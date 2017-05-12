Смартфон Xiaomi Mi Note 2

Модель с OLED-экраном 5,7″ и корпусом из стекла и металла

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В конце прошлого года компания Xiaomi предложила обновленную версию своего смартфона линейки Mi Note — решений верхнего сегмента с большой диагональю. Модель Xiaomi Mi Note 2 работает под управлением Android 6, основана на быстрой платформе Qualcomm Snapdragon 821, оборудована Full HD-экраном OLED с диагональю 5,7″, имеет конфигурацию оперативной и флэш-памяти 4/64 ГБ или 6/128 ГБ, поддерживает две карты Nano-SIM и сети четвертого поколения, оборудована портом USB Type-C, датчиком отпечатка пальца, а также NFC. Кроме того, устройство интересно дизайном корпуса, изготовленного из стекла и металла.

Первоначально новинка была представлена только на локальном рынке Китая и имела соответствующую прошивку — только с китайским и английским языком, без сервисов Google, но с фирменными китайскими программами. Публикация материала по ней уже ждала своей очереди на анонс, однако вышедшая международная версия прошивки спутала планы. Мы решили перетестировать устройство на новых версиях программного обеспечения, поскольку от него зависит очень многое и большинству отечественных пользователей, конечно, более интересен именно международный вариант. Кроме того, может быть полезно сравнить международную и китайскую версии по скорости. Далее в тексте, если не было указано иное, речь идет о международной прошивке MIUI 8.2.3.0.

Отметим, что сейчас в продаже присутствуют устройства с международной прошивкой, которые также отличаются расширенным набором поддерживаемых частотных диапазонов LTE и CDMA. Поскольку тестируемый экземпляр был первоначально китайским, то приведенные ниже характеристики относятся именно к нему.

Основные характеристики Xiaomi Mi Note 2

SoC Qualcomm Snapdragon 821, 4 ядра Kryo, 2@2,19 ГГц + 2@2,34 ГГц

GPU Adreno 530, 652 МГц

Операционная система Android 6.0.1, MIUI 8

Сенсорный дисплей OLED 5,7″, 1920×1080, 386 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD отсутствует

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE FDD Band 1/3/5/7, TD LTE Band 38—41, TD-SCDMA, CDMA1X/EVDO (BC0)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2, BLE

NFC

GPS, Глонасс, BDS

Сканер отпечатка пальца

ИК-передатчик

USB Type-C, USB OTG, версия USB 2.0

Основная камера 22,6 Мп, сенсор Sony IMX318 1/2,6″, f/2,0, светодиодная вспышка, электронная стабилизация, автофокус, видео 4K

Фронтальная камера 8,3 Мп, f/2,0, автофокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, давления, акселерометр, гироскоп, счетчик шагов

Аккумулятор несъемный, 4070 мА·ч, Quick Charge 3.0

Размеры 156×77×8 мм

Масса 166 г

Xiaomi Mi Note 2 (4/64 ГБ) Xiaomi Mi Note 2 (6/128 ГБ) Средняя цена T-1711703702 T-1711703703 Розничные предложения Xiaomi Mi Note 2 (4/64 ГБ) L-1711703702-10 Розничные предложения Xiaomi Mi Note 2 (6/128 ГБ) L-1711703703-10

Комплект поставки

Смартфон поставляется в крупной коробке белого цвета из картона. Причем ее стенки достаточно толстые, так что повреждения во время транспортировке маловероятны.

Оформление ничем не примечательное — выдавленный логотип компании на верхней стороне, фирменная информационная наклейка снизу.

На ней почти все на китайском, но некоторые характеристики можно узнать, например объемы оперативной и флэш-памяти.

Комплект поставки также не представляет особого интереса — смартфон, кабель USB Type-C (USB версии 2.0), зарядное устройство MDY-08-EH с китайской вилкой, листовка «инструкции» на китайском языке, приспособление для открывания лотка с SIM-картами и пластина из прозрачного пластика специальной формы, вероятно позиционируемая в качестве чехла на заднюю панель. Использовать последний элемент с таким изящным смартфоном, на наш взгляд, странно. Он явно не соответствует высокому классу устройства.

Внешний вид и удобство использования

По дизайну корпуса устройство больше всего напоминает, пожалуй, Mi5. Так что можно даже говорить о том, что смартфон имеет фирменный стиль Xiaomi, насколько это сегодня возможно при таком богатстве продуктов в мобильном сегменте. Основным материалом можно смело считать стекло. Оно здесь используется и на лицевой стороне и сзади. А между монолитными стеклянными пластинами идет металлическая рамка. Вертикальные боковые грани панелей скошены (этот вариант называют «3D») в этот раз уже с двух сторон. Это великолепно выглядит на рекламных фотографиях и видеороликах, но вот с практической точки зрения вызывает некоторые вопросы. Кроме того, компания не заявляет об использовании специальных стекол, что вызывает еще больше опасений за длительное сохранение внешнего вида устройства.

Если использование такой формы на задней панели можно было бы записать в плюсы с точки зрения удобства поднятия смартфона со стола, то преимущества этой конструкции для лицевой панели, на наш взгляд, как минимум спорно. Причин тому несколько. Первая заключается в том, что в результате такого решения непосредственно металлические части боковых ребер становятся тонкими и менее отдаленными от стола — поднять устройство становится сложнее.

Вторая особенность данной модели — сочетание скошенного ребра с углами обзора использованной матрицы приводит к тому, что визуально на однородном светлом поле могут быть заметны изменения цвета по краям, что выглядит немного странно. Третье замечание уже менее существенно — сложность подбора удобного и красивого чехла. Но вот заняться этим, скорее всего, все-таки придется. Дело в том, что задняя стеклянная стенка смартфона настолько скользкая, что он легко съезжает практически с любого материала при минимальном наклоне. Если оставить его на подушке или положить на заваленную чем-нибудь тумбочку, все может закончиться падением.

