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Denso использует в системе активной безопасности с фронтальной камерой процессор изображений Toshiba Visconti 4

Теги: Toshiba

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Электронные системы помощи водителю играют все большую роль. Их можно считать мостиком к самоуправляемым автомобилям.

По сообщению компании Toshiba, созданный ее специалистами процессор изображений Visconti 4 выбран компанией Denso для использования в системе активной безопасности на основе фронтальной камеры. Процессор Toshiba Visconti 4 спроектирован специально для распознавания образов в системах, позволяющих автомобилям избегать столкновений.

Конфигурация процессора Visconti 4 включает восемь блоков обработки

Конфигурация процессора Visconti 4 включает восемь блоков обработки, которые могут одновременно выполнять восемь приложений. Процессор может анализировать изображения, полученные камерой, и обнаруживать на них припаркованные и движущиеся транспортные средства, фары приближающихся автомобилей, дорожную разметку, знаки и сигналы, а также велосипедистов и пешеходов. https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company/news/news-topics/2017/07/automotive-20170726-1.html Toshiba

27 июля 2017

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