Дизайнерская компания Frog приняла участие в разработке смартфона Meizu Pro 7

Надпись Meizu X Frog прямо намекает, что специалисты Frog принимали участие в разработке дизайна смартфона Meizu Pro 7. Возможно, именно они и предложили добавить на заднюю панель устройства дополнительный дисплей, который сможет дублировать основной.

На официальной страничке Frog в социальной сети Twitter было опубликовано анимированное изображение, на котором нам демонстрируют силуэт смартфона Meizu Pro 7.

Дизайнерская компания Frog была образована в 1969 году, она сотрудничала с такими известными компаниями, как Sony, Kodak, Olympus, AT&T, AEG, Yamaha и Apple.

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