применяться 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX386 и второй датчик разрешением 5 Мп

Смартфон OnePlus 5 станет доступен в новом оттенке золотого цвета: Когда цветом Rose Gold уже никого не удивить, приходится идти на эксперименты

Sony отгрузила за квартал 3,4 млн смартфонов: График наглядно демонстрирует, насколько снизились продажи смартфонов Sony за последние годы12

Google делает поиск картинок на устройствах Android более удобным: Это должно сократить время поиска изображения, которое максимально точно отвечает вашим запросам

Intel приписывают отказ от однокристальных систем Quark: Intel может прекратить работу над SoC Quark

Facebook работает над домашним планшетом для видеозвонков: Facebook выпустит домашний планшет и умную колонку

Официальные изображения смартфона Samsung Galaxy Note 8 подтверждают местоположение дактилоскопического датчика: Анонс Galaxy Note8 ожидается 23 августа20

Twelve South выпустила чехол BookBook в форме книги для новых ноутбуков MacBook и MacBook Pro : Цена новинки составляет 80 долларов4

Разработчики приложений для устройств Apple могут приглашать до 10 000 тестеров: Лимит на количество бета-тестеров был поднят впервые с 2015 года2

OnePlus 5 получил дополнительную стабилизацию видео при съемке в разрешении 4К: Система электронной стабилизации работает параллельно с системой оптической стабилизации

Apple опубликовала финансовый отчёт. Продажи планшетов iPad выросли впервые за несколько лет: Apple отчиталась за третий квартал 2017 финансового года27

Компактные ноутбуки Lenovo N23 и N24 работают под управлением Windows 10 S: Lenovo выпустила дешёвые ноутбуки с Windows 10 S11

1318

iXBT TV

  • Обзор лазерного цветного МФУ Canon imageRunner Advance C3520i, младшего в новой линейке

  • Обзор робота-пылесоса iBoto Aqua V710 с функцией влажной уборки

  • Обзор электрической скороварки Unit USP-1090D: готовим под давлением

  • Обзор материнской платы Gigabyte GA-Z270-Gaming K3 c возможностью подъема напряжения на USB-портах

  • Обзор комплекта модулей памяти DDR4 Corsair Vengeance RGB с настраиваемой подсветкой

  • Обзор недорогого игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World Of Tanks Edition

  • Обзор недорогой материнской платы Gigabyte GA-AB350-Gaming 3 для процессоров AMD Ryzen

  • Обзор доступного сетевого накопителя на два отсека QNAP D2

  • Самая странная камера, всё более умные автомобили

  • Обзор напольных весов Unit UBS-2210 (с биоимпедансным анализатором состава тела) и UBS-2056

  • Обзор видеорегистратора, GPS-информатора и радар-детектора Subini STR XT-6

  • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS6000 с функциями регистратора

1212

Теги

июль
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

997

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2016.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017