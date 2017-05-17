Представлена профессиональная 3D-карта Radeon Vega Frontier Edition производительностью 13 TFLOPS

Компания AMD сегодня представила видеокарту поколения Vega. Она называется Radeon Vega Frontier Edition и никакого отношения к игровому сегменту не имеет. Для начала напомним, что первый ускоритель с GPU Vega был представлен ещё в конце прошлого года. Это была карта Radeon Instinct MI25, но она была нацелена на системы машинного обучения.

Несмотря на то, что Radeon Vega Frontier Edition является профессиональным, а не игровым ускорителем, его анонс очень важен, так как AMD наконец-то раскрыла параметры старшего GPU Vega.

Итак, ускоритель содержит графический процессор с 64 вычислительными модулями, включающими 4096 потоковых процессоров, что полностью соответствует всем ранним слухам и утечкам. Производительность достигает примерно 13 TFLOPS (FP32) и 25 TFLOPS (FP16). Это в свою очередь позволяет вычислить приблизительную частоту ядра — около 1600 МГц. Карта оснащается 16 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 480 ГБ/с, но игровые решения, вероятно, получат вдвое меньший объём.

Как можно видеть на диаграмме выше, по чистой производительности новинка сильно превосходит Radeon Fury X, хотя почему сравнение идёт с игровой видеокартой, неясно. Зато на диаграмме ниже можно видеть более корректное сравнение с Nvidia Titan Xp.

Если верить тестам AMD, Radeon Vega Frontier Edition ощутимо опережает своего конкурента, а это значит, что и игровая карта на GPU Vega вполне может составить конкуренцию GeForce GTX 1080 Ti.

Кроме того, AMD представила версию Radeon Vega Frontier Edition с жидкостной системой охлаждения. Судя по всему, кроме непосредственно СО она ничем не отличается от описанной выше карты.

Также показали Radeon Pro Vega SSG — ускоритель с интегрированным твердотельным накопителем. Точнее, о нём лишь рассказали, не показывая «живые» карты. Известно, что адаптер получил один SSD объёмом 2 ТБ с поддержкой NVMe. Такая карта нацелена на работу с видео 8K в режиме реального времени, рендеринг видео в высоком разрешении, создание контента VR, медицинскую и научную визуализацию и так далее. Учитывая, что этот ускоритель, как и Radeon Vega Frontier Edition, располагает парой восьмиконтактных разъёмов питания, можно предположить, что его характеристики примерно такие же.

Представленные ускорители поступят на рынок в следующем месяце. Цены названы не были.