В руке устройство ощущается как монолитный кусок высокотехнологичного стекла, запаянного в металлическую раму. Качество изготовления и сборки на высшем уровне. Щелей нет, все детали установлены ровно и идеально подогнаны друг к другу. Это вполне соответствует позиционированию устройства.

При этом в руке, особенно крупной, устройство лежит удобно. Здесь нет никаких острых ребер, все грани и углы комфортно скошены. Учитывая большую диагональ, в большинстве сценариев для работы потребуются обе руки, поскольку из-за стеклянного корпуса есть опасения выронить его и повредить.

Металл рамы имеет матовую поверхность. На нем слабо видны несколько канавок, вероятно используемых для реализации антенн беспроводных модулей. Отметим, что металл очень крепкий. За все продолжительное время использования устройства на нем не появилось никаких царапин или потертостей.

Задняя панель смартфона простая и строгая. В центре сверху установлен объектив основной камеры. Он выполнен в виде вставки с диаметром около тринадцати миллиметров. Его защитное стекло практически незаметно выступает над задней панелью. А по контуру идет металлическая вставка, являющаяся первым кандидатом на потертости из-за своей небольшой толщины. Справа от объектива находится двойная светодиодная вспышка, выступающая также и в роли фонарика.

Лицевая панель, как мы уже говорили, выполнена из стекла. В верхней ее части мы видим щель разговорного динамика. Слева от него скрыты многоцветный светодиодный индикатор, а также датчики освещенности и приближения. Справа мы видим объектив фронтальной камеры.

Под экраном в центре установлена механическая кнопка «Домой» со встроенным сенсором отпечатка пальца. Она расположена на одном уровне со стеклом, но благодаря специальной форме легко находится на ощупь. Слева и справа от нее есть сенсорные кнопки с автоматической неяркой подсветкой в виде белых точек. При этом пользователю доступны настройки действий кнопок, включая отдельные действия для длительного нажатия. Датчик отпечатка пальца сегодня стал уже стандартной опцией для большинства продуктов верхнего сегмента. Так что не удивительно, что к его работе замечаний нет и в рассматриваемой модели.

Высота полей сверху и снизу экрана одинаковая и составляет около пятнадцати миллиметров. Боковые поля оценить сложно из-за скошенного ребра, но они очень небольшие — около трех миллиметров. Логотип производителя «переехал» на заднюю панель.

Для SIM-карт формата Nano-SIM традиционно используется устанавливаемая в боковое ребро рамка. Заменять карточки можно без выключения аппарата. А вот установка карты памяти не поддерживается.

Смартфон оборудован тремя аппаратными кнопками на правом ребре. Сверху находится совмещенная клавиша регулировки громкости, а под ней — кнопка блокировки. Изготовлены они из металла, имеют удобные размеры и четкий ход. Есть, правда, небольшой люфт, но его нужно искать специально — в обычных сценариях он никак не проявляется.

Компания установила в смартфоне порт USB формата Type-C для зарядки, подключения к компьютеру и функции OTG. Без сомнения это очень правильное решение с точки зрения удобства и надежности.

Слева и справа от порта есть две симметрично расположенные группы из четырех отверстий. За одной из них находится основной динамик устройства, а за другой — микрофон.

На верхнем торце установлен стандартный 3,5 мм разъем для гарнитуры, окошко ИК-передатчика для управления бытовой техникой и есть отверстие второго микрофона, используемого для шумоподавления во время разговора.

Кроме описанного черного варианта, на сайте производителя упоминается также версия с цветовым оформлением, названным «ледниково-синий». У нее все элементы корпуса имеют соответствующий оттенок, выделяется только экран в выключенном состоянии. А вот черная модель с точки зрения целостности образа более интересна.

Устройство действительно отлично выглядит и впечатления от его использования очень приятные. Другое дело, что использование стекла в таком количестве сложно признать практичным.

Экран

В Xiaomi Mi Note 2 используется выполненный по технологии OLED экран с разрешением 1920×1080 и диагональю 5,7″. Сенсорный слой поддерживает до десяти одновременных касаний. Физические размеры экрана — примерно 127×72 мм. Плотность точек составляет 386 ppi. Отдельные пиксели не видны, так что компания правильно не стала гнаться за чрезмерно высоким разрешением, что негативно сказалось бы на автономности, стоимости и производительности. Боковые рамки, в том числе и из-за «3D-стекла», кажутся очень тонкими.

Визуально при первом знакомстве создается впечатление холодных тонов, что несколько снижает удовольствие от работы с устройством. В настройках системы предусмотрено несколько параметров, которые могут помочь исправить ситуацию. В дополнение к регулировке яркости, в том числе и с учетом показаний датчика освещенности, можно изменить цветовой тон и контраст, а также включить специальный режим чтения. Последний можно активировать как для отдельных приложений, так и по расписанию. Кроме того, предусмотрена регулировка размера шрифта и включение экрана двойным касанием.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца. Данный тест проводился с первоначальной китайской версией MIUI 8.0.15.0.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Xiaomi Mi Note 2, далее их можно различать по размеру):

Экран у Xiaomi Mi Note 2 немного темнее (яркость по фотографиям 113 против 115 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Xiaomi Mi Note 2 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка. За счет меньшего числа границ (типа стекло-воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 330 кд/м², минимальное — 19 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но, учитывая отличные антибликовые свойства, даже в солнечный день вне помещения на экране, скорее всего, можно будет что-то разобрать. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличие автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 120 кд/м² (многовато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 220 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 330 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 19, 110 и 330 кд/м² (подходящие значения), регулятор на 0% — 19, 77 и 310 кд/м² (значения, кроме первого, занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает абсолютно адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования.

