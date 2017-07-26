Представлены блоки питания AeroCool KCAS-G и KCAS-GM мощностью до 850 Вт

Компания AeroCool представила блоки питания KCAS, показанные в начале лета на выставке Computex 2017. Список новинок включает семь моделей мощностью от 550 до 850 Вт, отраженной в названиях.

В моделях KCAS-550G, KCAS-650G, KCAS-750G и KCAS-850G кабели закреплены жестко, а модели KCAS-650GM, KCAS-750GM, KCAS-850GM оснащены модульными кабельными системами. Кроме того, в блоках KCAS-G установлены 120-миллиметровые вентиляторы, а в KCAS-GM — 140-миллиметровые.

К общим чертам новых БП, соответствующих спецификации ATX 12V v2.4, можно отнести наличие сертификата 80Plus Gold и полноцветной подсветки. Управлять подсветкой можно с помощью фирменного контроллера AeroCool P7-Hub (P7-H1) или средствами системной платы (поддерживаются системы управления Asus Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync).

В блоках питания AeroCool KCAS-G и KCAS-GM есть защита от перегрузки по мощности и по напряжению, от низкого напряжения, короткого замыкания и перегрева.

Продажи новых БП начнутся этим летом. https://www.aerocool.com.tw/ AeroCool