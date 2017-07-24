Meizu Pro 7 первым на рынке получит однокристальную систему Helio X30. Дисплей должен иметь диагональ 5,2 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей, сдвоенная камера будет оснащена 12-мегапиксельными датчиками изображения Sony IMX386 и IMX286.

Мы и раньше видели изображения Meizu Pro 7, но в этот раз фотографию впервые опубликовал официальный представитель компании.

На фотограифи мы видим заднюю панель устройства, которая оснащена дополнительным дисплеем. Последний, напомним, будет отображаться различную информацию и сможет дублировать основной экран.

Уже известно, что анонс смартфона Meizu Pro 7 состоится на этой неделе 26 июля. Вице-президент Meizu Джеффри Йанг (Jeffery Yang) опубликовал первое официальное изображение смартфона.

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Вице-президент Meizu опубликовал официальное изображение смартфона Meizu Pro 7: Мы и раньше видели изображения Meizu Pro 7, но в этот раз фотографию впервые опубликовал официальный представитель компании.

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