Материнская плата Gigabyte GA-E3800N

с интегрированным процессором AMD E2-3800

В самом начале 2011 года платформа AMD Brazos была тепло встречена производителями компьютеров и комплектующих, что неудивительно. Уже тогда популярность компактных решений росла заметными темпами, однако Е-350 и его родственники в немалой степени оказались катализаторами процесса. Во-первых, потому, что аналогичные решения выпустили многие производители. Во-вторых, из-за того, что и в Intel «зашевелились», начав более активно продвигать на массовый рынок линейку CULV-процессоров, а также расширив ассортимент экономичных моделей Т-семейства. Однако такое разнообразие начало играть не на руку AMD — как мы уже не раз писали, компания, во-первых, несколько переоценила платформу, так что конкурировать ей пришлось вовсе не с Atom, а во-вторых, ее очень слабо развивала последующие два года. Фактически производительность подросла лишь на 10%, а функциональность не изменилась вовсе, что совершенно несравнимо с тем, как за три поколения изменились, например, Celeron.

В 2013 году AMD представила новые решения — на смену Ontario, Hondo и Zacate пришли Temash и Kabini, «подросшие» как количественно, так и качественно. В частности, эти APU уже превратились в SoC, включив в себя и пару портов SATA600, и контроллер USB 3.0 и т. п. Архитектура процессорных ядер была модифицирована, а их количество в старших моделях доведено до четырех. Да и графический контроллер «переехал» на архитектуру GCN и «набрал мощности». В итоге получилось своеобразное решение: по процессорной составляющее сопоставимое с Intel Bay Trail (актуальными на тот момент «атомами»), проигрывающее в плане энергоэффективности, но с более мощной графикой. Естественно, своего покупателя оно найти могло, так что производители в очередной раз поддержали платформу.

А потом опять начались проблемы. С одной стороны, жизнь кипела: AMD выпустила сокетную версию Kabini, позднее формально модернизировала процессор до Beema, а после и Carryzo-L, но... На самом деле эти устройства оставались все тем же старым добрым Kabini. Интересным в 2013 году, но постепенно теряющим всю свою привлекательность, поскольку за прошедшие годы в Intel и техпроцессы улучшали, и архитектуру подтягивали. Так что с технической точки зрения конкуренция между суррогатными платформами AMD и Intel закончилась.

Однако из этого не следует, что Kabini совсем пропал с рынка — на деле новые продукты на APU четырехлетней давности продолжают появляться и сейчас. Зачем? Да все просто — хотя бы для модернизации старых компьютеров в офисах. Дело в том, что в битве за перспективность Intel совсем оторвалась от корней: уже на Bay Trail-то и Windows 7 поставить проблематично, а современные «атомы» и «не атомы» вообще могут заставить перейти и на Windows 10, чего многие просто не хотят. В этом плане архаичность Kabini ему только на руку — можно использовать и старые версии операционных систем. Даже Windows XP, давно уже всеми заброшенную :) А невысокая производительность не является недостатком, если ее уже достаточно для работы — во многих случаях это выполняется и для младших модификаций Kabini. Да и энергопотребление в случае стационарного компьютера не столь важно, как в ноутбуке. Словом, определенная ниша у платформы до сих пор есть. И производители ее учитывают. В частности, рассматриваемая сегодня плата это относительно новое в ассортименте Gigabyte решение, пусть и на старом процессоре.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы Gigabyte GA-E3800N приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Интегрированный процессор AMD E2-3800 Процессорный разъем BGA Чипсет Интегрированный Память 2 × DDR3 (до 32 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC887 Сетевой контроллер Realtek 8111 Слоты расширения 1 × PCI SATA-разъемы 2 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 2 × USB 3.0

8 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 2 × USB 3.0

4 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × PS/2

1 × LPT

1 × COM

3 аудиоразъема типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

4-контактный разъем питания ATX 12 В

2 × SATA 6 Гбит/с

1 разъем для подключения вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 2.0

Форм-фактор Mini-ITX (170×170 мм) Средняя цена ≈3000 на момент публикации статьи

Форм-фактор

Плата Gigabyte GA-E3800N выполнена в форм-факторе Mini-ITX (170 × 170 мм) и может быть установлена в корпус, поддерживающий платы этого форм-фактора или большие по размеру. Для монтажа платы предусмотрено четыре стандартных отверстия.

