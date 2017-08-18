Смартфон Doogee Mix

Корпус меньше — дисплей больше

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«Самый компактный смартфон с безрамочным дисплеем в мире», — так говорит компания Doogee свой новый смартфон под названием Doogee Mix. С данным утверждением можно, наверное, поспорить, но Doogee Mix — модель эффектная и заметная, это факт. «Создавая этот смартфон, мы стремились совместить все преимущества дисплея высокого разрешения и компактного корпуса. В результате нам удалось разместить дисплей 5,5 дюйма в таком компактном корпусе, какой в обычных смартфонах совместим только с дисплеями 5,0 дюйма», — продолжают в Doogee. Но есть впечатление, что создатели стремились прежде всего сыграть на интересе потребителей к флагманскому смартфону Xiaomi Mi Mix (на что как бы намекает название новинки), поэтому и представили похожий по внешнему виду аппарат. По возможностям и характеристикам отличия у этих смартфонов, конечно, есть, а что конкретно умеет Doogee Mix, вы узнаете из нашего обзора.

Основные характеристики Doogee Mix

SoC MediaTek MT6757CD (Helio P25), 4×ARM Cortex-A53 @2,5 ГГц + 4×ARM Cortex-A53 @1,6 ГГц

GPU Mali-T880

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей Super AMOLED 5,5″, 1280×720, 267 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE FDD (B1,3,7,8,20)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 16+8 Мп, f/2,0, автофокус, видео 4K

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп

Аккумулятор 3360 мА·ч

Размеры 144×76×7,95 мм

Масса 193 г

Средняя цена Doogee Mix (4/64 ГБ) Doogee Mix (6/64 ГБ) T-1724907976 T-1725049569 Розничные предложения Doogee Mix (4/64 ГБ) L-1724907976-5 Розничные предложения Doogee Mix (6/64 ГБ) L-1725049569-5

Комплект поставки

Упаковка Doogee Mix выполнена в премиальном стиле с беспроигрышным бархатистым черным окрасом картонной коробки и минимальным количеством надписей на ней. Коробка крупная, в ней несколько отделений, содержащих любопытный комплект аксессуаров.

Комплект состоит из соединительного кабеля и сетевого адаптера (5 В 2 А). Ключик для извлечения карт имеет пластиковую ручку и нестандартно длинное металлическое жало. Есть в комплекте и пластиковый чехол с поверхностью «под кожу». Ко всему прочему, имеется и защитная пленка на экран. И совсем уж неожиданно в нем оказались флэшка на 8 ГБ и держатель для пальца на липучке, запечатанный в конвертик. Но, как позже выяснилось, это были сувениры от производителя, в стандартную комплектацию флэшка и держатель не входят.

Внешний вид и удобство использования

Можно, конечно, похвалить дизайн Doogee Mix за его необычность, но стоит заметить, что не так уж он и уникален. В принципе, Doogee просто скопировала Xiaomi Mix, только материалы использовала попроще (не керамика, а стекло), да и комплектующие здесь, конечно, не такого высокого качества. Но в целом аппарат для уровня продуктов Doogee выглядит эффектно, этого не отнять.

Основная (она же, впрочем, и единственная) особенность здесь — отсутствие широкой части рамки над экраном. Это не безрамочный аппарат, рамка вокруг экрана тут имеется, просто ее верхнюю часть заметно уменьшили: она имеет высоту всего лишь в 5 мм, поэтому фронтальную камеру пришлось перенести в нижнюю часть — как и у Xiaomi Mix.

Только, в отличие от Xiaomi, здесь не стали мудрить с передачей звука по корпусу, а просто разместили разговорный динамик сверху, практически на самом ребре. Светодиодного индикатора событий на передней панели не предусмотрено.

В остальном Doogee Mix — это обычный симпатичный аппарат с двумя стеклянными 2.5D-панелями спереди и сзади, соединенными гладкой глянцевой боковой рамкой. Смартфон очень тяжелый и очень скользкий, углы в плане закруглены мало, поэтому и для держания в руке, и для переноски в карманах одежды это далеко не самый комфортный вариант. Отпечатки пальцев ожидаемо покрывают все без исключения части его корпуса, аппарат чрезвычайно маркий.

В нижней части разместили одну сенсорную площадку DTouch со вписанным в нее сканером отпечатков пальцев. Кнопка также может отрабатывать функцию возврата к предыдущему экрану, двух стандартных кнопок по бокам от нее нет. Все другие кнопки можно обнаружить на экране, панель кнопок штатно можно прятать и вызывать обратно.

Задняя сторона корпуса отдана под камеру со вспышкой. Камера сдвоенная, прикрыта единым защитным стеклом, едва выпирающим за пределы поверхности. Вспышка одинарная и светит очень слабо, это самая неяркая вспышка из всех когда-либо встречавшихся нам в смартфонах. На нее можно смотреть в упор, вообще не отводя взгляд.

