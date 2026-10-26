«Космическая медуза» озарила небо над Китаем после запуска ракеты

После запуска китайской ракеты-носителя Long March 6A в небе появилось светящееся облако необычной формы, напоминающее медузу. Явление наблюдали 23 октября после старта с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Фотографии и сообщения очевидцев распространились в социальных сетях. По данным китайского портала Sohu, событие могли видеть жители Шаньси, Хэбэя, Шаньдуна, Хайнаня и других регионов страны.

В тот же день ракета Long March 6A успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли Yaogan-50-03. Такие аппараты собирают данные о поверхности планеты, которые могут применяться для картографирования, оценки состояния сельскохозяйственных угодий и урожайности, а также предупреждения и смягчения последствий стихийных бедствий. Запуски ракет серии Long March 6 проводятся с космодрома Тайюань на севере Китая.

Источник изображения: ТАСС // Reuters/ China News Service

Подобные световые эффекты возникают, когда выхлопные газы ракеты на большой высоте расширяются и освещаются Солнцем, даже если на земле уже темно. В разреженной атмосфере газы образуют обширные облака, а кристаллы льда и другие частицы рассеивают свет, создавая яркие переливы и необычные очертания. В зависимости от высоты запуска, освещения и атмосферных условий след может приобретать форму, напоминающую медузу или спираль.