На любом уровне яркости значимая модуляция отсутствует, в итоге и нет видимого мерцания. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений настройки яркости:

В этом экране используется матрица OLED — матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B), но зеленых и красных субпикселей в два раза меньше. Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать 2 (1 целый и 4 четвертушки) зеленых субпикселя, 2 красных (4 половинки) и 4 синих, при этом, повторяя этот фрагмент, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Разрешение экрана производитель считает по синим субпикселям, по двум другим оно будет в два раз ниже. В результате присутствуют некоторая неровность контрастных границ и другие артефакты. Впрочем, из-за высокого разрешения они минимально сказываются на качестве изображения.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Правда, белый цвет при отклонении даже на небольшие углы приобретает видимый сине-зеленый оттенок, но черный цвет остается просто черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Xiaomi Mi Note 2 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Равномерность яркости и цветового тона белого поля хорошая (за исключением затемнения и изменения оттенка к загнутым краям). Отметим, что на минимальной яркости на белом поле видны участки с различающимся оттенком, а для отображения всех оттенков явно применяется динамическое смешение цветов.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Xiaomi Mi Note 2 перенасыщены (обратите внимание на помидоры, бананы, салфетку и оттенок лица) и цветовой баланс немного отличается. Заметим, что в данном случае картинка занимает в высоту (при этой ориентации экрана) всю доступную для вывода изображения область и заходит на загнутые края экрана, что приводит к затемнению и искажению цвета. Также на свету эти области почти всегда бликуют, что еще больше мешает при просмотре изображений, выведенных на весь экран. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. Фотография выше получена для профиля Automatic contrast в настройках экрана, всего их три:

Что получается при выборе двух оставшихся профилей показано ниже.

Increased contrast:



Насыщенность и цветовой контраст заметно увеличены.

Standard:



Насыщенность и цветовой баланс в норме, увеличение цветового контраста не наблюдается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана. Белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с предыдущими фотографиями), но в случае Xiaomi Mi Note 2 падение яркости выражено меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Xiaomi Mi Note 2 визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

И тестовая картинка:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у Xiaomi Mi Note 2 под углом заметно выше. Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения может присутствовать ступенька шириной примерно 17 мс (что соответствует частоте обновления экрана примерно в 60 Гц). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами. Впрочем, динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,11, что немного ниже стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Динамической подстройки яркости в соответствии с характером выводимого изображения в данном случае мы не обнаружили, что очень хорошо.

Цветовой охват в случае выбранного по умолчанию профиля Automatic contrast заметно шире sRGB:

При выборе профиля Standard охват сжимается до границ sRGB:

В случае профиля Automatic contrast спектры компонент очень хорошо разделены:

В случае профиля Standard с максимальной коррекцией компоненты цветов в большей степени подмешиваются друг к другу:

Отметим, что на экранах с широким цветовым охватом без соответствующей коррекции цвета обычных изображений, оптимизированных для устройств sRGB, выглядят неестественно насыщенными. Отсюда и рекомендация — в большинстве случаев смотреть кино, фотографии и все естественное лучше при выборе профиля Standard, печально, что он не выбран по умолчанию.

В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка теплее-холоднее (несмотря на ползунок значений всего три), но именно в правильном профиле Standard переключатель цветового баланса неактивен. Для этого профиля баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура несильно выше стандартных 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается неплохим показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







Подведем итоги. Экран имеет невысокую максимальную яркость, но обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством как-то можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость получится понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, а также близкий к sRGB цветовой охват и хороший цветовой баланс (при выборе правильного профиля). Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), хорошая равномерность белого поля, заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. В целом качество экрана очень высокое. Отдельно отметим, что с точки зрения качества изображения от загнутых краев только вред, так как эта дизайнерская находка вносит очень заметные искажения цветового тона и уменьшает яркость на краях картинки, а также в условиях внешней освещенности приводит к неизбежным бликам хотя бы вдоль одной длинной стороны экрана.

Камера

Смартфон оборудован фронтальной камерой с сенсором 8,3 Мп, автофокусом, объективом с пятью элементами, f/2.0 и углом зрения 76°. Присутствует знакомая по другим моделям функции определения пола/возраста и автоматического улучшения портрета. Во время съемки можно не только выбрать точку фокусировки касанием экрана, но и скорректировать экспозицию. Также есть набор из пары десятков фильтров обработки изображения. Дополнительно присутствуют функции таймера, спуска затвора по громкому звуку, группового селфи. В настройках камеры есть выбор формата — 4:3 (5 Мп, 1944×2592) или 16:9 (2160×3840), выбор качества, запись координат в метаданные файла, наложение даты и времени на снимок, настройка зеркального режима, а также другие параметры, включая изменение функций кнопок регулировки громкости на приближение или спуск затвора.

При съемке видео штатной программой фронтальная камера не имеет никаких настроек и использует формат MP4 с кодеком AVC Baseline@L4, разрешением 1920×1080, битрейтом около 20 Мбит/с и переменным числом кадров в секунду (которое меньше пятнадцати). Интересно, что звук записывается с кодеком AAC в стерео режиме — с двух установленных на разных торцах аппарата микрофонов.

Основная камера традиционно существенно интереснее. В ней используется сенсор Sony IMX318 формата 1/2,6″, имеющий 1 мкм пиксели. Максимальное разрешение получаемых фотографий в формате 4:3 составляет 5488×4112, что соответствует 22,6 Мп. Также в описании камеры компания отмечает наличие объектива с шестью элементами, f/2.0 и углом зрения 80°. Кроме того, здесь есть быстрый автофокус, двойная светодиодная вспышка, HDR, а также электронная стабилизация при съемке видео.

