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Глава OnePlus подтвердил, что сканер отпечатков пальцев расположен на лицевой панели смартфона OnePlus 5

На прошлой неделе мы публиковали фотографии двух разных прототипов смартфона OnePlus 5, который должен быть представлен в июне этого года.

Глава OnePlus подтвердил, что сканер отпечатков пальцев расположен на лицевой панели смартфона OnePlus 5

О том, какой вариант в итоге окажется на прилавках магазинов, можно пока только догадываться. Однако мы точно знаем, что дактилоскопического датчика не будет на задней панели устройства. Основатель OnePlus, общаясь в социальной сети Weibo с поклонниками, заявил, что смартфон OnePlus 5 получит фронтальный дактилоскопический датчик.

Ожидается, что смартфон также получит SoC Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и сдвоенную камеру.

Источник: Gizmochina

09:41 23.05.2017
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