Смартфон Xiaomi Mi Mix Мощный безрамочный аппарат с необычным керамическим корпусом

Содержание Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид и удобство использования

Экран

Камера

Телефонная часть и коммуникации

Программное обеспечение и мультимедиа

Производительность

Теплоснимки

Воспроизведение видео

Время автономной работы

Итог Свой концептуальный смартфон премиального уровня Mi Mix компания Xiaomi представила миру уже довольно давно. О необычном аппарате с топовой начинкой и полностью керамическим безрамочным корпусом стало известно еще в конце прошлого года, когда он был показан в Китае. Интерес новинка вызвала немалый, на текущий момент читателям о ней уже известно многое, так что в особом представлении этот яркий и не вполне типичный для такого производителя, как Xiaomi, смартфон точно не нуждается. В качестве вступления достаточно лишь сказать, что пришедший наконец в Россию производитель начал свои официальные продажи именно с этой и еще двух моделей (Redmi 4X и Mi Note 2), которые уже побывали у нас на тестировании. Сегодня пришла очередь рассмотреть во всех подробностях и модель Mi Mix, причем официально локализованную для нашего рынка версию, которая уже начала продаваться в специализированном магазине Xiaomi, а также в некоторых других. Основные характеристики Xiaomi Mi Mix SoC Qualcomm Snapdragon 821, 4 ядра Kryo @2,0/2,34 ГГц

GPU Adreno 530 @652 МГц

Операционная система Android 6.0.1, MIUI 8

Сенсорный дисплей IPS 6,4″, 2040×1080, 362 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 128/256 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD отсутствует

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE FDD (B1/2/3/4/5/7/8); TDD (B38—41)

Сети TD-SCDMA, CDMA1X/EVDO: BC0

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц), MU-MIMO, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct

Bluetooth 4.2, Bluetooth HID

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 16 Мп, f/2,0, автофокус, видео 4К

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещенности, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, барометр

Аккумулятор 4400 мА·ч, Quick Charge 3.0

Размеры 159×82×7,9 мм

Масса 213 г Средняя цена Xiaomi Mi Mix (4/128 ГБ) Xiaomi Mi Mix (6/256 ГБ) T-1711703441 T-1711703454 Розничные предложения Xiaomi Mi Mix (4/128 ГБ) L-1711703441-5 Розничные предложения Xiaomi Mi Mix (6/256 ГБ) L-1711703454-5 Комплект поставки Xiaomi Mi Mix продается в стильно оформленной матовой черной картонной коробке с лаконичным оформлением. Коробка раскладывается на несколько секций, а в сложенном состоянии удерживается за счет дополнительного кожуха из твердого картона. Естественно, такого качества упаковка сразу же настраивает на благоприятное отношение для знакомства с ее содержимым. Однако, несмотря на роскошную коробку, содержимое ее оказалось довольно скудным. В комплектацию смартфона входит соединительный кабель USB Type-C и сетевой адаптер. Ключик для извлечения карт закреплен на картонной вставке. Кроме прочего, в комплекте обнаружился качественный защитный чехол ручной работы с кожаной внешней отделкой и бархатной внутренней подложкой.

