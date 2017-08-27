Рожковая кофеварка Sinbo SCM 2944

Скромно, но с амбициями

Было бы странно, если бы в ассортименте турецкой компании, занимающейся выпуском бытовой и кухонной техники, не было устройств для приготовления кофе. Поэтому они там, конечно же, есть. Рожковая кофеварка Sinbo SСM 2944 имеет привлекательные параметры: давление 15 бар, большой бак для воды, высокая мощность и насадка для капучино. Посмотрим, насколько наши ожидания будут оправданы в ходе тестирования.

Оглавление

Характеристики

Производитель Sinbo Модель SCM 2944 Тип рожковая кофеварка Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 850 Вт Материал корпуса пластик, металл Объем резервуара 1,6 л Заявленное давление 15 бар Габариты 24,5×30×29 см Длина сетевого шнура 0,77 м Средняя цена T-1726661406 Розничные предложения L-1726661406-10

Комплектация

Дизайн коробки выполнен в традиционном для категории стиле: черный фон с градиентом в золотистый, крупное изображение кофеварки вместе с чашкой очевидного напитка и россыпью кофейных зерен. Помимо логотипа производитель посчитал нужным подчеркнуть 3 особенности устройства: защиту от протекания, давление 15 бар и функцию вспенивания. Таким образом, прибор может готовить эспрессо и капучино.

В комплекте поставляются:

кофеварка с емкостью для воды;

рожок для кофе с фильтром;

2 мерных ложки-темпера;

руководство по эксплуатации с гарантийной страницей.

В инструкции упомянуты одна мерная ложка и две сетки-фильтра (на одну и на две чашки кофе), но в нашем случае именно ложки оказались продублированы. Мы даже готовы поверить, что это не ошибка, а реальная локализация: маленькими чашками кофе мы не пьем, а ложку-темпер можем случайно и сломать.

На первый взгляд

Устройство имеет средние габариты и средний дизайн: черный матовый пластик дополнен накладками из нержавеющей стали на передней панели, также выделяются стальным цветом кружки регулятора пара и ручки рожка. Паровая насадка и подставка под чашки также выполнены из стали, бак для воды – из полупрозрачного пластика с черной крышкой. Мерные ложки-темперы сделаны из глянцевого черного пластика.

На самом деле, с сестрой-близняшкой этой модели мы уже встречались под наименованием Polaris PCM 1515E — и там вместо механических переключателей-тумблеров стояли мембранные кнопки. Решение Sinbo нам нравится даже больше: чем проще — тем надежнее.

Также за управление отвечают два световых индикатора и круглый регулятор подачи пара. Для правильной установки рожка есть отметки, как его вставлять и где фиксировать.

Передняя панель и бак для воды имеют дугообразную форму верха, однако при близком знакомстве с прибором мы видим опять-таки стальную горизонтальную плоскость, на которой можно с комфортом расположить четыре чашки для кофе.

Инструкция

Инструкция выпускается черно-белой брошюрой на английском и русском языках, которые соревнуются между собой в нечитаемости. Во время подготовки к использованию мы были вынуждены сличать их между собой и выбирать наиболее подходящие по смыслу варианты.

Руководство содержит технические характеристики модели, рекомендации по уходу и безопасной эксплуатации, а в конце есть информация о гарантийном сервисе.

Управление

Управление прибором несложно, но однозначно требует предварительного знакомства с инструкцией. После успешной варки двух порций кофе назначение кнопок и порядок действий станут понятными и привычными. Нижняя кнопка включает кофеварку, и справа от нее загорается красная лампочка. Одновременно начинается нагрев воды, и вторая лампочка должна гореть оранжевым светом, однако ей не хватает яркости и это еле заметно. Когда она меняет свой цвет на зеленый, можно включать вторую кнопку «Вода/кофе» и наливать в чашку соответствующую жидкость в зависимости от содержимого рожка.

Если после включения и набора температуры включить верхнюю кнопку «Пар», то при вращении круглого регулятора справа от положения Off против часовой стрелки из паровой трубки начнет поступать пар. Крутится регулятор беззвучно и неохотно, на начальной отметке фиксируется без каких-либо подтверждающих щелчков.

