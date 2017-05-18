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Появились качественные изображения смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 нового поколения
Вчера мы ознакомились с параметрами смартфонов Samsung Galaxy J5 и J7 нового поколения и узнали, чем они будут отличаться от актуальных аппаратов.
Теперь же в Сети появились качественные изображения этих устройств.
Как можно видеть, смартфоны ждёт та же метаморфоза, что произошла с аппаратами линейки Galaxy A: они станут более округлыми. Кому-то это понравится, а кто-то скажет, что старые модели были красивее, но факта это не изменит.
Кроме того, источник опубликовал изображения тыльной стороны, но они очень маленькие.
Но они подтверждают данные о полностью металлических корпусах, демонстрируют необычную форму пластиковых полосок для антенн, а также позволяют узнать, что смартфоны будут доступны минимум в четырёх цветах: чёрном, золотом, розовом и голубом.
Источник: Winfuture
08:15 18.05.2017 MPAK
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