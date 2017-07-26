Перечень устройств с поддержкой платформы Daydream до конца года увеличится до 11 смартфонов

Исполнительный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что до конца года перечень устройств с поддержкой платформы Daydream увеличится до 11 смартфонов.
Стоит напомнить, что первыми смартфонами с поддержкой новой платформы виртуальной реальности стали Google Pixel и Pixel XL. Затем в список добавили Moto Z и Moto Z Force, Huawei Mate 9 Pro и Porsche Design Mate 9, ZTE Axon 7, Asus Zenfone AR. Получается, что на данный момент Daydream поддерживают восемь смартфонов.
В ближайшее время будет выпущено соответствующее обновление для смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, которое позволит им оказаться в данном списке.
Осенью выйдет следующее поколение Google Pixel, которое, скорее всего, будет представлено двумя моделями. С ними список расширится до 12 наименований. Вероятно, Сундар Пичаи посчитал какие-то из вышеперечисленных пар смартфонов как одно устройство.