Смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+ получили поддержку платформы Daydream

Теперь владельцы данных смартфонов могут использовать их в паре с гарнитурой виртуальной реальности Daydream View.

Соответствующее обновление начало распространяться на этой неделе, о чем было объявлено через официальную страничку Google VR на сайте Google+ .

Ранее мы сообщали, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ должны были получить обновление, которое добавит поддержку платформы виртуальной реальности Daydream.

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