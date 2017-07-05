Смартфон Xiaomi Redmi 4X

Симпатичный и сбалансированный представитель семейства Redmi среднего уровня

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В конце апреля компания Xiaomi провела в России свою первую официальную презентацию после того, как этот популярный китайский производитель смартфонов начал свою работу на российском рынке в прошлом году. На этом мероприятии заместитель директора компании Ван Сян (Wang Xiang) представил бизнес-модель компании широкому кругу СМИ и выразил готовность поставлять в Россию больше продуктов Xiaomi в рамках продолжения партнерства с RDC Group. Соответственно, первыми продуктами, официально представленными для российского рынка, стали три модели смартфонов — Mi Mix, Mi Note 2 и Redmi 4X.

Подробный обзор мощной, но недешевой модели Mi Mix с совершенно необычным дизайном полностью керамического корпуса уже готовится к выходу. Пока же мы представляем вашему вниманию самую простую из трех привезенных в Россию новинок — недорогой, но во многих отношениях тоже весьма интересный мобильный аппарат Redmi 4X.

Основные характеристики Xiaomi Redmi 4X

SoC Qualcomm Snapdragon 435, 8 ядер Cortex-A53 (4@1,4 ГГц + 4@1,1 ГГц)

GPU Adreno 505 @450 МГц

Операционная система Android 6.0, MIUI 8

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 293 ppi

Оперативная память (RAM) 2/3/4 ГБ, внутренняя память 16/32/64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (1 шт.), Micro-SIM (1 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.4 FDD (B1/3/4/5/7/8/20), TD LTE (В38/40)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.2

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 13 Мп, f/2,0, автофокус, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, инфракрасный порт

Аккумулятор 4100 мА·ч

Размеры 139×70×8,7 мм

Масса 147 г

Средняя цена Xiaomi Redmi 4X (2/16 ГБ) Xiaomi Redmi 4X (3/32 ГБ) Xiaomi Redmi 4X (4/64 ГБ) T-1720328396 T-1720465387 T-1728171443 Розничные предложения Xiaomi Redmi 4X (2/16 ГБ) L-1720328396-5 Розничные предложения Xiaomi Redmi 4X (3/32 ГБ) L-1720465387-5 Розничные предложения Xiaomi Redmi 4X (4/64 ГБ) L-1728171443-5

Внешний вид и удобство использования

По пропорциям и габаритам корпуса Xiaomi Redmi 4X более всего напоминает iPhone 6/6s. Эти два устройства весьма схожи по форме и размерам, да и в руке аппарат лежит точно так же. Redmi 4X получил обтекаемый со всех сторон корпус с сильно закругленными боковинами и угловыми частями, только он, в отличие от iPhone, не цельнометаллический, а сборный.

Верхний и нижний торцы Xiaomi Redmi 4X полностью пластмассовые, именно в них установлены все интерфейсные разъемы. Такой корпус, конечно, никак нельзя назвать металлическим, однако в официальном описании корпус Xiaomi Redmi 4X назван именно полностью металлическим, а о наличии пластмассовых торцов — ни слова.

Благодаря некрупным размерам смартфон в целом комфортен для удержания в руках. Нельзя сказать, что на его матовых поверхностях совсем не остается отпечатков, в черном варианте окраса они довольно хорошо заметны. Но даже несмотря на это, смартфон продолжает долго сохранять презентабельный вид. К тому же, он совершенно не скользит в пальцах, так что в чехле особой нужды нет.

Передняя панель полностью прикрыта 2.5D-стеклом с покатыми краями, которые органично переходят в округлые боковины корпуса, делая форму корпуса законченной, а грани — более удобными для удержания в пальцах. Под стеклом можно найти стандартный набор сенсоров и светодиодный индикатор событий. Любопытно, что в данной модели светодиод индикатора разместили не наверху, как обычно, а внизу, под экраном. Маленькая квадратная точка индикатора светит довольно ярко.

