Новинки на 15 000 и 20 000 мА•ч получили интеграцию с ColorOS и соответствуют новому стандарту безопасности Китая.

Их можно нагревать и прокалывать без последствий. Новые аккумуляторы на 15 000 и 20 000 мА•ч выпустила Oppo ⁠ 2

Oppo представила в Китае два внешних аккумулятора SUPERVOOC. Модель Pocket Charge Power Bank 15000 поддерживает зарядку мощностью до 80 Вт, а версия Pocket Charge Power Bank 20000 предлагает ёмкость 20 000 мА•ч и мощность до 67 Вт. Оба устройства прошли сертификацию по национальному стандарту безопасности пауэрбанков Китая 2026 года, а это означает, что они выдерживают сдавливание, нагрев и прокалывание.

Младшая модель оснащена портами USB-C и USB-A, поддерживает USB Power Delivery мощностью 65 Вт и PPS на 55 Вт. При одновременном использовании обоих разъёмов мощность ограничена 30 Вт. У старшей версии предусмотрены два USB-C и один USB-A, но при подключении устройств ко всем трём портам суммарный режим ограничен 15 Вт. Энергоёмкость моделей составляет 56,25 и 74 Вт·ч соответственно.

Источник изображения: gizmochina // Oppo

Оба аккумулятора могут взаимодействовать с совместимыми смартфонами Oppo на ColorOS: через систему доступны данные об остатке заряда, состоянии батареи, температуре и количестве циклов. В Китае новинки стоят по 269 юаней. Более компактная версия весит около 330 г, старшая — 388 г.