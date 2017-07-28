Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper

Компания Gigabyte показала системную плату Aorus X399 Gaming 7, предназначенную для процессоров AMD Ryzen Threadripper.
В оснащении платы с процессорным гнездом TR4 можно выделить восемь слотов для модулей памяти DDR4 DIMM и пять слотов PCIe 3.0 x16. Кроме того, есть три слота M.2 и высококачественная встроенная звуковая подсистема. Не обошлось и без полноцветной светодиодной подсветки, управляемой фирменным ПО Gigabyte RGB Fusion.
Подробные характеристики, цена и срок начала продаж станут известны позже.