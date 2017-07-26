Представлен смартфон Moto Z2 Force

Вчера компания Motorola представила новый смартфон Moto Z2 Force, который, как и прошлогодняя модель, получил небъющийся дисплей, защищенный по технологии ShatterShield.

Корпус новинки выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава 7000-й серии, смартфон защищен от брызг. Диагональ дисплея Super AMOLED составляет 5,5 дюйма при разрешении 2560 х 1440 пикселей.

Moto Z2 Force оснащен новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также энергонезависимой памятью объемом 64 ГБ.В Китае будет доступна версия с флэш-памятью емкостью 128 ГБ. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.

Емкость аккумулятора уменьшилась с 3500 до 2730 мА•ч, при этом новый смартфон получил поддержку технологии быстрой зарядки TurboPower. Последняя всего за несколько минут позволит смартфону зарядиться для 8 часов последующей работы.

Основная камера получила два 12-мегапиксельных датчика изображения (цветной и черно-белый), диафрагма объективов составляет F/2,0. Главная камера получила двойную вспышку и лазерный автофокус. Фронтальная камера является 5-мегапиксельной.

Под кнопкой Home находится дактилоскопический датчик, смартфон оснащен разъемом USB-C. В качестве операционной системы выступает Android 7.1 Nougat.

В продажу новинка поступит с поддержкой спецификации Bluetooth 4.2, однако после выхода Android O смартфон будет поддерживать аксессуары, соответствующие спецификации Bluetooth 5.0.

Moto Z2 Force уже доступен для предварительного заказа, продажи начнутся 10 августа.