Тем более обидно, что привычный ряд сенсорных аппаратных кнопок управления, расположенный тут же, собственной подсветки не получил вовсе. Соответственно, пиктограммы кнопок едва просматриваются даже на свету, не говоря уже о темноте. Что касается функциональности кнопок, то она, как обычно, расширена за счет дополнительных настроек интерфейса MIUI, поэтому кнопки реагируют и на длительные касания тоже. Назначение каждой из кнопок можно задать по своему усмотрению.

Тыльная сторона корпуса привычно отдана под камеру со вспышкой. Небольшое округлое окошко объектива имеет чуть выступающий наружу тонкий ободок, этим смартфон еще больше напоминает упомянутый iPhone 6. Вспышка имеет лишь один светодиод, но светит чрезвычайно ярко, может работать в качестве фонарика, включаемого в шторке уведомлений.

Здесь же, на тыльной стороне корпуса, расположен и сканер отпечатков пальцев. Площадка дактилоскопического датчика чуть утоплена для удобства нахождения на ощупь. Но конечно, у лежащего на столе смартфона ничего нащупать не получится, потому что до датчика не достать. На твердой поверхности аппарат лежит устойчиво, не покачивается при прикосновениях к экрану.

К работе самого сканера претензий нет, распознавание происходит быстро и четко, палец можно подносить под любым углом. Программа позволяет регистрировать один и тот же палец несколько раз, но всего можно запомнить лишь пять отпечатков. Также с помощью отпечатка пальца можно разблокировать личное пространство, отдельные конфиденциальные документы и управлять спуском затвора камеры.

Карточки вставляются в боковой разъем слева. Здесь все стандартно: пресловутый гибридный разъем рассчитан на две SIM-карты, одну из них можно заменить на карту памяти microSD. В данном случае один из слотов поддерживает формат Micro-SIM, а во второй можно вставить Nano-SIM. Поддерживается горячая замена карт.

Кнопки на правой боковой грани довольно крупные, податливые, не слишком жесткие, но отклик имеют вполне отчетливый. Клавиши легко находятся вслепую, в целом к данным элементам нет ни малейших претензий.

В нижнем торце установлен разъем Micro-USB, поддерживается подключение внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG. По обеим сторонам от этого разъема в торце симметрично проделаны два ряда отверстий, но динамик скрывается только за одним из них (ближе к правому боку).

На верхнем торце размещены 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники и вспомогательный микрофон для работы системы шумоподавления. Несколько неожиданно, но от того не менее приятно, что среднеуровневый, почти бюджетный аппарат Redmi 4X не пожадничали оснастить инфракрасным портом для работы в качестве пульта дистанционного управления домашней техникой. Практика показала, что встроенная программа справилась даже со стареньким телевизором Philips — правда, ей пришлось для начала перебрать немало вариантов, зашитых в памяти.

Xiaomi Redmi 4X выпускается в нескольких цветовых модификациях, в том числе и розовой. «Основными» же можно назвать два варианта: полностью черный, как на тестовых фотографиях, а также золотистый с белой передней панелью.

Экран

Xiaomi Redmi 4X оснащен дисплеем IPS, прикрытым 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 62×110 мм при диагонали 5 дюймов. Разрешение равняется 1280×720, плотность точек составляет около 293 ppi. Рамка вокруг экрана имеет общую ширину по бокам примерно по 4 мм, снизу — 15 мм, сверху — 13 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 5 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Xiaomi Redmi 4X, далее их можно различать по размеру):

Экран у Xiaomi Redmi 4X немного темнее (яркость по фотографиям 119 против 123 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Xiaomi Redmi 4X очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 490 кд/м², минимальное — 1,1 кд/м². Максимальная яркость высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 160 кд/м² (многовато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 400 лк) устанавливает на 380 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 490 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 20, 230 и 490 кд/м² (подходящие значения), регулятор на 0% — 1,1, 45 и 490 кд/м² (два первых значения занижены). Получается, что функция автоподстройки яркости работает более-менее адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Xiaomi Redmi 4X и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Xiaomi Redmi 4X имеют чуть завышенную насыщенность, цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана немного различается. Фотография получена после выбора профиля Стандартная в настройках экрана:

