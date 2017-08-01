Смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ получили поддержку платформы Daydream

Ранее мы сообщали, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ должны были получить обновление, которое добавит поддержку платформы виртуальной реальности Daydream.
Соответствующее обновление начало распространяться на этой неделе, о чем было объявлено через официальную страничку Google VR на сайте Google+ .
Теперь владельцы данных смартфонов могут использовать их в паре с гарнитурой виртуальной реальности Daydream View.
Напомним, перечень устройств с поддержкой платформы Daydream до конца года увеличится до 11 смартфонов.