Если же после включения прибора повернуть регулятор пара и включить кнопку «Вода/пар», то из паровой трубки польется горячая вода. Как кофеварка решает, до какой температуры нагревать воду (заварить кофе / выпустить пар), осталось загадкой.

Использование

Подготовка

В соответствии с рекомендациями производителя мы наполнили резервуар из пластика РР чистой водой, прогрели прибор и пролили воду через рожок. В инструкции момент самостоятельного выключения воды пропущен, и по контексту мы поняли, что она перестанет течь сама. Однако, когда ее объем превысил 400 мл, мы сдались и выключили кнопку подачи кофе/воды. Горячая вода не имела запаха, хотя емкость пахла очень резко.

Эргономика

Основная претензия к изделию: сочетание шума насоса с дребезжанием стальной подставки самой по себе и подпрыгивающей на ней чашки. Инструкция обещает, что сильный шум может быть только в первые 20 секунд, но спустя отмеченное время он не прекратился. Гости с непривычки могут испугаться, да и хозяева вряд ли хотят начинать день с таких звуков.

Если пользоваться устройством только для приготовления эспрессо, то больших усилий по сравнению с другими кофеварками не потребуется. Однако мы бы отметили сложность в попадании рожком в пазы на корпусе, несмотря на метки-подсказки – возможно, спустя неделю-другую это не составит труда.

Более серьезный недостаток состоит в дисбалансе выхода жидкости из рожка: правое отверстие в два раза опережало левое, что видно на фотографии двух одновременно налитых чашек.

Любителям капучино придется проявить смекалку: паровая трубка крутится только в горизонтальной плоскости в пределах 30° и приподнимается максимум на 5 мм. Чтобы вспенить 100 мл молока, нужно найти высокую узкую чашку объемом минимум 200 мл и опустить конец паровой насадки на 2 см в молоко. При расстоянии всего в 7 см между столом и концом насадки, в выполнении этой операции придется потренироваться.

Желающие ополоснуть чашку горячей водой или заварить чай должны не забыть снять стальную насадку для вспенивания. Никаких кнопок для этого не предусмотрено: насадка и резиновая ручка снимаются и устанавливаются на трубку просто сильным натяжением. Назначение резинового элемента осталось неясным, но опыт показал, что после вспенивания молока его также необходимо снять, чтобы очистить паровую трубку.

Резервуар для воды имеет большой объем, что позволить сделать кофе на несколько человек без его «дозаправки», однако инструкция советует делать паузы между порциями кофе во избежание появления жженого вкуса, поэтому прибор не подойдет большой компании кофеманов. Он надежно фиксируется на корпусе, клапан внизу защищает от протечек, а крышка удобно поднимается за боковые выступы и держится в вертикальном положении, поэтому воду можно доливать, не отсоединяя бак.

Уход

Единственный раздел без сюрпризов: стандартно корпус протираем чуть влажной тканью, опорожняем поддон, не забываем сразу промывать рожок и фильтр, а также насадку для вспенивания. Инструкция подробно рассказывает про очистку от минеральных отложений раз в 2-3 месяца при регулярном использовании.

Тестирование

Объективные тесты

В резервуар для воды помещается 1650 мл, что соответствует заявленному производителем объему. Максимальная высота чашки составляет ровно 10 см (расстояние между крышкой поддона и самой низкой точкой рожка). Насадка для вспенивания более требовательна и находится на расстоянии 7 см от кухонной поверхности.

Во время приготовления одной порции кофе без остановки вручную (поток воды иссяк лишь через 1 минуту 50 секунд) через рожок прошло 450 мл воды. Подобная настройка нас очень удивила, так как рожок не рассчитан на такой объем молотого кофе, чтобы сразу сделать столько чашек кофе.