Чипсет и процессорный разъем

Как уже было сказано в начале, все APU Kabini представляют собой SoC, т. е. не нуждаются в сложной дополнительной системной логике для построения готовой системы. Это аналогично разным версиям Atom, но по сути AMD с внедрением подхода чуть-чуть опередила Intel. Что, впрочем, уже имеет только историческое значение.

Что же касается конкретной модели используемого процессора, то E2-3800 фактически самый младший из четырехъядерных Kabini, причем еще с рождения в 2013 году. С другой стороны, какой-то гонки за производительностью нет и быть не может — сама платформа слабая и устаревшая, так что либо хватит и Е2-3800, либо... точно придется покупать что-то совсем другое. Отметим также, что во времена жизни платформы АМ1 компания выпускала Sempron 3850, во всем, кроме TDP идентичный нашему герою. Соответственно, можно априори оценить и процессорную производительность, воспользовавшись старыми материалами: она примерно в полтора раза ниже, чем у Pentium J2900. И просто ниже, чем у практически любых четырехъядерных Celeron семейств Braswell или (тем более) Apollo Lake. Более подробное тестирование мы проведем, но и по этим данным уже понятно, на что можно рассчитывать.

Память

Для установки модулей памяти на плате предусмотрено два стандартных слота DIMM DDR3 с максимальной частотой 1600 МГц (при использовании одного модуля — при двух только 1333) и емкостью до 32 ГБ. Контроллер памяти, напомним, в Kabini одноканальный, так что и от системы памяти каких-то прорывов ожидать не стоит. Впрочем, повторимся, если нужна высокая производительность — искать ее нужно совсем на других платформах. Данная представляет интерес за счет других свойств, а не скорости работы.

Слоты расширения

Хотя Kabini не поддерживает PCI и поддерживает PCIe, для платы, предназначенной для ремонта или модернизации старых систем более актуален первый интерфейс. Поэтому на Gigabyte GA-E3800N установлен слот PCI, реализованный посредством моста iTE IT8892E. К сожалению, неспособного похвастаться высокой совместимостью с различным оборудованием, но, по крайней мере, попробовать что-то воткнуть в слот можно — не без надежды на успех. А в компактных системах на современных платформах Intel — и попытаться не получится.

Видеоразъемы

Для подключения мониторов и других устройств отображения на задней панели платы имеются порты HDMI 1.4a (максимальное разрешение 4096×2160@30 Гц), и VGA (D-Sub) (2048×1536@60 Гц), которые могут использоваться одновременно. Набор логичный — совместимость со старыми мониторами нужна обязательна, но может пригодиться и с новыми. Или с телевизором — вдруг кто-то захочет собрать на данной плате мультимедийную систему.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено два порта SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в процессор контроллера. Никаких дополнительных контроллеров нет, да и не нужно — больше пары накопителей в настоящее время подключать никто не будет (а два это как раз, возможно, оставшиеся в офисном компьютере винчестер и привод оптических дисков).

USB-разъемы, последовательный и параллельный порты

Kabini поддерживают пару портов USB 3.0 и до восьми USB 2.0. На задней панели платы Gigabyte GA-E3800N расположилось шесть портов: два 3.0 и четыре 2.0. Еще четыре «устаревших» порта разведены в виде гребенок на плате и могут быть выведены самостоятельно. Например, на «морду» корпуса. Вот с USB 3.0 так не получится, но и вероятность поддержки старым корпусом портов такого типа близка к нулю.

Зато «устаревшие» интерфейсы реализованы идеально: прямо на задней панели есть один LPT и один COM-порты, а второй порт последнего типа можно вывести наружу самостоятельно. Для ремонта старого компьютера (на которому и старая ОС с большой вероятностью используется как раз для подключения старого же оборудования) — набор бесценный.

