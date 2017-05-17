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Представлена видеокарта GeForce GT 1030 стоимостью 70 долларов
Как и было обещано, сегодня Nvidia представила видеокарту GeForce GT 1030. Мы уже знали о ней практически всё, так что остаётся лишь подвести итог и заполнить небольшие пробелы.
Итак, новая видеокарта основана на GPU GP108 с 384 ядрами CUDA, 32 текстурными блоками и 16 блоками растеризации. Ширина шины памяти составляет всего 64 разряда, а TDP — 30 Вт. Это первая за несколько лет бюджетная неигровая видеокарта Nvidia, получившая новый графический процессор актуального поколения.
Частоты ядра составляют 1227/1468 МГц, а память объёмом 2 ГБ работает на частоте 6000 МГц, что обеспечивает пропускную способность в 48 ГБ/с. Рекомендованная стоимость адаптера — 70 долларов. То есть по цене это конкурент карте Radeon RX 550, которая стоит 80 долларов, однако вторая всё-таки с натяжкой может быть использована в качестве самого бюджетного игрового адаптера, а вот новинка Nvidia ориентирована явно не на игры. Даже сама компания сравнивает GT 1030 не с картами AMD, а с интегрированным GPU Intel HD 530, а на слайдах партнёров Nvidia можно найти противопоставление новинки картам GTX 750 и GTX 750 Ti (новинка якобы находится между ними по своей производительности).
Видеокарта не поддерживает технологии Ansel, G-Sync и не имеет статуса GameStream Ready. Поддерживаемый набор интерфейсов вывода таков: DVI, DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, но производители могут оснащать свои карты не всеми из них.
Источник: Nvidia
21:08 17.05.2017 MPAK
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