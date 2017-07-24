Дрон THOR может летать в двух режимах

Беспилотные летательные аппараты обычно выполняются в форме квадрокоптеров (количество двигателей и пропеллеров может варьироваться) или самолетов. Последние чаще используются военными для перевозки больших грузов и вооружения.

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна представили дрон, получивший название THOR (Transformable Hovering Rotorcraft), который в процессе полета может переходить от одного режима полета к другому.

Разработчики заявили, что при создании режима зависания в воздухе они вдохновлялись плодами различных деревьев, например, клена. Плод, называемый двукрылаткой, состоит из двух одинаковых частей и при падении вращается, унося семя на значительное расстояние.

Пока что переход между режимами полета происходит не совсем плавно, но разработчики совершенствуют дрон, обещая, что этот момент будет улучшен.

Авторы THOR считают, что он может найти широкое применение в сельском хозяйстве, при доставке товаров, также его можно использовать для наблюдения.