В профиле Яркая насыщенность еще выше, что достигается с помощью увеличения цветового контраста, без изменения координат первичных цветов.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Xiaomi Redmi 4X контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась, но в случае Xiaomi Redmi 4X снижение яркости меньше (чтобы избежать сильного затемнения, для снимков под углом выдержка увеличена в сравнении с предыдущими фотографиями). Черное поле при отклонении по диагонали сильно высветляется, но остается условно нейтрально-серого оттенка или слегка синеет. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 770:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 20 мс (12 мс вкл. + 8 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 30 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,33, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая немного отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют более-менее естественную насыщенность и оттенок, но небольшое повышение цветового контраста все же имеет место быть. Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) в основном выше 10, что даже для потребительского устройства считается плохим показателем. При этом оба параметра мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью переключателя оттенка теплый—натуральный—холодный (см. снимок с экрана выше). Требуемое в данном случае снижение цветовой температуры (вариант Теплый) не приводит к росту ΔE, поэтому такую коррекцию имеет смысл выполнять.

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий более-менее адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, а также близкий к sRGB цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и плохую равномерность черного поля. Кроме того, нам не понравилось некоторое завышение цветового контраста. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль у Xiaomi Redmi 4X имеет сенсор с разрешением 5 Мп и объективом с диафрагмой f/2,2, с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Естественно, имеется режим ретуши портрета, можно выбирать соотношение сторон и качество, а также есть стандартный для всех смартфонов Xiaomi режим определения пола и возраста объекта съемки. Само качество на максимальных настройках в целом среднее для уровня селфи — не провальное, но и не идеальное. Есть недостатки в плане резкости и детализации, изображение немного белесое, краски блеклые, а автобаланс белого порой ошибается.

Основная камера использует модуль с 13-мегапиксельной матрицей и 5-элементный объектив с диафрагмой f/2,0, оснащена быстрым фазовым автофокусом PDAF. Вспышка однотонная, но светит ярко. Системы стабилизации нет.

Любопытно, что ручных настроек здесь меньше, чем в более дорогих моделях Xiaomi. Например, у того же Mi Mix в ручном режиме появляются четыре ползунка (баланс белого, типы фокусировки, выдержка и светочувствительность). Здесь же присутствуют лишь две опции: можно влиять на светочувствительность (до ISO 3200) и баланс белого. Также здесь нет таких режимов, как групповое селфи и квадрат 1:1, присутствующих у Mi Mix. В общих настройках, вызываемых по нажатию пиктограммы с шестеренкой, все стандартно: есть доступ к изменяемым значениям четкости, насыщенности и контрастности, есть функции определения лиц, возраста, пола, можно использовать камеру как сканер QR-кодов. Традиционно, выбрать вручную разрешение снимка нельзя, имеется лишь три готовых пресета и два соотношения сторон кадра. В разделе режимов имеется некоторое количество сюжетных сцен, HDR выделен отдельно, данный режим всегда доступен на экране видоискателя для быстрого включения.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении Full HD @30 fps, функции стабилизации нет. Съемку с рук на ходу лучше не осуществлять, но в остальном с видеосъемкой камера справляется весьма успешно. Изображение плавное, без рывков и артефактов, яркость достаточная, резкость в норме, к детализации претензий нет. Со звуковым сопровождением также полный порядок: микрофоны чувствительны, явных искажений в записи не замечено, с шумом ветра система шумоподавления справляется успешно.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Со съемкой в помещении камера справляется хорошо. Неплохая детализация на дальних планах. Хорошая резкость по полю кадра. С макросъемкой камера справляется хорошо. Текст отработан неплохо. Еще один пример неплохого макро. Хорошая резкость по полю и по планам. Неплохая детализация на средних планах.

Камера хорошо справляется с большинством стандартных сюжетов. Программа неплохо подавляет шумы и при этом практически не портит детали. Придраться здесь можно лишь к зонам нерезкости, периодически возникающим в углах кадра. В целом камера неплохо справится с документальной и даже художественной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Xiaomi Redmi 4X не так уж слабы для китайского середнячка. Поддерживается несколько диапазонов частот LTE FDD, в том числе 3 интересных нам диапазона (band 3, 7, 20), а также два диапазона TDD LTE.

