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Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper

Теги: Gigabyte

Источник: Techpowerup

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Компания Gigabyte показала системную плату Aorus X399 Gaming 7, предназначенную для процессоров AMD Ryzen Threadripper.

Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper

В оснащении платы с процессорным гнездом TR4 можно выделить восемь слотов для модулей памяти DDR4 DIMM и пять слотов PCIe 3.0 x16. Кроме того, есть три слота M.2 и высококачественная встроенная звуковая подсистема. Не обошлось и без полноцветной светодиодной подсветки, управляемой фирменным ПО Gigabyte RGB Fusion.

Подробные характеристики, цена и срок начала продаж станут известны позже.

28 июля 2017

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Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper: Плата оснащена полноцветной светодиодной подсветкой

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