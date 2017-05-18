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Видеокарта Palit GeForce GT 1030 получила компактный кулер с алюминиевым радиатором

Компания Palit не осталась в стороне от анонса бюджетного ускорителя Nvidia GeForce GT 1030, представив свою версию. Заявленное энергопотребление достигает 30 Вт, так что рассчитывать на пассивное охлаждение не стоит, кулер хотя и активный, зато миниатюрный. Алюминиевый радиатор не выходит за пределы низкопрофильной печатной платы и его высота не превышает высоту монтажной планки, что критично для малогабаритных ПК.

Низкопрофильная карта Palit GeForce GT 1030 потребляет не более 30 Вт

Ускоритель Palit GeForce GT 1030 оснащен видеопамятью GDDR5 объемом 2 ГБ, ширина шины памяти составляет 64 бита а частота равна 6 ГГц. Номинальная частота графического процессора 1227 МГц, она может повышаться до 1468 МГц, здесь также нет различий с номинальными значениями Nvidia. К системной плате новинка подключается по шине PCI-e 3.0 x4, на ее монтажную планку вынесено по одному порту DVI и HDMI 2.0b, так что карта подготовлена к воспроизведению видео в формате HEVC, разрешении 4K и с кадровой частотой 60 Гц.

Источник: Palit

09:30 18.05.2017
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