Внешний вид и удобство использования Корпус Xiaomi Mi Mix полностью выполнен из керамики. Здесь нет ни металла, ни пластика, и даже боковые клавиши тут тоже керамические. Разработчики утверждают, что специально была выбрана микрокристаллическая керамика из диоксида циркония, «которая по твердости похожа на сапфир». Как бы то ни было, на поверхностях тестового экземпляра за время тестирования действительно не появилось ни единой царапинки, покрытие очень прочное. Но вместе с тем, оно, безусловно, и достаточно маркое, отпечатки пальцев видны повсюду и всегда. Помимо непривычных материалов, корпус Mi Mix может похвастаться еще и необычным внешним видом. Рамка вокруг огромного 6,4-дюймового дисплея здесь почти отсутствует, поэтому корпус обладает вполне комфортными для удержания в руке размерами и массой. Толщина корпуса также невелика, она составляет менее 8 мм. С такими габаритами и массой этот тонкий смартфон вполне комфортно устраивается в любом кармане одежды, что удивительно, если вспомнить, что у типичных современных моделей экран всего лишь 5-5,5-дюймовый. Но есть во всем этом великолепии и один весьма существенный минус: Xiaomi Mi Mix — это самый скользкий на свете мобильный аппарат. Поначалу его непросто даже удержать в руках, благодаря своей твердой и гладкой керамической поверхности он постоянно выскальзывает из пальцев сам собой, словно свежепойманная рыбка. Привыкнуть и приноровиться к этому невозможно, так что если есть желание дать хоть немного пожить своему мобильному помощнику, его просто нельзя выносить из дома без чехла, такова суровая правда. Впрочем, чехол имеется в комплекте, и вполне годный. Он напоминает фирменный кожаный чехол для iPhone, с мягкой бархатной подложкой внутри и кожаной отделкой снаружи. С ним аппарат уже вполне надежно удерживается в руках и в то же время не становится заметно толще. Данный комплектный чехол — незаменимый помощник, это отличный подарок производителя из разряда «must have». Но и на этом необычности Mi Mix не заканчиваются. У смартфона ко всему прочему совершенно нестандартная передняя панель, на которой отсутствует щель для выхода звука из динамика, обычно прикрытая решеткой в верхней части над экраном. И вместе с тем, смартфон для разговора прикладывается к уху привычным жестом, а звук передается с помощью пьезокерамической акустики. Разработчики дословно описывают это так: «Во время разговора электрический сигнал преобразуется в механическую энергию, вызывая резонанс в металлической рамке смартфона, который генерирует звуковые волны, идущие прямо в ухо». Действительно, во время разговора пользователь испытывает необычное ощущение вибрации, а звук можно услышать, и приложив ухо к нижней части корпуса (но так он слышен гораздо хуже). Впрочем, никакого дискомфорта на деле это не доставляет, все компенсируется весьма качественным, громким и насыщенным звучанием, мощным и вполне приятным на слух. Любопытно, что в верхней части передней панели нет ни датчика приближения, ни фронтальной камеры — они перенесены в нижний сегмент под экраном. Кстати, вместо привычного инфракрасного датчика приближения здесь используется ультразвуковой сенсор, а фронтальная камера уменьшена на 50% в размерах по сравнению с традиционными модулями. Не забыт и светодиодный индикатор событий, он также находится в нижней части, светит маленькой точкой прямо по центру под рядом виртуальных кнопок на экране. Остальные элементы — более-менее на привычных местах. Карточки вставляются в боковой разъем, он сдвоенный (можно вставить две SIM-карты формата Nano-SIM), но не гибридный: карту памяти в него установить нельзя. Механические клавиши питания и громкости расположились по правую руку, они крупные, легко нащупываются вслепую, имеют в меру упругий ход и отчетливый отклик. Задняя панель привычно отдана под модуль камеры со вспышкой, а также под сканер отпечатков пальцев. Здесь нет ничего необычного за исключением того, что в модификации, называемой «18K edition», оба эти элемента имеют блестящие ободки, покрытые 18-каратным золотом. Именно такой смартфон побывал у нас на тестировании и представлен на фотографиях. Вспышка состоит из двух разноцветных диодов, светит довольно ярко. В нижний торец выведен разъем USB Type-C, по обеим сторонам от него проделаны ряды отверстий для выхода звука основного динамика. Верхний торец отдан под 3,5-миллиметровый разъем выхода на наушники. Здесь же можно найти отверстия дополнительных микрофонов для системы шумоподавления. Xiaomi Mi Mix на российском рынке официально представлен только в черном цвете, хотя известно, что китайцы уже давно подготовили и белоснежную модификацию данного аппарата. Экран Xiaomi Mi Mix оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 76×143 мм при диагонали 6,4 дюйма, соотношение сторон 17:9, угловые части имеют закругления. Разрешение экрана — 2040×1080, плотность точек составляет около 362 ppi. Непривычные пропорции имеет не только сам дисплей, но и рамка вокруг него: по бокам и сверху ее ширина составляет менее 3 мм, снизу — примерно 12 мм. То есть отступы все же есть, но по сравнению с обычными смартфонами их можно назвать рекордно маленькими. Вкупе с закругленными уголками экрана выглядит все это непривычно и довольно свежо. Похоже выглядят новинки LG G6 и Samsung Galaxy S8, у них тоже закруглены углы экрана и очень тонкие рамки. Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Xiaomi Mi Mix, далее их, если постараться, можно различать по размеру): Экран у Xiaomi Mi Mix заметно темнее (яркость по фотографиям 107 против 121 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Xiaomi Mi Mix очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности заметно лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 520 кд/м², минимальное — 1 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, значит, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличие автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится ниже экрана по центру). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 130 кд/м² (многовато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 350 кд/м² (можно было и поменьше), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 520 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 6, 160 и 520 кд/м² (первое значение чуть ниже, чем нам хотелось бы при использовании устройства в полной темноте), регулятор на 0% — 1, 120 и 510 кд/м² (первое значение занижено, остальные два — нормально). Нас больше устроил вариант с ползунком примерно на 70% шкалы — 30, 230 и 520 кд/м². Получается, что функция автоподстройки яркости работает абсолютно адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. Только на очень низком уровне яркости появляется значимая модуляции подсветки, но ее частота высокая, порядка 2,4 кГц, поэтому видимое мерцание экрана отсутствует (но, возможно, может быть выявлено в тесте на наличие стробоскопического эффекта — нам, впрочем, это не удалось). В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Xiaomi Mi Mix и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле: Равномерность яркости и цветового тона белого поля хорошая. И тестовая картинка: Цвета на экране Xiaomi Mi Mix перенасыщены (обратите внимание на помидоры, бананы и салфетку), и цветовой баланс немного отличается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана: Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Xiaomi Mi Mix контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного. И белое поле: Яркость под углом у экранов уменьшилась, но в случае Xiaomi Mi Mix снижение яркости не такое большое. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется очень сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!): И под другим углом: При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая, но не идеальная: Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1200:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 23 мс (12 мс вкл. + 11 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 36 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,34, что немного больше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости: Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо. По умолчанию цветовой охват заметно шире sRGB: Смотрим на спектры: Такие спектры (к сожалению) встречаются в топовых мобильных устройствах Sony и других производителей. По всей видимости, в этом экране используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше. В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка теплее—холоднее (в реальности значений для выбора всего три), а также выбрать один из трех профилей (в двух нижних переключатель цветового баланса неактивен). Интерес представляет профиль Standard, так как только в нем цветовой охват корректируется до границ sRGB: Результат следующий: Так гораздо лучше. Баланс оттенков на шкале серого приемлемый, поскольку цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, да и отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) — порядка 10, что для потребительского устройства считается неплохим показателем. При этом цветовая температура и ΔE несильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)



Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст, а также не самый плохой цветовой баланс и хорошее приближение к цветовому охвату sRGB при выборе профиля Standard. К значимым недостаткам причислим низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. С учетом важности характеристик именно для этого класса устройств качество экрана можно считать очень высоким. Камера В обеих камерах Mi Mix используются модули производства OmniVision. Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет объектив с диафрагмой f/2,2, фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Есть режимы ретуши портрета, можно выбирать соотношение сторон кадра и качество, а также есть стандартный для всех смартфоном Xiaomi режим определения пола и возраста объекта съемки. При этом качество съемки скромное, и это весьма обидно, ведь аппарат довольно дорогой. Детализация низкая, изображение рыхловатое, а баланс белого частенько ошибается. Основная камера использует модуль с 16-мегапиксельной матрицей и объектив с диафрагмой f/2,0, оснащена быстрым фазовым автофокусом PDAF. Вспышка двойная двухтональная, светит ярко. Системы стабилизации нет. Есть режим ручных настроек, в этом аппарате становятся доступны 4 ползунка (баланс белого, варианты фокусировки, значения выдержки и светочувствительности). Любопытно, что на этом же самом месте у более простых моделей вроде Redmi 4X присутствуют лишь две опции: можно влиять только на светочувствительность (ISO) и баланс белого. Также здесь имеются некоторые дополнительные режимы, которых нет в дешевых моделях, такие как групповое селфи и квадрат 1:1. В остальном в настройках все стандартно: есть доступ к изменяемым значениям четкости, насыщенности и контрастности, есть функции определения лиц, возраста, пола, можно использовать камеру как сканер QR-кодов. Традиционно для Xiaomi, выбрать вручную разрешение снимка нельзя, имеется лишь три готовых пресета и два соотношения сторон. В списке режимов есть некоторое количество сюжетных сцен, HDR выделен отдельно, данный режим всегда доступен на экране видоискателя для быстрого включения.



