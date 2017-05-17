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Смартфон OnePlus 5 позирует на «живом» фото
Источник опубликовал «живое» фото смартфона OnePlus 5, о котором последнее время так много слухов. К примеру, вчера мы имели возможность ознакомиться с параметрами этого устройства благодаря данным AnTuTu.
Как видим, аппарат не похож на изображения, опубликованные на днях, а больше походит на ранние эскизы. В сравнении с предшественником новинка стала более скруглённой.
При этом сохранён металлический корпус и общая стилистика смартфона. Конечно, можно видеть и сдвоенную камеру. Согласно другим слухам, как минимум одна из камер будет основана на модуле Sony IMX398.
Отдельно отметим, что на фото выше запечатлён прототип. Но, вероятнее всего, серийное устройство внешне отличаться от него не будет.
Источник: AndroidAuthority Reddit
13:01 17.05.2017 MPAK
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