Как и фронтальной камеры, присутствуют функции определения пола/возраста и фильтры, съемка с таймером или по звуковому сигналу. Во время съемки можно указать место кадра для фокусировки и скорректировать экспозицию. Кроме улучшения портрета здесь есть и множество других режимов, включая специальный ночной режим, панорама, «тилт-шифт», выравнивание, квадрат, ручная съемка. В последнем варианте мы можете самостоятельно выбрать баланс белого, расстояние фокусировки, выдержку и ISO.

Настроек здесь тоже немного больше. Кроме описанных для фронтальной камеры, можно настроить режим экспозиции, контрастность, насыщенность и четкость. Есть здесь и поддержка режима сканирования QR-кодов. А вот реализация Camera2 API в текущей версии прошивки отсутствует.

При съемке видео здесь также используются два микрофона для получения стерео эффекта. Конечно, на большом расстоянии от источника звука он может быть и не очень заметен, но, тем не менее, это явный плюс модели. Формат записи — AAC, 96 Кбит/с, 48 кГц. Параметры видеопотока в зависимости от настройки приводятся в таблице ниже. В ней же приводятся ссылки на примеры видеороликов (объем — до 150 МБ). Качество при достаточном освещении очень неплохое. Но, конечно, съемка с рук имеет знакомые черты. Кроме того, желательно отключать автофокус, если есть такая возможность. Также порадовала запись звука.

Кроме того, здесь есть два специальных режима съемки — замедленная и Time Lapse. В первом случае используется формат 720p30, но по факту число кадров увеличивается в 10/3 раз. То есть минутная запись растягивается до двухсот секунд. Time Laspe используется для интервальной съемки, когда нужно охватить в одном ролике большой промежуток времени. При этом у вас остается возможность выбора формата записи до 4К включительно. Звука, по понятным причинам, нет ни в одном из этих режимов. В настройках видеосъемки основной камеры можно отключить автофокус, который по факту часто мешает в мобильной съемке, а также выбрать интервал для режима Time Lapse (от 0,06 секунд до 60 секунд). Кстати, вспышка может пригодиться и для видеосъемки, обеспечив подсветку при недостатке освещения.

Отметим, что в штатной программе «Камера» есть несколько функций по базовому редактированию не только фотографий, но и видеороликов.

Далее представлены примеры фотографий и итоговый комментарий по качеству Антона Соловьева.

Фронтальная камера выдает неплохую резкость по полю и по планам.

Камера хорошо отрабатывает мелкие детали. При недостаточном освещении качество несильно падает. С макросъемкой камера хорошо справляется. Неплохая резкость по полю кадра. Съемка в помещении удается камере неплохо. Режим HDR работает хорошо. Текст хорошо различим. Неплохо камера работает и с художественными сюжетами. Даже сложные кадры ей даются относительно легко. В контровом свете камера неплохо справляется.

Камера получилась хорошей, и ее вполне можно назвать флагманской. Впрочем, небольшие промахи она все же допускает: временами можно найти легкий шарпинг или слабые шумы в тенях. Но в целом камера выдает очень достойный результат. Хорошая детализация по полю и по планам, а также правдоподобная цветопередача позволяют использовать ее для художественной и документальной съемки.

Телефонная часть и коммуникации

Этот раздел практически полностью повторяет то, что ранее мы писали про решения Xiaomi верхнего сегмента на платформе Qualcomm.

К качеству приема сигнала сотовых операторов замечаний нет. Еще раз обратим внимание на то, что китайская версия смартфона не имеет поддержки используемого у некоторых отечественных компаний Band 20 в LTE/4G.

Скорость, которую мы проверяли с московским «Мегафон», можно считать образцовой. Конечно, она зависит и от вышки, и от ее занятости, но каких-либо проблем за время тестирования не было. В сетях 3G работа проверялась с оператором «МТС», где тоже все прошло гладко.

Смартфон, как и можно было ожидать от топового устройства, имеет встроенный двухдиапазонный беспроводной контроллер с поддержкой протокола 802.11ac. При использовании соответствующего роутера, можно рассчитывать на скорости передачи информации 200 Мбит/с и выше. Причем это можно получить даже через пару некапитальных стен. Так что с просмотром онлайн-видео или обновлениями программ проблем не будет.

В диапазоне 2,4 ГГц из-за отсутствия поддержки широкого канала и занятости эфира мы получили скорости до 50 Мбит/с, что также неплохо для данной конфигурации с одной антенной.

Wi-Fi можно использовать также для оперативного обмена файлами с технологией Mi Drop, организации доступа к интернету через сотовые сети, а также трансляции изображения с экрана смартфона на устройства WiDi, например на Nvidia Shield TV. Правда, добиться разрешения Full HD нам не удалось. Да и задержки достаточно заметны. Но для показа фотографий или просмотра видео этот вариант вполне подойдет.

Также здесь реализован контроллер Bluetooth 4.2 с поддержкой BLE и всех распространенных сервисов, включая гарнитуры, трансляцию звука, обмен файлами, удаленное управление и другие. Присутствует в смартфоне и модуль NFC, поддерживающий технологию Android Beam. Причем он совместим и со стандартом Mifare Classic. Порт USB, выполненный в стандарте Type-C, может использоваться не только для соединения с компьютером, но и для подключения внешних устройств по USB OTG. Отметим только, что поддерживается версия USB 2.0.

В сценарии навигации также все хорошо. Смартфон поддерживает три системы (GPS Глонасс, Beidou), находит спутники быстро, надежно ведет по маршруту даже в условиях плотной городской застройки. Есть здесь и датчик магнитного поля, используемый для компаса, и гироскоп, который теперь используется и в работе с очками виртуальной реальности.

К реализации основной задачи — телефонных звонков — с точки зрения звука замечаний нет. Штатный разговорный динамик хорошо передает голос собеседника. Запас громкости у него большой, причем даже на максимальном уровне нет искажений. Так что в большинстве ситуаций все будет хорошо слышно. Что касается микрофона, то он показался немного глухим. При этом наличие второго микрофона на верхнем торце позволяет в некоторых случаях улучшить слышимость с использованием технологий шумоподавления.

