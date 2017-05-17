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Представлена профессиональная 3D-карта Radeon Vega Frontier Edition производительностью 13 TFLOPS

Компания AMD сегодня представила видеокарту поколения Vega. Она называется Radeon Vega Frontier Edition и никакого отношения к игровому сегменту не имеет. Для начала напомним, что первый ускоритель с GPU Vega был представлен ещё в конце прошлого года. Это была карта Radeon Instinct MI25, но она была нацелена на системы машинного обучения.

Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition получила полный GPU Vega

Несмотря на то, что Radeon Vega Frontier Edition является профессиональным, а не игровым ускорителем, его анонс очень важен, так как AMD наконец-то раскрыла параметры старшего GPU Vega.

Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition получила полный GPU Vega

Итак, ускоритель содержит графический процессор с 64 вычислительными модулями, включающими 4096 потоковых процессоров, что полностью соответствует всем ранним слухам и утечкам. Производительность достигает примерно 13 TFLOPS (FP32) и 25 TFLOPS (FP16). Это в свою очередь позволяет вычислить приблизительную частоту ядра — около 1600 МГц. Карта оснащается 16 ГБ памяти HBM2 с пропускной способностью 480 ГБ/с, но игровые решения, вероятно, получат вдвое меньший объём.

Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition получила полный GPU Vega

Как можно видеть на диаграмме выше, по чистой производительности новинка сильно превосходит Radeon Fury X, хотя почему сравнение идёт с игровой видеокартой, неясно. Зато на диаграмме ниже можно видеть более корректное сравнение с Nvidia Titan Xp.

Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition получила полный GPU Vega

Если верить тестам AMD, Radeon Vega Frontier Edition ощутимо опережает своего конкурента, а это значит, что и игровая карта на GPU Vega вполне может составить конкуренцию GeForce GTX 1080 Ti.

Кроме того, AMD представила версию Radeon Vega Frontier Edition с жидкостной системой охлаждения. Судя по всему, кроме непосредственно СО она ничем не отличается от описанной выше карты.

Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition получила полный GPU Vega

Видеокарта Radeon Vega Frontier Edition получила полный GPU Vega

Также показали Radeon Pro Vega SSG — ускоритель с интегрированным твердотельным накопителем. Точнее, о нём лишь рассказали, не показывая «живые» карты. Известно, что адаптер получил один SSD объёмом 2 ТБ с поддержкой NVMe. Такая карта нацелена на работу с видео 8K в режиме реального времени, рендеринг видео в высоком разрешении, создание контента VR, медицинскую и научную визуализацию и так далее. Учитывая, что этот ускоритель, как и Radeon Vega Frontier Edition, располагает парой восьмиконтактных разъёмов питания, можно предположить, что его характеристики примерно такие же.

Представленные ускорители поступят на рынок в следующем месяце. Цены названы не были.

Источник: Videocardz Videocardz Videocardz

  • Теги:
13:48 17.05.2017
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