У Doogee Mix, как и у большинства современных смартфонов, разъем под карточки гибридный, то есть для установки карты памяти придется вынуть одну из двух SIM-карт (формата Nano-SIM). Поддерживается горячая замена карточек, но есть нюанс: один из слотов только с третьего раза определил наличие в нем SIM-карты, до этого аппарат считал, что он «односимочный». Такие мелкие «глюки», встречающиеся в тех местах, где их совсем не ждешь, характерны для Doogee.

Основной динамик здесь выведен в нижний торец и спрятан за рядом из нескольких отверстий. За аналогичным рядом отверстий по соседству скрывается микрофон. Также на нижнем торце расположен разъем Micro-USB, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Верхний торец привычно отдан под 3,5-миллиметровый выход на наушники, а вот отверстия вспомогательного микрофона нигде не нашлось.

Боковые кнопки выступают за пределы поверхности на достаточную высоту и имеют идеальный по упругости ход и отчетливый отклик — это одни из лучших смартфонных кнопок, когда-либо нам встречавшихся.

Doogee Mix представлен в трех цветовых решениях: темно-синем (Aurora Blue), бирюзовом (Coral Blue) и абсолютно черном (Dazzle Black). Передняя панель во всех случаях соответствует общему цвету корпуса.

Экран

Doogee Mix оснащен дисплеем Super AMOLED производства Samsung, прикрытым 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 5 с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма. Разрешение — 1280×720, плотность точек составляет около 267 ppi. Рамка вокруг экрана имеет толщину по бокам 4 мм, сверху — 5 мм, снизу — 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Doogee Mix, далее их можно различать по размеру):

Экран у Doogee Mix немного светлее (яркость по фотографиям 129 против 120 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Doogee Mix очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка. За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности примерно как у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило примерно 350 кд/м², минимальное — 12 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но нужно учитывать хорошие антибликовые свойства экрана и тот факт, что с уменьшением площади белого яркость белых участков немного возрастает. В итоге читаемость днем на солнце находится на достаточно хорошем уровне. Пониженный уровень яркости без проблем позволяет использовать устройство даже в полной темноте. Есть автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автоматической подстройки яркости уменьшает яркость до 60 кд/м² (многовато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 180 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до максимума — до 350 кд/м² (как и нужно). Если ползунок яркости выставлен на 50%, значения следующие: 12, 105, 350 кд/м² (нормально); если на 0% — 10, 20, 350 кд/м² (в условиях офиса темновато). Нас больше устроил вариант с ползунком примерно на 75% шкалы: 20, 165, 350 кд/м². Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования.

На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений яркости:

Видно, что амплитуда модуляции минимальная, ее основная частота равна примерно 63 Гц (частота обновления экрана), поэтому видимого мерцания нет.

В этом экране используется матрица AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B). Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Черный цвет остается черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае просто неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Doogee Mix и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Согласно визуальной оценке, у тестируемого экрана цвета перенасыщенные и неестественные, цветовой баланс у экранов заметно различается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. Например, согласно визуальной оценке, выраженного красноватого оттенка на белом поле нет, аппаратные тесты также не показывают существенного отклонения от белого, а на фотографии посторонний оттенок присутствует.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана.

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у Doogee Mix под углом заметно выше.

И белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с предыдущими двумя фотографиями), но в случае Doogee Mix падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Doogee Mix визуально выглядит более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения (и реже — выключения) может присутствовать ступенька шириной примерно 16 мс (что соответствует частоте обновления экрана). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимся за движущимися объектами, но при обычном использовании увидеть эти артефакты сложно. Скорее наоборот — динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,33, что немного выше стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая почти не отклоняется от степенной зависимости:

Цветовой охват очень широкий:

Спектры компонент (то есть спектры чистых красного, зеленого и синего цветов) очень хорошо разделены:

Отметим, что на экранах с широким цветовым охватом без соответствующей коррекции цвета обычных изображений, оптимизированных для устройств sRGB, выглядят неестественно насыщенными.

Баланс оттенков на шкале серого приемлемый. Цветовая температура несильно выше стандартных 6500 К, и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого остается ниже 10 единиц, что для потребительского устройства считается нормальным показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку (кроме самых темных) — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса:







(Самые темные области шкалы серого в большинстве случаев можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка теплее—холоднее (в наборе функций MiraVision).

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига ползунка до достижения примерно 6500 К на белом поле. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, но ΔE существенно возросло. Выполнять коррекцию особого смысла не имеет. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отражения коррекции и нет поля для замера цветового баланса.

