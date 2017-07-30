Samsung обещает, что Galaxy Note 8 предложит богатые мультимедийные возможности

Представители компании Samsung в ходе последней пресс-конференции вспомнили о грядущем планшетофоне Galaxy Note 8, который должен быть представлен в конце августа этого года.

По словам руководителей южнокорейской компании, Samsung Galaxy Note 8 предложит богатые мультимедийные возможности и станет идеальным устройством для потребления мультимедийного контента.

«Устройства серии Galaxy Note появились на рынке в 2011 году, они характеризуются перечнем особенностей, которые свойственны только им. Речь идет, в частности, о большом дисплее и стилусе S-Pen, — заявил представитель Samsung. — Galaxy Note 8 предложит еще более совершенные и богатые мультимедийные возможности».

Как ожидается, Galaxy Note 8 получит дисплей диагональю 6,3 дюйма, поддержку голосового помощника Bixby, 6 ГБ оперативной памяти, мобильную платформу Snapdragon 835 и аккумулятор емкостью 3300 мА•ч.

Анонс Galaxy Note 8 ожидается 23 августа.