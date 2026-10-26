Первые Международные космические игры начинаются в Сколково

26 октября в Москве начинаются Международные космические игры — инженерно-образовательные соревнования, призванные подготовить специалистов для ракетно-космической отрасли.

Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Кадры для космоса» национального проекта «Космос» при координации Минобрнауки России и Роскосмоса. Оператором мероприятия выступает Высшая школа экономики.

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Участники будут работать в условиях имитации космической экспедиции: в автономном поселении на одной из планет Солнечной системы молодым инженерам предстоит самостоятельно обеспечивать себя электричеством, питанием и кислородом. Одновременно команды должны выполнить исследовательскую миссию, решая инженерные и организационные задачи, необходимые для поддержания жизнедеятельности за пределами Земли.

Соревнования развернутся на нескольких площадках. В инновационном центре «Сколково» подготовили полигон с высокотехнологичными модульными куполами, где разместится условное поселение. Центр управления полётами организуют в МГТУ имени Баумана, а заключительные мероприятия пройдут в Высшей школе экономики.