Подведем итоги. Экран имеет невысокую максимальную яркость, но обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, а также приемлемый цветовой баланс. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), хорошая равномерность белого поля, заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам следует отнести чрезмерно широкий цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальная камера Doogee Mix делает снимки с максимальным разрешением 5 Мп и обладает широкоугольным объективом (86°) с диафрагмой f/2,0 и фиксированным фокусом. Любопытно, что и для основной камеры фиксированное число диафрагмы тоже составляет f/2,0, хотя сам разработчик на фирменном сайте указал для обеих камер f/2,2.

Чтобы произвести съемку на селфи-камеру, необходимо перевернуть смартфон вверх ногами, об этом при включении сообщается пользователю. Собственной вспышки у камеры нет. Качество съемки слабенькое: изображение темноватое, детализация низкая, автонастройка баланса белого плохо подстраивается под окружающие условия.

Тыльная камера использует модуль с 16-мегапиксельным сенсором Samsung Isocell, объективом с максимальной диафрагмой f/2,0 и фазовым автофокусом, а также второй дополнительный модуль с разрешением матрицы 8 Мп. Первый обеспечивает захват видео и фотосъемку, второй используется для анализа глубины сцены. Сделано это для возможности размытия заднего плана при использовании т. н. режима широкой диафрагмы. В камере реализован двойной оптический зум и восьмикратный цифровой зум.

Если включить ручной режим, то появятся дугообразные ползунки с изменяемыми значениями светочувствительности (до ISO 1600), баланса белого и экспокоррекции. Что касается режима так называемой широкой диафрагмы, в котором на уже полученных снимках можно менять глубину резкости, то здесь это достигается самым простым и прямолинейным программным путем. Часть фона по краям размывается, но часть в центре обязательно попадает в «пятно резкости», из-за чего получаются порой довольно нелепые снимки.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4К, функции стабилизации нет. В целом с видеосъемкой камера справляется неплохо: резкость, цветопередача и детализация в норме, артефактов в изображении нет, видеоряд плавный, без рывков. Звуковое сопровождение записывается вполне чисто, отдельные звуки различимы.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Съемка при комнатном освещении удается камере не очень хорошо. Детализация весьма посредственная. Резкость по полю и по планам очень нестабильна. Резкость быстро падает к средним планам и к краям кадра. Текст отработан неплохо. С макросъемкой камера справляется.

Камера получилась довольно слабой. Сразу видны и проблемы модуля, и недоработанная программа. Резкость на снимках наблюдается далеко не всегда, и обычно лишь в центре кадра. Порой камера справляется со съемкой текста или макро, но на большее рассчитывать не стоит. Если производитель сумеет доработать программу, камера вполне может справиться с документальной съемкой.

Телефонная часть и коммуникации

Doogee Mix поддерживает пять диапазонов частот LTE FDD, в том числе 3 диапазона, используемых в России (Band 3, 7, 20). В пределах городской черты московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

Смартфон также поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 4.1. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Модуля NFC в аппарате нет. Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, но без поддержки китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд. Точность позиционирования не вызывает нареканий. Магнитный компас, необходимый для навигационных программ, в аппарате имеется.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial. Настройки сортировки и отображения контактов в телефонной книге стандартны для Android. В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук неяркий и, неожиданно, довольно тихий. Виброзвонок слабый.

Смартфон умеет поддерживать в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть, например, SIM-карта будет работать в 3G для голосовой связи, даже если для передачи данных в 4G назначена карта из другого слота. Интерфейс позволяет выбрать для голосовых звонков и SMS определенную SIM-карту заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется Google Android версии 7.0 с собственной фирменной оболочкой. На фирменном сайте ее называют Doogee UI 1.0, в настройках смартфона она значится как Doogee OS 2.0, а в описании можно найти отсылки к Freeme OS, откуда, собственно, и тянутся корни.

Оболочка вносит изменения во внешнее оформление с разнообразными темами, добавляет работу с жестами, позволяет использовать всяческие улучшения вроде виртуальных кнопок для быстрого доступа и уменьшения рабочей площади экрана для удобства работы одной рукой. Но настройки здесь от чистой ОС Android, со знакомым оформлением и внутренней организацией.

Для прослушивания музыки можно использовать как штатный плеер Google Music, так и фирменный, со скромными возможностями и простым эквалайзером с предустановленными значениями. Doogee Mix — это тот случай, когда блеклый, невзрачный и не очень громкий звук основного динамика сильно отличается от яркого и насыщенного звучания в наушниках.

Микрофон демонстрирует среднюю чувствительность, диктофон едва пригоден для записи лекций или семинаров. Имеется FM-радио, работающее только с подключенными в качестве антенны наушниками.