Виброзвонок имеет средний уровень мощности для корпуса такого размера. Также он может использоваться для отклика на некоторые действия на сенсорных кнопках и экране.

Смартфон имеет два слота для карт формата Nano-SIM и поддерживает знакомый для устройств с одним радиомодулем вариант Dual SIM Standby. Штатными средствами прошивки можно установить нужные карты по умолчанию для звонков и интернета. Кроме того, вы можете прямо во время набора номера выбрать через какую карту осуществить звонок.

FM-радио в данной модели отсутствует.

Программное обеспечение и мультимедиа

Традиционно на смартфонах Xiaomi используется прошивка MIUI. На момент начала тестирования для Mi Note 2 производитель предлагал только официальную китайскую версию 8.0.15.0.MADCNDI. Ее основные особенности — наличие английского и китайского языков для интерфейса, предустановленные программы на китайском языке и отсутствие встроенных сервисов Google. В качестве альтернативы, пользователь может использовать и локализованные версии, которые можно без труда найти в сети. Однако для их установки требуется определенный опыт и внимательность. Или же можно добавить приложения Google и воспользоваться утилитой morelocale2 для частичного исправления ситуации (root-доступ не потребуется). Но относительно недавно появилась и официальная международная версия прошивки для данного устройства, что и вызвало задержку выхода данного материала. Одновременно с международной версией было представлено и обновление китайской. Описание далее, если не указано иначе, относится именно к стабильной версии 8.2.3.0(MADMIDL) на базе Android 6.0.1. Отметим также, что кроме них, пользователь может установить и так называемые версии для разработчиков.

Маловероятно, что кто-то будет использовать китайский вариант при наличии международного, даже если у него номер версии на пару единиц новее. Причиной этого является то, что в международной прошивке смартфона присутствуют множество языков, включая русский, а также полный набор сервисов Google и одновременно отсутствуют китайские программы. Отметим, что из общего объема накопителя в рассматриваемой конфигурации устройства пользователю здесь доступно около 56 ГБ.

При включении или после сброса — идет стандартный выбор языка и региона (как мы уже говорили, русский и Россия в списке присутствуют), подключение к интернету, настройка аккаунтов Google и Mi, ввод отпечатков пальцев, выбор темы оформления и другие привычные параметры. В прошивке присутствуют все сервисы Google и традиционные для смартфонов с Android и MIUI программы. Некоторые из них можно удалить штатным образом и освободить немного места в памяти устройства.

Оболочка MIUI является одним из наиболее интересных сегодня проектов и, в том числе и силами энтузиастов, доступна не только для продуктов Xiaomi, но и устройствах других производителей.

В ней есть несколько характерных особенностей, которые полюбились многим пользователям, но однозначно их оценить достаточно сложно. В частности здесь нет отдельного меню программ, все они расположены на рабочих столах. При этом допускается их группировка по папкам. На самом деле не все программы имеют явные значки, например видеоплеер вызывается автоматически при открытии соответствующего файла, а не как отдельная программа. В нижней строке, общей для всех экранов, можно добавить до пяти (для данной модели смартфона) иконок быстрого доступа.

На рабочих столах можно разместить также виджеты, выбрать фон, эффект перехода и другие украшательства. Но в случае желания кардинального изменения внешнего вида оболочки удобнее воспользоваться темами, число которых практически неограниченно.

Число дополнительных программ минимально. По сути, такими можно считать только клиент Facebook и утилиту для удобного доступа к форумам MIUI.

Остальные программы наверняка будут полезны всем пользователям, например утилита сканирования кодов (а также визиток и документов), диктофон, компас (показывает также координаты, давление, высоту и может выступать в роли уровня), погода, калькулятор (включая инженерный вариант и конвертацию единиц измерения).

Есть и несколько служебных программ: утилита онлайн-обновления прошивки, Mi Remote для работы с ИК-портом, Mi аккаунт для управления аккаунтами Mi и привязанными устройствами.

В часть программ встроены дополнительные функции взаимодействия с сервисами Mi — в галерее можно настроить резервное копирование фотографий в фирменное облако Mi Cloud, браузер синхронизирует историю и закладки с аккаунтом Mi, заметки (поддерживают оформление фона, списки дел/покупок, вставку изображений) могут отправиться в облако для синхронизации, штатный плеер «Музыка» тоже привязывается к аккаунту Mi.

Базовый набор ключевых программ устройства — «Телефон», «Контакты», «Сообщения», «Календарь» — тоже плотно связан с сервисами Mi для синхронизации и резервного копирования. Сами программы вполне стандартны и не вызывают проблем при использовании.

При этом «Телефон» и «Контакты» реализованы в одной программе, что достаточно удобно. В настройках программы телефонных звонков можно управлять настройками вызова и ответа, включая такие действия как мигание вспышки, отключение звука при переворачивании аппарата и другие. Контакты записываются в аккаунты Google или Mi и могут включать в себя множество дополнительных полей. Предусмотрено использование групп, включая сформированные автоматически (например, по имени компании).

«Сообщения» работают как с SMS, так и с MMS, а из интересного отметим встроенную функцию установки времени отправки информации получателю. Оформление и возможности работы с календарем стандартны. Есть поддержка нескольких аккаунтов, различные варианты напоминаний, как общих, так и для каждого события отдельно.

Стоит заметить, что часто программы имеют перекрестные ссылки между собой. Например, из браузера можно вызвать сканер кодов для чтения ссылки, а менеджер файлов, из дополнительных возможностей которого отметим поддержку просто обмена файлами через технологию MiDrop, имеет ссылку на модуль очистки мусора многофункциональной программы «Безопасность».