Камера может снимать видео в разрешении 4К (3840×2160), а также 1080p со скоростью 30 fps, есть и замедленный режим 720р @120 fps. Стабилизации нет, так что съемку с рук на ходу лучше не осуществлять, но в остальном с видеосъемкой камера справляется весьма успешно. Изображение плавное, без рывков и артефактов, яркость достаточная, резкость в норме, к детализации претензий нет. Со звуковым сопровождением также полный порядок: микрофоны чувствительны, явных искажений в записи не замечено, с шумом ветра система шумоподавления справляется адекватно. Ролик №1 (67 МБ, 3840×2160@30 fps, H.264, AAC)

Ролик №2 (46 МБ, 3840×2160@30 fps, H.264, AAC) Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев. Неплохая детализация на дальних планах. Макросъемка удается камере не очень хорошо. Неплохая резкость по полю кадра, но в углах она немного падает. Порой резкость «плавает» по всему полю кадра без явной причины. Текст отработан хорошо. Камера получилась довольно средней. Бывает, что она хорошо отрабатывает детали даже на дальних планах, а бывает, что и передним планам не хватает резкости. Программная обработка весьма умеренная, но также не позволяет оценить камеру высоко. В итоге для документальной съемки камера, скорее всего, подойдет, но придется периодически за ней присматривать. Телефонная часть и коммуникации Коммуникационные возможности Xiaomi Mi Mix широки, однако актуальный для России диапазон Band 20 FDD LTE все так же не поддерживается. Поддержка остальных двух интересных нам диапазонов частот LTE FDD (Band 3 и 7) и четырех диапазонов TDD LTE (Band 38—41) в наличии. В городской черте московского региона аппарат ведет себя неплохо, но максимальных скоростей в беспроводных сетях в проверочных местах не демонстрирует. Также поддерживается два диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) с MU-MIMO, есть Bluetooth 4.2 с поддержкой Bluetooth HID. Поддерживаются технологии Wi-Fi Display и Wi-Fi Direct, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Модуль NFC в аппарате имеется и успешно работает с электронными проездными картами. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Скорость передачи данных по кабелю между портом USB 3.1 компьютера и смартфоном составляет около 24 МБ/с. Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых секунд, точность позиционирования удовлетворительная. Имеется магнитный компас.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы настройки сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, имеется черный список для нежелательных контактов. Есть функция автоматической записи телефонных разговоров с линии, поддерживается VoLTE. Поддерживается автоматический ответ на звонок и приглушение сигнала вызова с помощью жестов. Виброзвонок выше среднего уровня по мощности, для него имеется настройка интенсивности.