Производительность

Аппаратная платформа Doogee Mix строится на однокристальной системе MediaTek MT6757CD (Helio P25), выполненной по 16-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,5 ГГц. За обработку графики отвечает двухъядерный GPU Mali-T880 с частотой 900 МГц. Объем ОЗУ составляет 4 или 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 или 128 ГБ. В нашем случае было свободно 48,5 ГБ хранилища и 4,6 ГБ ОЗУ.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, но для этого придется изымать одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти. Есть возможность подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Helio P25 — свежая платформа MediaTek для мобильных устройств среднего уровня. По сути она является модернизированной Helio P20, упор здесь делался на новый сопроцессор сигнала изображения, поскольку чип специально разрабатывался для смартфонов с двойной камерой.

Платформа очень неплоха по производительности, она не только обгоняет Helio P10 и Kirin 655, но и ни в чем не уступает, а где-то даже обгоняет Qualcomm Snapdragon 625, то есть это довольно высокий уровень. Никаких претензий к платформе нет, смартфон демонстрирует отличное быстродействие во всех задачах, уверенно справляется с самыми требовательными играми. Например, Mortal Kombat X идет на смартфоне без малейших притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Doogee Mix

(MediaTek Helio P25 (MT6757)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 62613 56991 50597 63146 122656 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 853/3917 787/3300 757/2071 831/4092 1896/4154

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Doogee Mix

(MediaTek Helio P25 (MT6757)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 744 378 421 466 1873 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 17 5 5 6 23 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 7 5 5 6 23 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (Onscreen, fps) 37 19 17 22 56 GFXBenchmark T-Rex ES 2.0 (1080p Offscreen, fps) 22 19 17 23 66

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Doogee Mix

(MediaTek Helio P25 (MT6757)) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Asus Zenfone 3

(Qualcomm Snapdragon 625) Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 9682 9587 9992 8179 2700 Google Octane 2

(больше — лучше) 4560 4428 3928 5036 8953 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1301 1084 1104 877 582

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев локализован в верхней левой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 39 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это средний нагрев в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования смартфон оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в том числе звуковых (AC3), поэтому без проблем проиграл все без исключения тестовые файлы в плеере МХ. Собственного полноценного видеопроигрывателя, правда, в смартфоне не нашлось, а через галерею видеоролики проигрываются без поддержки АС3, то есть без звука в случае соответствующих файлов. Но вряд ли кто-то будет так смотреть видео на смартфоне — владелец первым делом скачает сторонний плеер.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Приложение «Галерея» 1080p H.264 MKV, H.264, 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264, 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265, 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265, 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p) и 1920 на 1080 (1080p) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим, что частота обновления экрана выше 60 Гц, поэтому идеальной гладкости воспроизведения не получается ни при каких стандартных частотах кадров в видеофайле. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280×720 (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Doogee Mix, имеет емкость 3380 мА·ч. Здесь никаких претензий к смартфону нет, аппарат демонстрирует уверенный средний уровень автономности, а заряжается при этом быстро, так что в плане энергообеспечения покупатель данной модели проблем точно не получит. В реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора вполне способен продержаться без подзарядки целый день, но все равно придется прибегать к ежедневной зарядке.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в аппарате, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Doogee Mix 3380 мА·ч 13 ч. 00 м. 10 ч. 30 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 3000 мА·ч 12 ч. 00 м. 9 ч. 40 м. 6 ч. 30 м. Xiaomi Mi Mix 4400 мА·ч 19 ч. 00 м. 13 ч. 00 м. 9 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе FBReader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) длилось до полного разряда аккумулятора около 13 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует более 10,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон достиг отметки в 5 часов, но тут многое, конечно, зависит от конкретной игры.

От комплектного сетевого адаптера смартфон заряжается довольно быстро, в течение 2 часов 20 минут током 2 А при напряжении 5 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Doogee Mix стоит не так дорого: он оценен всего в $200, и на Gearbest его можно заказать за те же 12 тысяч рублей. Для такой цены аппарат весьма интересен. Прежде всего стоит отметить даже не его впечатляющий внешний вид, а добротную аппаратную платформу. Наконец-то MediaTek предложил что-то действительно интересное производителям недорогих смартфонов среднего уровня. Ну а про внешность можно сказать лишь одно: аппарат смотрится эффектно, но корпус у него очень маркий и непрактичный, покупателю нужно быть к этому готовым. Экран у смартфона неплох, коммуникационные возможности на вполне удовлетворительном уровне, в наушниках Doogee Mix тоже звучит достойно. Традиционно не блещут камеры и звук основного динамика, но при такой цене пользователи вряд ли всерьез будут ожидать высокого качества всех без исключения компонентов. Для своего уровня Doogee Mix хорош, и это главное.

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