Именно эта утилита обеспечивает множество дополнительных по сравнению с базовой версией Android возможностей в рассматриваемом аппарате, не считая, конечно, сервисов Mi. Можно поспорить об удобстве объединения настолько разнородных сервисов в одной программе, но, видимо, они слишком сильно взаимосвязаны друг с другом.

Всего здесь есть шесть модулей — очистка памяти, контроль трафика, черный список, управление расходом батареи, антивирус и контроль разрешений приложений.

Очистка флэш-памяти от мусора, к сожалению, уже давно является востребованной операцией для устройств на Android. Оптимизация оперативной памяти — более спорная затея, но некоторые пользователи ею пользуются. В данном модуле есть поиск лишних, устаревших или повторяющихся файлов, контроль автозапуска, работа по расписанию и другие функции.

Контроль трафика решает три задачи: разрешение доступа к интернету для индивидуальных приложений (отдельно для сотовой сети и Wi-Fi), сбор статистики потребления трафика и управление мобильным доступом согласно настроенным лимитам трафика.

Черный список позволяет блокировать входящие звонки и SMS согласно определенным пользователем правилам и режимам. Предусмотрено управление тремя списками — белым и черным для абонентов (работают и со звонками и с SMS) и списка ключевых слов для блокировки входящих SMS (пригодится для рекламы). На соответствующей странице можно просмотреть заблокированные вызовы и сообщения.

Модуль управления аккумулятором предлагает провести анализ текущих настроек и предоставляет рекомендации для улучшения показателей автономности, показывает информацию о потребителях в списках программ и компонентов устройства, имеет настройки схемы энергосбережения, включая параметры обслуживания приложений в фоне.

Антивирус работает с обновляемыми базами сигнатур (поддерживаются несколько источников), умеет сканировать приложения перед установкой и может запускаться в ручном режиме для проверки устройства.

Немаловажную роль в повышении безопасности и приватности смартфона играет модуль управления разрешениями приложений. В нем есть удобные списки, позволяющие оценить текущее положение дел и с точки зрения предоставленных конкретному приложению прав и с позиции разрешений.

Но и это не все возможности программы «Безопасность». «Второе пространство» пригодится, если нужно передавать аппарат другому пользователю или хочется иметь разные настройки для рабочего и домашнего использования. «Двойные приложения» можно использовать когда требуется обеспечить работу одной и той же программы с несколькими аккаунтами, а такой встроенной опции она не имеет. «Защита приложений» поможет установить дополнительный пароль для запуска определенных программ.

В группе «Инструменты» есть интересная функция создания задач автоматизации — сочетания условия и действия. Причем в качестве условий могут выступать как время, так и уровень заряда батареи. А в списке действий представлены основные переключатели режимов — синхронизация, Wi-Fi, режим полета и другие. Еще две возможности этой группы — просмотр текущий скоростей получения и передачи данных индивидуально по приложениям и диагностика сетевого соединения.

Меню настроек в MIUI очень удобное, хотя из-за огромного числа возможностей с непривычки в нем можно запутаться. На основной экран вынесены наиболее часто используемые функции, а остальное скрыто в раскрывающиеся списки «Еще…» и «Дополнительно…».

Учитывая размеры устройства, могут оказаться полезными такие функции как уменьшение экрана для работы одной рукой и специальный экранный помощник для быстрого вызова заданных пользователем функций.

Панель уведомлений позволяет получить оперативный доступ к системным переключателям и имеет богатые возможности настройки. Например, в ней может показываться текущая скорость работы с интернетом, а для индикатора батареи есть три варианта дизайна.

Для экрана блокировки можно запрограммировать быстрый переход путем свайпа налево или направо к двум выбранным приложениям. Кстати, для его обоев есть встроенная функция автоматического обновления через интернет, что придает привлекательности устройству и радует красивыми изображениями. Выход из сна двойным постукиванием здесь тоже реализован.

Так что прошивка рассматриваемой модели явно заслуживает положительной оценки. На наш взгляд, разобраться со всеми ее возможностями будет непросто даже за продолжительное время использования смартфона. С другой стороны, привыкание может иметь и негативный эффект, связанный со сложностями перехода на отличные от MIUI версии программного обеспечения в решениях других производителей.

Производительность

По своей аппаратной платформе Xiaomi Mi Note 2 аналогичен некоторым рассмотренным ранее устройствам этого производителя, а также многим другим из верхнего сегмента. Продукт основан на 64-х битной SoC Qualcomm Snapdragon 821 — текущей топовой платформе Qualcomm для мобильных устройств, на смену которой в этом году приходит Snapdragon 835. В конфигурацию этого процессора входит четыре ядра Kryo, разделенные на два кластера по два ядра. При этом максимальная частота двух старших ядер составляет 2,34 ГГц. За трехмерную графику, декодирование видео и вывод на экран отвечает видеоускоритель Adreno 530. Конфигурация оперативной и флэш-памяти составляет в зависимости от модели 4/64 ГБ или 6/128 ГБ. Слота для установки карты памяти в устройстве нет, но поддерживается USB OTG.

Как мы уже много раз говорили, современные платформы верхнего сегмента обеспечивают более чем достойную производительность для подавляющего числа сценариев использования смартфонов. При этом формальные показатели в бенчмарках могут значительно отличаться, но на впечатления пользователя от работы с аппаратом это никак не влияет. Но все-таки наши читатели привыкли видеть таблицы с отчетами и мы по традиции предоставим эту информацию. Отдельный интерес может представлять сравнение производительности устройства на международной и китайской прошивке. Правда, отметим, что само устройство все-таки было в «китайской» версии, а не «международной», так что сравнение получилось не очень чистое. Дополнительно в таблицы были добавлены результаты нескольких сходных по характеристикам устройств, которые побывали в нашей лаборатории в последнее время. Заметим также, что синтетические тесты на быстрых платформах могут показывать заметный разброс результатов при нескольких запусках, так что их стоит рассматривать скорее как грубую оценку общей производительности смартфонов.