GSM B2, B3, B5, B8

UMTS B1, B2, B5, B8

FDD LTE B1, B3, B4, B5, B7, B8, B20

TDD LTE B38, B40

В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

С другой стороны, не поддерживается второй диапазон Wi-Fi (5 ГГц), а модуль NFC в аппарате отсутствует. Есть возможность подключать внешние устройства в режиме USB OTG.

Навигационный модуль работает со всеми тремя мировыми системами (GPS, Глонасс и Beidou). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд, к четкости позиционирования также нет никаких претензий. Кроме того, в смартфоне имеется магнитный компас для успешного функционирования навигационных программ.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, имеется черный список для нежелательных контактов.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук чистый и насыщенный. Есть возможность автоматической записи телефонных разговоров с линии, поддерживается VoLTE. Виброзвонок среднего уровня, для него имеется ручная настройка мощности.

Смартфон умеет поддерживать в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть, например, вторая SIM-карта будет работать в 3G для голосовой связи, даже если для передачи данных в 4G назначена карта из другого слота. Интерфейс не позволяет выбрать для SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Зато можно заранее назначить SIM-карту для голосовых звонков и передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Xiaomi Redmi 4X используется ОС Android версии 6.0.1 и собственная фирменная оболочка MIUI 8, с которой мы уже не раз знакомились — например, при тестировании модели Mi Note 2 или более родственной герою обзора Redmi Note 4. Поскольку Xiaomi официально вышла на российский рынок, тестовые семплы нам присылают уже с установленной международной прошивкой MIUI Global, так что больше не придется самостоятельно устанавливать магазин Play Store и приложения Google Apps. Такая необходимость все еще может порой возникать у любителей заказывать китайские смартфоны в онлайн-магазинах, но теперь с этим могут возникать определенные проблемы из-за желания Xiaomi ограничить «серые» поставки ее продуктов на российский рынок.

Как бы то ни было, интерфейс MIUI нам хорошо знаком, ничего нового в этом плане в Redmi 4X покупатель не найдет. В прошивке присутствуют все сервисы Google и традиционные для смартфонов с Android и MIUI программы, поддерживается русский язык, а в качестве виртуальной клавиатуры предустановлена SwiftKey, но можно и переключиться на обычную Gboard, которая также поддерживает ввод методом Swype. Еще из характерных особенностей: здесь нет отдельного меню программ, ярлыки установленных приложений автоматически раскидываются по рабочим столам, с возможностью группировки по папкам. Рабочие столы можно оформить вручную (разместить на них виджеты, выбрать фон, эффекты перехода), но проще воспользоваться готовыми темами на выбор.

Дополнительных сторонних приложений очень мало, есть полезные утилиты типа компаса, QR-сканера, а также программа для разделения аккаунтов, позволяющая дважды установить одно и то же приложение. Для запуска любого приложения можно включить авторизацию по отпечатку пальца. Есть системный менеджер, в котором можно настраивать энергосбережение, антивирусную защиту, освобождение памяти и т. д.

Для прослушивания музыки установлен знакомый музыкальный плеер MIUI с привычным набором специализированных профилей для разных моделей ушных телефонов. Про звучание смартфона можно сказать, что оно во всех случаях чистое и очень громкое, шумов практически нет, а запас громкости достаточен для любой окружающей обстановки. С другой стороны, от основного динамика, конечно, особого качества звучания ждать не приходится: в отличие от звука в наушниках, тут совсем не слышно низких частот, звук тонкий и звонкий. В наушниках звучание более густое и насыщенное, есть и низкие, и басы, в целом для своего уровня Redmi 4X с подключенными наушниками звучит весьма достойно.

Диктофон имеется, микрофон обладает хорошей чувствительностью и качественной системой фильтрации шумов, при записи лекций и интервью на него можно положиться. FM-радио в смартфоне имеется, умеет вести запись программ с эфира. Наушники необходимы в качестве внешней антенны, хотя сама программа не отказывается запускаться без них, как в других смартфонах.

