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Видеокарта Palit GeForce GT 1030 получила компактный кулер с алюминиевым радиатором
Компания Palit не осталась в стороне от анонса бюджетного ускорителя Nvidia GeForce GT 1030, представив свою версию. Заявленное энергопотребление достигает 30 Вт, так что рассчитывать на пассивное охлаждение не стоит, кулер хотя и активный, зато миниатюрный. Алюминиевый радиатор не выходит за пределы низкопрофильной печатной платы и его высота не превышает высоту монтажной планки, что критично для малогабаритных ПК.
Ускоритель Palit GeForce GT 1030 оснащен видеопамятью GDDR5 объемом 2 ГБ, ширина шины памяти составляет 64 бита а частота равна 6 ГГц. Номинальная частота графического процессора 1227 МГц, она может повышаться до 1468 МГц, здесь также нет различий с номинальными значениями Nvidia. К системной плате новинка подключается по шине PCI-e 3.0 x4, на ее монтажную планку вынесено по одному порту DVI и HDMI 2.0b, так что карта подготовлена к воспроизведению видео в формате HEVC, разрешении 4K и с кадровой частотой 60 Гц.
Источник: Palit
09:30 18.05.2017 Юрий Гитин
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