Разницы между версиями прошивки на данном устройстве не наблюдается. Результаты смартфона близки к показателям других устройств на этой же платформе. Платформа HiSilicon Kirin 955 отстает, а Exynos 8890 в модели от Samsung оказывается быстрее в GeekBench и слабее в AnTuTu.

Во второй таблице мы собрали бенчмарки, оценивающие графическую производительность смартфонов. Заметим, что выбранные устройства имеют разные разрешения экрана, так что результаты в GFXBench при «родном» разрешении напрямую сравнивать нельзя.



Xiaomi Mi Note 2

(Global, Snapdragon 821) Xiaomi Mi Note 2

(China, Snapdragon 821) Xiaomi Mi5s Plus

(Snapdragon 821) (Snapdragon 821) Huawei P9 Plus

(Kirin 955) (Kirin 955) LG G6

(Snapdragon 821) (Snapdragon 821) Meizu Pro 6 Plus

(Exynos 8890) (Exynos 8890) Samsung Galaxy S7 Edge

(Exynos 8890) (Exynos 8890) 3DMark Ice Storm Unlmited

(баллы, больше — лучше) 30983 31926 22540 3DMark Sling Shot

(баллы, больше — лучше) 2634 2919 2000 952 2409 1869 2130 GFXBench 4 Car Chase

(fps, больше — лучше) 17 20 7,9 GFXBench 4 Car Chase 1080p Offscreen

(fps, больше — лучше) 16 20 5,1 GFXBench 4 Manhattan 3.1

(fps, больше — лучше) 26 31 28 11 13 24 GFXBench 4 Manhattan 3.1 1080p Offscreen

(fps, больше — лучше) 27 31 29 10 24 26 GFXBench 4 T-Rex

(fps, больше — лучше) 57 58 60 27 52 51 GFXBench 4 T-Rex 1080p Offscreen

(fps, больше — лучше) 77 84 81 26 71 84

Здесь мы еще раз убедились, что Adreno 530 является сегодня наиболее быстрым решением для смартфонов. Впрочем, это преимущество в определенном смысле виртуально, поскольку реальные проекты, в частности игры, вынужденно ориентируются на средний уровень представленных на рынке устройств и не используют весь потенциал топовых продуктов. Ну а повысить сложность (и улучшить качество) всегда можно. На синтетике GFXBench мы видим, что в сложных сценах даже самые лучшие чипы могут и не преодолеть границу в 30 fps. Кстати, китайская прошивка для Xiaomi Ni Note 2 здесь стабильно немного быстрее международной. Но это, конечно, не будет поводом отказываться от сервисов Google «из коробки».

Статья и так получилась очень объемной, так что тесты в браузерах пропустим. Но результаты были получены и они вполне согласуются с ранее проведенными тестами, подтверждая, что рассматриваемый в статье смартфон обосновано можно считать одним из самых быстрых на сегодня устройств.

В последней таблице приведем результаты оценки скорости работы с памятью в программе AndroBench.



Xiaomi Mi Note 2

(Global, Snapdragon 821) Xiaomi Mi Note 2

(China, Snapdragon 821) Xiaomi Mi5s Plus

(Snapdragon 821) (Snapdragon 821) Huawei P9 Plus

(Kirin 955) (Kirin 955) LG G6

(Snapdragon 821) (Snapdragon 821) Meizu Pro 6 Plus

(Exynos 8890) (Exynos 8890) Samsung Galaxy S7 Edge

(Exynos 8890) (Exynos 8890) AndroBench, Seq Read

(МБ/с, больше — лучше) 418 427 425 249 423 441 AndroBench, Seq Write

(МБ/с, больше — лучше) 161 164 160 114 182 160 AndroBench, Rand Read

(МБ/с, больше — лучше) 114 115 110 36 101 138 AndroBench, Rand Write

(МБ/с, больше — лучше) 15 15 15 31 18 16

И здесь результаты аналогичны показателям других моделей с Snapdragon 821. Что касается операций с флэш-памятью при подключении устройства кабелем к компьютеру, то скорость записи в этом сценарии составляет около 24 МБ/с, а чтения — около 29 МБ/с. Возможно, производителю стоило подумать про реализацию версии 3.0 интерфейса USB.

В целом, здесь все как и ожидалось — высокая скорость платформы, отличная производительность в графических приложениях. Запаса производительности явно должно хватить надолго.

Теплоснимки

Данный тест проводился с первоначальной китайской версией MIUI 8.0.15.0. Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев больше локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 35 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Вопросы «всеядности» в задачах воспроизведения видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) на современных мобильных устройствах в большинстве случаев решаются установкой «правильных» медиаплееров и необходимых кодеков. Конечно, приятно, когда устройство «из коробки» способно обеспечить просмотр файлов из вашей медиабиблиотеки, но важной эту характеристику для выбора модели считать не стоит. Но есть еще один существенный момент, который дополнительными программами не решить — аппаратное декодирование определенных видеоформатов. Причем сегодня мы наблюдаем рос популярности такого кодека для видео, как H.265. Если для стационарных инсталляций он связан с форматом 4K и технологией HDR, то для мобильных представляет интерес с точки зрения уменьшения битрейта (то есть объема трафика и необходимой скорости) с сохранением высокого качества картинки или повышения качества при сохранении битрейта. Так что наша методика была расширена и для смартфонов мы проверяем теперь несколько новых форматов.

Традиционно у платформы Qualcomm в исполнении Xiaomi присутствуют все необходимые аппаратные функции для работы с видео, так что тонкости могут касаться если только вопросов лицензирования кодеков.

Формат Контейнер, видео, звук Штатный видеоплеер VLC for Android 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24fps, AC3 не воспроизводится воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24fps, AC3 не воспроизводится воспроизводится нормально

Действительно, устройство не получило возможности декодирования звуковых дорожек формата AC3, так что если ваши файлы используют именно их, потребуется установить сторонний плеер.

