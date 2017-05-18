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В рамках платформы Daydream 2.0 на рынке появятся автономные гарнитуры VR, основанные на Snapdragon 835

Платформу Daydream компания Google представила ровно год назад. Это развитие идей Cardboard, предлагающих доступный вариант погружения в виртуальную реальность посредством смартфона и простенького шлема, который можно даже сделать самому.

На прошедшей конференции поисковый гигант представил платформу Daydream 2.0, она же — Daydream Euphrates. По сути, это просто обновление того, что существует сейчас в рамках платформы Daydream.

Google представила платформу Daydream 2.0 (Daydream Euphrates)

Первое новшество — Chrome VR. Специально адаптированный браузер позволит пользователям удобно посещать сайты в виртуальной реальности. Данное ПО станет доступно всем уже летом.

Кроме того, обновлённая платформа станет более социально-ориентированной. К примеру, появятся опции совестного доступа, возможность записывать свои посещения виртуального пространства и делиться этими записями с друзьями, а также появятся трансляции, которые позволят отображать происходящее в мире VR на телевизоре. Кроме того, Google пообещала улучшения для разработчиков.

Также стоит упомянуть то, что многие партнёры объявили о скором запуске автономных гарнитур Daydream. Если ранее платформа подразумевала именно примитивные недорогие шлемы, которые необходимо было использовать вместе со смартфонами, то обновление поспособствует массовому появлению автономных гарнитур, которым не требуется смартфон или ПК.

Google представила платформу Daydream 2.0 (Daydream Euphrates)

Это будет происходить под эгидой Google и Qualcomm, а значит подобные устройства будут использовать однокристальные системы последней. Если точнее, упоминали только Snapdragon 835, хотя не факт, что не будут использоваться и менее дорогие решения.

К примеру, подобную гарнитуру пообещала выпустить Lenovo. Компания не уточнила, когда именно выйдет устройство и на какой платформе оно будет основано. Но Google пообещала, что автономные гарнитуры появятся уже в текущем году.

Источник: Google Lenovo

20:30 18.05.2017
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