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Появились качественные изображения смартфонов Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 нового поколения

Вчера мы ознакомились с параметрами смартфонов Samsung Galaxy J5 и J7 нового поколения и узнали, чем они будут отличаться от актуальных аппаратов.

Теперь же в Сети появились качественные изображения этих устройств.

Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 2017 года получат новую форму пластиковых вставок для антенн

Как можно видеть, смартфоны ждёт та же метаморфоза, что произошла с аппаратами линейки Galaxy A: они станут более округлыми. Кому-то это понравится, а кто-то скажет, что старые модели были красивее, но факта это не изменит.

Кроме того, источник опубликовал изображения тыльной стороны, но они очень маленькие.

Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 2017 года получат новую форму пластиковых вставок для антенн

Но они подтверждают данные о полностью металлических корпусах, демонстрируют необычную форму пластиковых полосок для антенн, а также позволяют узнать, что смартфоны будут доступны минимум в четырёх цветах: чёрном, золотом, розовом и голубом.

Источник: Winfuture

08:15 18.05.2017
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