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В объектив камеры попался предсерийный образец смартфона OnePlus 5

Вчера в Сеть попало первое «живое» фото прототипа смартфона OnePlus 5. Сегодня мы имеем возможность взглянуть уже на предсерийный образец.

Как можно видеть, аппарат очень похож на тот, что мы видели вчера, но полоски антенн полностью скрыты, а также немного изменён внешний вид модуля сдвоенной камеры.

Над камерами OnePlus 5 работали специалисты DxO

На нижней грани расположился лишь порт USB-C и решётки динамиков (возможно, он только один).

Над камерами OnePlus 5 работали специалисты DxO

Кроме того, на официальном форуме компания сообщила, что над камерами новинки трудились специалисты DxO. Также имя OnePlus 5 теперь подтверждено официально. Напомним, китайцы не любят число четыре, так как на китайском языке оно звучит примерно, как «смерть». Поэтому и производители смартфонов зачастую обходят это число стороной, хотя те же Xiaomi и Huawei не перескакивали сразу на пятёрку.

Напомним, OnePlus 5 должен получить SoC Snapdragon 835, дисплей Full HD, 6 ГБ ОЗУ и 16-мегапиксельные камеры.

Источник: Forum OnePlus Priceraja

15:32 18.05.2017
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