Вот что нам кажется не совсем правильным, так это наличие всего одного комбинированного разъема PS/2 — логичнее было бы реализовать два отдельных. Однако подозреваем, что это было не так просто сделать: много места на панели занимают COM и LPT.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сегменту локальной сети на плате реализован гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Realtek RTL8111 — практически стандарта де-факто для недорогих плат.

Система питания

Как и большинство плат, модель Gigabyte GA-E3800N имеет 24-контактный и 4-контактный разъемы для подключения блока питания. Отметим, что «атомная» платформа Intel обходится одним разъемом, хотя практически значимым это отличие не является. Регулятор напряжения питания процессора на плате является лишь двухканальным, но для процессоров с потреблением в районе полутора десятков Ватт это нормально.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема материнской платы Gigabyte GA-E3800N включает в себя старый бюджетный, но 8-канальный (7.1) HDA-аудиокодек Realtek ALC887. На задней панели платы предусмотрено только три аудиоразъема типа миниджек (3,5 мм), чего достаточно лишь на 5.1 — так что если надо больше (в чем мы глубоко сомневаемся), придется «снять» пару разъемов с гребенки на плате.

Система охлаждения

Для отвода тепла, к сожалению, используется «активный» охладитель, причем вентилятор имеет диаметр крыльчатки лишь 60 мм, т. е. к особо тихим формально не относится. Увы, но «совсем пассив» в этой линейке был присущ лишь совсем слабым процессорам линейки Е1 (до сих пор двухъядерным) — в отличие от Intel, где и старшие Atom (которые уже Pentium) способны обходиться одним только радиатором. Впрочем, во время тестирования услышать вентилятор на фоне обычного офисного шума нам не удалось (хотя нагрузки были, мягко говоря, атипичные для этого класса систем), так что на практике особых неудобств активная система охлаждения создавать не будет.

Также на плате есть ровно один четырехконтактный разъем для подключения дополнительного вентилятора — если найдется что им охлаждать.

Итого

Поскольку компания AMD в очередной раз на долгий срок забросила развитие своей суррогатной платформы (справедливости ради, не от хорошей жизни — ресурсы требовались на других направлениях), шансов на прямую конкуренцию с решениями Intel уже никаких. С другой стороны, покупка решений, вроде рассмотренного в этой статье, является практически единственным на сегодня способом обзавестись системой, совместимой со старыми ОС, но при этом новой и на гарантии. Конечно, никуда не пропали с рынка и более «взрослые» (но тоже порядком устаревшие) платформы AMD, типа AM3+ или FM2+, но собрать на их базе что-то небольшое и дешевое сейчас проблематично ничуть не меньше, чем прежде. К тому же, поддержка Windows XP интегрированной графикой «взрослых» APU закончилась на первом поколении FM2, т. е. такие устройства давно уже не поставляются в продажу. Архаичные же Kabini эту задачу решают, имея в принципе достаточную для «офисного» использования производительность, а зачастую не уступая и выходящим из строя совсем уж древним системам, среди которых до сих пор встречаются Pentium 4, причем далеко не топовые, а то и Celeron D (причем с соответствующим тем временам количеством оперативной памяти).

В общем, в этой нише платы вроде Gigabyte GA-E3800N практически безальтернативны: компактно, недорого, работает, с гарантией. И производители это тоже учитывают: инженеры Gigabyte снабдили плату полным набором устаревших интерфейсов, так что с разнообразными старыми ключами (вспоминаем LPT) и специальным оборудованием, ради которого, возможно, и приходилось использовать устаревшие версии ОС, проблем не будет. Вот с PCI-устройствами они возможны: используемый мост (впрочем, как и все остальные) имеет проблемы совместимости, но это все-таки лучше, чем ничего. Понятно, что рынок очень узкий, но пока спрос на такие решения есть, они будут выпускаться.

Эта модель на сайте производителя

Плата предоставлена на тестирование производителем