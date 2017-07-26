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Аксессуар Moto 360 Camera Mod оценен в $300

Теги: Moto

Источник: Slashgear

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Еще в начале месяца, представляя линейку смартфонов Moto Z в Гане, компания Lenovo также анонсировала сменную заднюю панель, получившую название Moto 360 Camera Mod.

На тот момент мы увидели только одно изображение аксессуара, но не узнали ничего о его возможностях. Вчера, представив смартфон Moto Z2 Force, компания Lenovo опубликовала долгожданные подробности о Moto 360 Camera Mod.

Данный аксессуар позволяет делать фотографии с углом обзора 150° на каждый из двух 13-мегапиксельных модулей, а также записывать панорамные видеоролики в разрешении 4К с частотой 24 к/с. Moto 360 Camera Mod поддерживается всеми смартфонами Moto Z, которые представлены на рынке.

Аксессуар Moto 360 Camera Mod оценен в $300

На момент выхода аксессуар не сможет транслировать панорамные видеоролики в Сеть, соответствующее обновление будет выпущено чуть позже.

Moto 360 Camera Mod поступит в продажу 10 августа по цене $300.

26 июля 2017

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