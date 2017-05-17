iXBT.com
Главная » Новости » 2017 » 05 » 17 17 мая 2017

Смартфон OnePlus 5 позирует на «живом» фото

Источник опубликовал «живое» фото смартфона OnePlus 5, о котором последнее время так много слухов. К примеру, вчера мы имели возможность ознакомиться с параметрами этого устройства благодаря данным AnTuTu.

Как видим, аппарат не похож на изображения, опубликованные на днях, а больше походит на ранние эскизы. В сравнении с предшественником новинка стала более скруглённой.

Смартфон OnePlus 5 будет более округлым, чем предшественник

При этом сохранён металлический корпус и общая стилистика смартфона. Конечно, можно видеть и сдвоенную камеру. Согласно другим слухам, как минимум одна из камер будет основана на модуле Sony IMX398.

Отдельно отметим, что на фото выше запечатлён прототип. Но, вероятнее всего, серийное устройство внешне отличаться от него не будет.

Источник: AndroidAuthority Reddit

13:01 17.05.2017
Оценить новость
Все новости

Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки

Наверх


Предыдущий месяц
май
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий год
2017

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Copyright © 1997—2017, iXBT.com
Статистика / Поиск / О сайте / Реклама / Экспорт / Для смартфонов

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.