Температура воды, вытекающей из рожка в кружку, колеблется от 68 до 70 градусов, что дает качественную заварку и горячий напиток на выходе. Во время нагрева воды максимальное энергопотребление составило 890 Вт, среднее – 850 Вт; работа помпы без нагрева – 45 Вт. После двух чашек эспрессо верхняя часть кофеварки ощутимо нагрелась.

Эспрессо

Мы строго следовали инструкции, пропустили горячую воду, нагрели чашку и, наконец, приступили к варке кофе. Первый опыт дал неожиданный результат: устройство прекратило подачу воды после 100 мл. Учитывая, что объем молотого кофе был рассчитан на 2 чашки, мы получили нечто среднее между эспрессо и ристретто. Однако дегустаторы из числа любителей чая не заметили необычной крепости кофе и с удовольствием употребили его с ложкой сахара, отметив лишь небольшую горчинку и кислинку.

Следующая попытка состоялась после полного остывания и нового прогрева кофеварки. На этот раз при идентичных действиях мы получили более ожидаемый результат: бодрящий напиток наполнял чашку, пока мы сами не остановили процесс на 200 мл объема. Такая пропорция дала приятный вкус, который понравится любителям классического эспрессо. Оба раза мы наблюдали красивую пенку с белыми пятнышками в месте попадания капель, устойчивую к перемешиванию.

И в третий раз мы закинули невод, и вышел он тоже с достойным напитком. Экспериментируя с пропорцией воды и кофе (помним, что фильтр для рожка рассчитан всего на 2 чашки), можно останавливать поток воды раньше или позже, выбирая свой вкус.

Результат: отлично.

Капучино

Успешно сварив 200 мл эспрессо, мы взяли высокую и достаточно узкую чашку и наполнили ее холодным молоком наполовину, памятуя о том, что при вспенивании оно увеличится в объеме. Далее мы обнаружили, что паровая насадка почти полностью неподвижна и ее невозможно погрузить на 2 см в молоко, налитое в высокую посуду. Помимо того, рекомендация производителя относительно такого погружения не дала необходимый результат – молоко гораздо лучше вспенилось, когда насадка чуть касалась его поверхности. В итоге мы все же получили довольно плотную и устойчивую молочную пену, которую радостно добавили в заскучавший эспрессо и поспешили выпить нежный ароматный напиток, пока он совсем не остыл.

Далее мы попробовали закрепить результат и повторить опыт со вспениванием ровно 100 мл молока, как по инструкции. Казалось бы, наши действия не изменились, однако результат оказался плачевным: пар пошел спустя 5 секунд (до этого текла вода), затем 10 секунд не получалась пена (мы погружали насадку в молоко на 5, 10, 15 и 20 мм), затем она частично взбилась и стала всасываться в отверстие насадки. В итоге количество пены соотносилось с объемом кофе в очень скромной пропорции, как видно на фото.

Придется и здесь сделать третий подход, решили мы, и получили столь слабую струю пара, что молоко не вспенилось от слова совсем. Зеленый индикатор подтверждал, что вода нагрета, резервуар был заполнен наполовину, а сам прибор периодически булькал глубоко внутри и шипел. Таким образом, вероятность получения пены для капучино невысокая.

Результат: плохо.

Подогрев чая

Функция наливания горячей воды как через пустой рожок, так и через паровую насадку нас не удивила, а вот подогреть остывший чай горячим паром нам захотелось попробовать. После того, как устройство нагрело воду, мы плавно повернули регулятор пара против часовой стрелки и получили пар, чередующийся с плевками горячей воды. Нагреть напиток таким образом можно, но это чревато ожогами – уж проще подлить горячей воды через рожок.

Результат: средне.

Выводы

Модель Sinbo SCM 2944 может варить вкусный эспрессо и даже один раз справилась с капучино, однако она требует сноровки в обращении и не гарантирует удачного вспенивания молока. Окупает ли низкая цена дискомфорт от всех ее недостатков, каждый покупатель решает для себя.

Плюсы

максимальная высота чашек 10 см

большая емкость для воды (1,6 л)

приготовление капучино

доступная цена

Минусы

шум и дребезжание от помпы

неравномерный налив

неудобная паровая трубка

нечитаемая инструкция