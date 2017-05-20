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На сайте TENAA замечен смартфон Moto Z2 Play
В базе данных агентства TENAA замечено упоминание о смартфоне
Moto Z2 Play, изображение которого появилось несколько дней назад.
Устройство под индексом XT1710-08 оснащено дисплеем AMOLED размером 5,5 дюйма и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Основой смартфона служит неназванная SoC c восьмиядерным процессором, работающим на частоте 2,2 ГГц (судя по этим параметрам, это может быть Snapdragon 626). Объем ОЗУ равен 4 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ.
В оснащение смартфона входят камеры разрешением 5 и 12 Мп. Интересно, что разрешение основной камеры прошлогодней модели Moto Z Play равно 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 2820 мА∙ч. Она тоже меньше, чем у Moto Z Play.
Источник: TENAA
22:34 20.05.2017 Accent
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