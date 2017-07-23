Дизайнерская компания Frog приняла участие в разработке смартфона Meizu Pro 7

Дизайнерская компания Frog была образована в 1969 году, она сотрудничала с такими известными компаниями, как Sony, Kodak, Olympus, AT&T, AEG, Yamaha и Apple.
На официальной страничке Frog в социальной сети Twitter было опубликовано анимированное изображение, на котором нам демонстрируют силуэт смартфона Meizu Pro 7.
Надпись Meizu X Frog прямо намекает, что специалисты Frog принимали участие в разработке дизайна смартфона Meizu Pro 7. Возможно, именно они и предложили добавить на заднюю панель устройства дополнительный дисплей, который сможет дублировать основной.
Анонс Meizu Pro 7 состоится 26 июля.