Производительность

Аппаратная платформа Xiaomi Redmi 4X строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 435, выполненной по 28-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц. За обработку графики отвечает GPU Adreno 505. Объем ОЗУ составляет 2, 3 или 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти — соответственно 16, 32 или 64 ГБ. В нашем варианте смартфона изначально было свободно 22 ГБ хранилища и 1,7 ГБ ОЗУ.

Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, но для этого придется вынуть одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Устанавливать и переносить приложения на карту памяти нельзя, аппарат предлагает отформатировать карту только в качестве хранилища для медиафайлов.

По результатам тестов платформа Qualcomm Snapdragon 435 ожидаемо оказалась не намного быстрее Qualcomm Snapdragon 425/430 и при этом существенно медленнее остальных популярных на текущий момент мобильных платформ среднего уровня, таких как MediaTek Helio P10, Kirin 655 и тем более Snapdragon 625. В комплексном тесте AnTuTu Snapdragon 435 набрала всего около 43К очков.

Приходится признать, что Qualcomm Snapdragon 435 — это решение даже не среднего, а ниже среднего уровня. Впрочем, в реальных сценариях использования данной SoC пока хватает для выполнения основных задач, можно даже поиграть в игры. Modern Kombat X практически не притормаживает, другие игры идут еще более гладко. В целом смартфон на Qualcomm Snapdragon 435 пока актуален, но запаса мощности на будущие обновления тут нет, это смартфон на один сезон.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 43239 44418 50597 56991 63146 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 683/2063 635/2071 757/2071 787/3300 831/4092

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 292 288 421 378 466 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 10 4 5 5 6 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 4,5 4 5 5 6 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (Onscreen, fps) 26 15 17 19 22 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (1080p Offscreen, fps) 16 16 17 19 23

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Xiaomi Redmi 4X

(Qualcomm Snapdragon 435) Lenovo K6 Note

(Qualcomm Snapdragon 430) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 10848 11298 9992 9587 8179 Google Octane 2

(больше — лучше) 3375 3191 3928 4428 5036 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1297 1365 1104 1084 877

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 40 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится с заметными рывками видео воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в случае поддерживаемых файлов кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях где-то всего пара оттенков сливаются с черным, но в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Xiaomi Redmi 4X, имеет внушительную емкость в 4100 мА·ч. С такой батареей при маломощной аппаратной платформе и экраном всего лишь 720р смартфон просто не мог не продемонстрировать впечатляющие результаты автономности. В реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора вполне способен спокойно продержаться без подзарядки пару дней. Сами разработчики уверены, что аппарат может работать до 18 дней в режиме ожидания и 36 часов в режиме разговора.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в смартфоне, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Xiaomi Redmi 4X 4100 мА·ч 19 ч. 50 м. 15 ч. 30 м. 9 ч. 00 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Lenovo K6 Note 4000 мА·ч 20 ч. 30 м. 14 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора почти 20 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует 15,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 9 часов, но тут, естественно, стоит учитывать, что столь долгое время достигается за счет низкого разрешения экрана и не максимальных настроек графики в играх.

От стандартного сетевого адаптера (выходной ток 2 А 5 В) смартфон заряжается примерно в течение 3 часов током 1,5 А при напряжении 5 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Если абстрагироваться от не до конца прояснившейся пока ситуации с ценовой политикой Xiaomi в России, то можно констатировать, что сам по себе Redmi 4X получился для своего уровня вполне интересным аппаратом. У него добротный корпус с симпатичным дизайном, отличный яркий экран (хотя и разрешения 720p), удовлетворительный набор основных коммуникационных модулей и, конечно же, весьма примечательная автономность, которая может вызвать интерес у тех пользователей, которых в первую очередь интересует долгое время работы мобильного помощника без подзарядки.

Что касается конкурентов, то одновременно с героем обзора Huawei выпустила в продажу по точно такой же цене свою модель Honor 6C, которая практически идентична Xiaomi Redmi 4X по основным характеристикам. Однако в мелочах Redmi 4X интереснее: у нее лучше обстоят дела с видеосъемкой, на треть более высокий уровень автономности, поддерживается USB OTG и имеется инфракрасный передатчик для эмуляции пульта ДУ.