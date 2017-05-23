|
Глава OnePlus подтвердил, что сканер отпечатков пальцев расположен на лицевой панели смартфона OnePlus 5
На прошлой неделе мы публиковали фотографии двух разных прототипов смартфона OnePlus 5, который должен быть представлен в июне этого года.
О том, какой вариант в итоге окажется на прилавках магазинов, можно пока только догадываться. Однако мы точно знаем, что дактилоскопического датчика не будет на задней панели устройства. Основатель OnePlus, общаясь в социальной сети Weibo с поклонниками, заявил, что смартфон OnePlus 5 получит фронтальный дактилоскопический датчик.
Ожидается, что смартфон также получит SoC Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и сдвоенную камеру.
Источник: Gizmochina
09:41 23.05.2017 Jin
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|