Системная плата Aorus X399 Gaming 7 предназначена для процессоров AMD Ryzen Threadripper

Подробные характеристики, цена и срок начала продаж станут известны позже.

В оснащении платы с процессорным гнездом TR4 можно выделить восемь слотов для модулей памяти DDR4 DIMM и пять слотов PCIe 3.0 x16. Кроме того, есть три слота M.2 и высококачественная встроенная звуковая подсистема. Не обошлось и без полноцветной светодиодной подсветки, управляемой фирменным ПО Gigabyte RGB Fusion.

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