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев. Данный тест проводился с первоначальной китайской версией MIUI 8.0.15.0.

Из-за отсутствия нужного переходника гипотетическое наличие интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы проверить не смогли, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и в большинстве случаев без пропусков кадров. За исключением файлов с 60 кадр/с в случае которых как минимум два кадра за секунду пропускается (но обычно больше). Причина в нетипично низкой частоте обновления экрана равной примерно 58 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Однако на тестовых изображениях видны последствия уменьшения количества зеленых и красных субпикселей — вертикальная и горизонтальная миры через пиксель выводятся в виде сеточек, а не полосочек. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235, однако в тенях порядка 5 оттенков сливаются с черным, и в светах пара самых ярких сливается с белым. При этом пара первых темно-серых различимых оттенков имеют красноватый оттенок. В итоге темные сцены в фильмах и темные изображения могут отображаться с артефактами.

Время автономной работы

Смартфон имеет несъемную аккумуляторную батарею емкостью 4070 мА·ч. Учитывая это не самое большое значение, а также мощную платформу и большой экран, сложно прогнозировать время автономной работы. Однако компания Xiaomi часто удивляет своими программными оптимизациями. Несколько неожиданно, что в настройках мы не нашли пункта выбора схемы управления тактовыми частотами процессора. Вероятно, компания настолько уверена в своих технологиях, что способна одновременно показать и высокую скорость работы и хорошую автономность. В общем случае, можно говорить о том, что решение не выделяется из общей массы современных устройств, способных обеспечить сутки работы от одной зарядки для среднестатистических сценариев использования. Все-таки на этот параметр существенно влияет активность пользователя. В результате мы имеем «саморегулирующуюся» систему, когда при малом заряде батареи вы уже не будете лишний раз обращаться к социальным сетям или играм. Кроме того, в MIUI есть встроенный режим «Энергосбережения», когда операционная система будет ограничивать активность приложений, в том числе и фоновую, для снижения потребления. Причем можно настроить автоматическое его включение в зависимости от заряда батареи.

Тестирование времени автономной работы проводилось с настройками по умолчанию без применения специальных технологий. Уровень яркости экрана, как и в других тестах, выставлялся на уровне 100 кд/м². Для режима чтения в скобках приводится полученное для инверсного режима (белые буквы на черном фоне) значение. Напомним, что для экранов OLED, в отличие от IPS, потребление зависит от текущего изображения.

Белая заливка в обычном сценарии чтения существенно влияет на потребление OLED-экрана. Так что в этом тесте в программе Moon+ Reader мы получили только шестнадцать часов. Использование инверсной темы позволяет добавить еще более четырех часов в этом режиме работы. Сценарий просмотра видео проводился с плеером VLC Player для видео формата 720p по Wi-Fi. Здесь мы можем рассчитывать немногим более чем на тринадцать часов, что достаточно неплохо. Игровой сценарий проверялся в режиме прогулки программы Epic Citadel. Смартфон проработал в этом случае девять часов, что также можно считать хорошим результатом для устройства с данными характеристиками.

Для зарядки устройства в комплекте поставки идет зарядное устройство MDY-08-EH, как и у некоторых других смартфонов этого производителя. Оно поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge. Однако, вероятно, версии отличаются: смартфон умеет и 3.0, а это зарядное устройство — только 2.0. Впрочем, с практической точки зрения существенной разницы нет. В любом случае Quick Charge и USB Type-C — это очень полезное и удобное сочетание. Но, конечно, жаль, что здесь нет беспроводной зарядки.

Во время зарядки светодиодный индикатор смартфона меняет свой цвет от красного до зеленого. В прошивке предусмотрены уведомления на экране и светодиодом при критическом снижении уровня батареи. Для оценки времени восстановления заряда использовались штатное ЗУ и Tronsmart с QC 2.0 и с обычным выходом 2 А (реальное потребление с этим смартфоном — около 9 Вт). Если говорить о сценарии «от 0 до 100%», то первые два варианта показали два часа десять минут, а третий — два часа сорок минут. Несмотря на формальную близость, более интересна скорость роста уровня заряда в самом начале, поскольку последние проценты аккумуляторные батареи обычно набирают очень неторопливо. Так что посмотрим на следующий график, где по горизонтальной оси отложено время от момента начала зарядки, а по вертикальной — уровень заряда.

Как видите, технология Quick Charge действительно лучше показывает себя на начальном этапе зарядки смартфона, обеспечивая существенно более быстрое восстановление заряда, чем «обычная» зарядка.

Заключение

По итогам тестирования можно сказать, что Xiaomi Mi Note 2 является ярким, но очень необычным смартфоном и оценить его непросто. Устройство может похвастаться богатым аппаратным оснащением, высокой скоростью работы, хорошей автономностью, быстрой зарядкой и удачной камерой. Кроме того, модель работает с очень удобной операционной системой MIUI.

Однако дизайн корпуса явно неоднозначный с точки зрения практического использования смартфона. Да, здесь хорошие материалы, удобная форма и качественная сборка. Но корпус скользкий, маркий и имеет не очень понятную устойчивость к повреждениям. Также из недостатков отметим спорный экран. Ясно, что с такими характеристиками однозначно называть модель флагманом сложно.

Кроме того, стоит еще вспомнить о стоимости. На момент подготовки статьи младшая модель Xiaomi Mi Note 2 стоила в интернет-магазинах около 30 тысяч рублей. Понятно, что использованная аппаратная платформа и такой корпус не могут быть дешевыми, но конкуренты (в частности, Xiaomi Mi5S Plus и Samsung Galaxy S7 Edge) за сходную стоимость по некоторым параметрам смотрятся более интересно. Так что здесь, как и обычно, выбор будет зависеть от приоритетов конкретного пользователя.