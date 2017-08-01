Умная АС Apple HomePod получит экран разрешением 272 х 340 пикселей и 1 ГБ ОЗУ

Как известно, в конце года Apple выпустит на рынок умную акустическую систему HomePod. На прошлой неделе компания выпустила прошивку для данного устройства, что позволило узнать некоторые подробности.

К примеру, новинка будет работать под управлением полноценной системы iOS с оболочкой SoundBoard. Светодиодный дисплей, расположенный в верхней части АС, будет иметь разрешение 272 х 340 пикселей, чего должно хватить для отображения различных пиктограмм и анимаций.

Кроме того, устройство получит 1 ГБ оперативной памяти, а в основе будет лежать SoC Apple A8.