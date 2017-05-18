|
Графические решения Polaris помогли AMD значительно нарастить долю на рынке GPU в прошлом году
Во время вчерашнего мероприятия AMD анонсировала много новых продуктов, включая профессиональный графический ускоритель Radeon Vega Frontier Edition.
Но кроме этого компания поделилась и разнообразной статистикой. Пока ни одна аналитическая компания не опубликовала оценки распределения долей на рынке графических решений, так что можем посмотреть на данные, которые привела сама AMD.
Итак, если оценивать рынок настольных GPU в целом, то с четвёртого квартала 2015 года по аналогичный период 2016 (до появления Polaris и «после») доля AMD выросла с 20% до 28%. В сегменте адаптеров стоимостью менее 300 долларов за этот же период доля компании выросла с 21% до 31%. Тут стоит отметить, что ни одна потребительская видеокарта с GPU Polaris не имеет рекомендованной цены свыше 300 долларов.
Если же оценивать весь рынок GPU, то доля AMD за год выросла на 5,2 процентного пункта, а доля на мобильном графическом рынке — на 2,8 процентного пункта.
Источник: PCGamesHardware TechPowerUp
16:56 18.05.2017 MPAK
Не работают комментарии или голосования? Читайте как почистить куки
|