Голос знакомого собеседника при разговоре хорошо узнаваем. Звучание, передаваемое по корпусу с помощью вибрации, безусловно, нетипичное, но привыкнуть можно. Xiaomi Mi Mix поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть карта может находиться в активном ожидании в сети не только в 2G, но и в 3G, даже если для передачи данных в 3G/4G назначена другая карта. Интерфейс не позволяет выбрать для отправки SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. А вот назначить SIM-карту для голосовых звонков и передачи данных можно заранее. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один. Программное обеспечение и мультимедиа В качестве программной платформы в Xiaomi Mi Mix используется ОС Android версии 6.0.1 и хорошо знакомая фирменная оболочка MIUI 8 — один из самых популярных альтернативных пользовательских интерфейсов, применяемых в кастомизированных прошивках не только для продукции Xiaomi. Поскольку компания Xiaomi теперь официально вышла на российский рынок, все смартфоны мы получаем от нее на тесты с уже установленной международной прошивкой MIUI Global 8.х. Покупателям этой продукции больше не придется прибегать к самостоятельной установке магазина Play Store и Google Apps. Для пользователей, знакомых с интерфейсом MIUI, здесь ничего нового нет. В данной прошивке присутствуют все сервисы Google и традиционные для смартфонов с Android и MIUI программы, поддерживается русский язык, а в качестве виртуальной клавиатуры предустановлена SwiftKey. Еще из характерных особенностей: здесь в штатном ланчере нет меню приложений, все их ярлыки автоматически выкладываются на рабочие столы, с возможностью группировки по папкам. Рабочие столы можно оформить вручную (разместить также виджеты, выбрать фон, эффект перехода). Дополнительных сторонних программ почти нет — только несколько утилит вроде компаса, QR-сканера, а также программы для разделения аккаунтов, позволяющей дважды установить одно и то же приложение. Для запуска любого приложения можно включить авторизацию по отпечатку пальца. Есть системный менеджер, в котором можно настраивать режимы энергосбережения, антивирусную защиту, контролировать трафик, включать черные списки блокировки.





Для прослушивания музыки используется собственный фирменный плеер со знакомым интерфейсом и привычным набором специализированных профилей для разных моделей ушных телефонов. Про звучание можно сказать, что оно во всех случаях чистое, громкое, в наушниках звук насыщенный, приятный на слух, присутствуют и низкие частоты, и даже басы. Основной и дополнительные микрофоны имеют хорошую чувствительность, обеспечивают чистую запись, диктофон можно использовать для записи лекций. А вот FM-радио в данном аппарате не обнаружено.

Производительность Аппаратная платформа Xiaomi Mi Mix строится на SoC Qualcomm Snapdragon 821 (MSM8996pro), выполненной по 14-нанометровому техпроцессу. В конфигурацию чипа входит четыре процессорных ядра Kryo в двух кластерах с максимальной частотой до 2,34 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 530. Объем ОЗУ в рассматриваемой конфигурации составляет 6 ГБ, а встроенной памяти — 256 ГБ. Из них около 4 ГБ ОЗУ и 245 ГБ ПЗУ в реальности свободно. Естественно, Xiaomi предлагает и другие модификации этой модели, с иным количеством памяти. Возможность расширения памяти за счет установки карт microSD в данном смартфоне не предусмотрена.

Qualcomm Snapdragon 821 — очень мощная аппаратная платформа, уже не флагманская, но все еще относящаяся к топовому сегменту. Самую свежую Samsung Exynos 8895 Octa она, естественно, не обогнала, но вполне достойно противостоит предыдущей Exynos 8890 у Samsung и текущей флагманской HiSilicon Kirin 960 у Huawei. Платформа обеспечивает не максимальные, но очень высокие цифры в бенчмарках и, естественно, уверенно справляется с любыми поставленными перед ней задачами в реальных сценариях. Благодаря мощному видеоускорителю она прекрасно ведет себя и в играх. Такие требовательные игры, как Modern Combat 5 и Mortal Kombat X, идут без малейших задержек на максимальных настройках. Xiaomi Mi Mix — один из самых мощных современных смартфонов, его запаса производительности хватит еще надолго.



Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench: Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) Lenovo Phab 2 Pro

(Qualcomm Snapdragon 652) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 122656 83122 172891 130540 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1896/4154 1433/3428 2008/6433 1868/6328 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark: При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) Lenovo Phab 2 Pro

(Qualcomm Snapdragon 652) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 1873 878 2628 1417 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 23 5 19 18 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 23 9 36 21 24 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 56 22 57 46 52 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 66 33 103 57 71

Браузерные кросс-платформенные тесты: Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Xiaomi Mi Mix

(Qualcomm Snapdragon 821) Lenovo Phab 2 Pro

(Qualcomm Snapdragon 652) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 2700 3485 2535 3139 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 8953 9114 9905 10155 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 582 523 490 478 1383



Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью: Теплоснимки Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark: Видно, что нагрев очень сильно локализован в верхней части аппарата ближе к правому краю, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. Очевидно, что никаких действенных мер по теплоотводу не предпринимается. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 42 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса). Такой нагрев нельзя назвать незначительным. Воспроизведение видео Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу. Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально, звука нет воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально, звука нет воспроизводится нормально, звука нет Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев. Из-за отсутствия нужного переходника гипотетическое наличие интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, проверить мы не смогли, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу: Файл Равномерность Пропуски 4К/60p (H.265) хорошо много 4К/50p (H.265) хорошо много 4К/30p (H.265) отлично нет 4К/25p (H.265) хорошо нет 4К/24p (H.265) отлично нет 4К/30p отлично нет 4К/25p отлично нет 4К/24p отлично нет 1080/60p хорошо мало 1080/50p хорошо нет 1080/30p отлично нет 1080/25p отлично нет 1080/24p отлично нет 720/60p отлично нет 720/50p отлично нет 720/30p отлично нет 720/25p отлично нет 720/24p отлично нет Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов. По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и в большинстве случаев без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла вписано по высоте экрана (в случае ландшафтной ориентации) и выводится один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Однако картинка придвинута к краю экрана, поэтому с одного бока углы изображения скруглены, а с другого прямые. Смотрится это отвратительно. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235 — в тенях и в светах отображаются все градации оттенков. Время автономной работы Xiaomi Mi Mix имеет весьма емкую батарею объемом в 4400 мА·ч. С такой батареей герой обзора демонстрирует очень высокую, граничащую с рекордной длительность автономной работы. Правда, в случае того же Samsung Galaxy S8+ не менее впечатляющие результаты достигаются с помощью куда меньшей по объему батареи, но абсолютные цифры очень радуют. В реальных сценариях использования в насыщенном рабочем режиме работы герой обзора способен продержаться день, но придется прибегать к ежедневной ночной зарядке. Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения. Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Xiaomi Mi Mix 4400 мА·ч 19 ч. 00 м. 13 ч. 00 м. 9 ч. 00 м. Lenovo Phab 2 Pro 4050 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 30 м. 5 ч. 30 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м. Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 Deluxe 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 11 ч. 30 м. 5 ч. 40 м. Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 19 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует до 13 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать целых 9 часов. Смартфон поддерживает фирменную быструю зарядку Quick Charge 3.0 и действительно заряжается довольно быстро. Но тут все зависит от того, выключен ли аппарат полностью (что, конечно же, бывает очень редко) или находится в привычном большинству пользователей режиме ожидания. Полностью выключенный Mi Mix успевает зарядиться всего за 1 час 50 минут, но стоит его включить, как общее время зарядки увеличивается. В состоянии ожидания смартфон заряжается током 1,75 А при напряжении 5 В в течение 2 часов 40 минут, что тоже весьма неплохо, учитывая большой объем встроенной батареи. Итог Смартфон уже продается в российской рознице, его официальная цена в старшей конфигурации 6/256 ГБ для нашего рынка определена в размере 36 тысяч рублей. Xiaomi Mi Mix интересен своим привлекательным дизайном с огромным дисплеем и вместе с тем вполне комфортными габаритами тонкого изящного корпуса. В плане аппаратной производительности к его начинке тоже нет никаких претензий, SoC Qualcomm Snapdragon 821 еще пару сезонов будет вполне актуальной платформой со значительным запасом мощности для будущих обновлений. Можно похвалить новинку и за высочайший уровень автономности, по этому показателю смартфон Xiaomi является одним из лучших на рынке. В то же время, традиционно нет причин особенно нахваливать камеры, у Xiaomi почему-то никогда не было настоящего желания вступить по этому параметру в гонку с признанными лидерами, такими как Samsung, Sony, Apple. Камеры OmniVision в аппарате за 36 тысяч рублей — вообще довольно странный выбор. Нельзя порадоваться в полной мере и коммуникационным возможностям: герой обзора, как и другие смартфоны Xiaomi, не поддерживает один из наиболее популярных у российских операторов диапазон LTE, хотя остальные беспроводные модули у аппарата в полном порядке. К тому же, есть ощущение, что Xiaomi, выходя на российский рынок, слегка переоценила свои продукты. Это касается не только Mi Mix, но и других новинок, официально представленных компанией в России.





