Аксессуар Moto 360 Camera Mod оценен в $300

Moto 360 Camera Mod поступит в продажу 10 августа по цене $300.

На момент выхода аксессуар не сможет транслировать панорамные видеоролики в Сеть, соответствующее обновление будет выпущено чуть позже.

Данный аксессуар позволяет делать фотографии с углом обзора 150° на каждый из двух 13-мегапиксельных модулей, а также записывать панорамные видеоролики в разрешении 4К с частотой 24 к/с. Moto 360 Camera Mod поддерживается всеми смартфонами Moto Z, которые представлены на рынке.

На тот момент мы увидели только одно изображение аксессуара, но не узнали ничего о его возможностях. Вчера, представив смартфон Moto Z2 Force , компания Lenovo опубликовала долгожданные подробности о Moto 360 Camera Mod.

Еще в начале месяца, представляя линейку смартфонов Moto Z в Гане, компания Lenovo также анонсировала сменную заднюю панель, получившую название Moto 360 Camera Mod .

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