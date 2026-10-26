Российский ответ Starlink: спутниковый интернет «Бюро 1440» заработает в Белоруссии

Российская компания «Бюро 1440», входящая в «ИКС Холдинг», готовится испытать сервис низкоорбитальной спутниковой связи на территории Белоруссии.

Проверки начнутся в ближайшие недели в рамках соглашения с национальным спутниковым оператором «Белинтерсат». Об этом ТАСС сообщил глава «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков. Испытания должны подтвердить работоспособность сервиса при использовании с территории республики.

«Бюро 1440» создаёт спутниковую группировку с расчётом на глобальное покрытие, что позволит компании выходить и на зарубежные рынки. По словам Шелобкова, сейчас ведутся переговоры с другими странами о возможном сотрудничестве. Конкретные договорённости пока находятся на стадии подготовки, поэтому компания обещает сообщать о результатах по мере достижения соглашений.

Сотрудничество с белорусским оператором было оформлено в мае 2026 года. Низкоорбитальные спутниковые системы предназначены для обеспечения связи с помощью аппаратов на орбите Земли и могут расширить доступ к интернету там, где наземная инфраструктура ограничена.