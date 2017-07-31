Смартфон LG V30 поступит в продажу 15 сентября

Напомним, анонс планшетофона LG V30 должен состояться 31 августа на пресс-конференции перед началось выставки IFA 2017, которая пройдет в Берлине в первых числах сентября.
Источники сообщили, что поступление в продажу LG V30 на территории Южной Кореи состоится 15 сентября. В США смартфон станет доступен для предварительного заказа 17 сентября, а начало продаж запланировано на 28 сентября.
Данная информация была получена источником из документа, который был предназначен только для сотрудников LG.
За неделю до анонса LG V30 должен быть представлен конкурент в лице Samsung Galaxy Note 8, который предложит расширенные мультимедийные возможности.