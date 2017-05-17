Новые изображения позволяют понять разницу между существующими моделями Samsung Galaxy J и теми, которые появятся в следующем месяце

Мы не раз писали о тех или иных характеристиках смартфонов Samsung Galaxy J нового поколения. Сегодня можно подвести определённый итог, касающийся моделей Galaxy J5 2017 и J7 2017.

Судя по стилистике, изображения ниже взяты с официального сайта Samsung. Они позволяют наглядно сравнить существующие и ожидаемые смартфоны. Начнём с младшей модели из двух.

Как можно видеть, основными преимуществами новой модели перед старой станут полностью металлический корпус, лучшая фронтальная камера и увеличенная светосила основной, лучший модем и наличие сканера отпечатков пальцев, которого нет у актуальных представителей семейства. Также будет использована новая платформа с восемью ядрами, а вот объём оперативной и флэш-памяти не изменился. Также можно отметить меньшую на 100 мА·ч ёмкость аккумулятора.

Если говорить о сравнении Galaxy J7, то у него произойдут те же метаморфозы с корпусом, камерами, модемом и появлением дактилоскопа. Кроме того, разрешение дисплея увеличится до Full HD, а объём ОЗУ вырастет до 3 ГБ. Также на 300 мА·ч увеличится аккумулятор. Что касается поддержки Samsung Pay, которую ранее приписывали новым Galaxy J, этот вопрос пока остаётся открытым.

Смартфоны должны представить в июне. Источник говорит, что младшая модель будет стоить 280 евро, а старшая — 340 евро. Но это цены для Бельгии, так что в других регионах они могут быть и ниже.