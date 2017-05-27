Робот для мойки окон Redmond RV-RW001

Моет окна и другие поверхности с рамой,

но не без участия хозяина

Автоматизированными роботами-пылесосами современного пользователя удивить сложно: несмотря на то, что такие устройства не слишком часто встретишь в обычной квартире, большинство пользователей хотя бы в общих чертах представляют, что это за прибор и каковы его возможности.

А вот специализированные роботы-мойщики окон на сегодняшний день являются практически неизвестной новинкой. Не так давно на страницах iXBT был опубликован обзор робота для мойки окон iBoto Win 168, а в этот раз мы взглянем на очень похожий прибор, выпущенный под более известным российскому пользователю брендом.

Redmond Wiperbot RV-RW001 внешне похож на iBoto как брат-близнец: вплоть до комплектации, количества индикаторов и даже расположения винтов на корпусе устройства. Давайте разберемся, найдутся ли отличия в качестве его работы.

Оглавление

Характеристики

Производитель Redmond Модель RV-RW001 Тип робот-мойщик окон Страна производства Китай Гарантия 1 год Кинематическая схема 2 ведущих/протирочных колеса с вакуумным прижимом Способ очистки сухая/влажная протирка Режимы очистки автоматический всей доступной площади и ручной Уровень шума 72 дБ(А) Датчики препятствий предположительно датчик перегрузки мотора колеса Датчики ориентации предположительно акселерометр Управление на корпусе включение и запуск базовой программы Дистанционное управление ПДУ, смартфон с Android или iOS Оповещение светодиодная индикация, звуковые сигналы Длина сетевого кабеля 1,5 м основной + удлинитель на 4 м Масса 1 кг Габариты 30×15×12 см

Комплектация

Робот для мойки окон поставляется в коробке из гофрированного картона, дизайн которой выполнен в строгом и официальном стиле. Изучив коробку, можно ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства, а также полюбоваться на несколько фотографий, выполненных на глянцевом покрытии. Выглядит коробка дорого, качество печати высокое. Такую коробку приятно держать в руках ее, а представленная на ней информация выглядит (по крайней мере, в первый раз) довольно интересной.

Содержимое коробки дополнительно упаковано с помощью картонных вкладок и полиэтиленовых пакетов, благодаря чему большое число аксессуаров уложено плотно и не болтается внутри коробки в процессе транспортировки.

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

собственно робота;

сетевой адаптер (100—240 В, 50/60 Гц на 24 В 2 А);

сетевой шнур;

удлинитель сетевого шнура;

страховочный шнур с карабином;

пульт ДУ и элемент питания CR2032 для него;

кольца-насадки (4 шт);

многоразовые салфетки из микрофибры (14 шт.);

руководство пользователя (в т. ч. дополнительный информационный листок и рекламные материалы).

Специального чехла или сумки для хранения робота не предусмотрено, а следовательно (с учетом большого количества аксессуаров) оригинальная коробка, скорее всего, будет использоваться и для хранения прибора.

На первый взгляд

Визуально робот производит впечатление качественно собранного и дорогого устройства: корпус робота выполнен двух типов прочного пластика — верхняя часть корпуса глянцевая, нижняя — матовая. Стоит отметить, что корпус достаточно маркий и с легкостью собирает как отпечатки пальцев, так и царапины.

На верхней панели расположены индикаторы состояния, решетка звукового сигнализатора, разъем низковольтного питания и сенсорные кнопки управления (кнопка включения и кнопка Start). Рядом с кнопкой Start располагается логотип Redmond. Под выступающей частью (она же — ручка для переноски) можно увидеть отверстия, через которые в процессе работы прибора будет выдуваться воздух.

Снизу расположены два вращающихся диска, с помощью которых робот перемещается по поверхности (они же — места крепления колец с чистящими салфетками), а также продублированы индикаторы состояния робота (для наблюдения в процессе работы, если он находится на внешней стороне окна). На торцах робота предусмотрены проушины для крепления страховочного шнура, сбоку можно найти наклейку с предупредительными надписями.

Съемные кольца также выполнены из глянцевого пластика и выглядят достаточно прочными (конечно, если их специально не подвергать физическим воздействиям). Салфетки из микрофибровой махровой ткани имеют вшитые резинки, благодаря которым они с легкостью фиксируются на кольцах и так же легко снимаются — для последующей очистки (стирки).

Пульт, с помощью которого осуществляется управление роботом, имеет механические кнопки и индикатор нажатия кнопок (диод), а сама передача данных осуществляется по радиоканалу. Судя по тому, что робот допускает управление со смартфона посредством Bluetooth-соединения, подозреваем, что пульт использует ту же технологию. Так или иначе, пульт и робот не обязаны находиться в зоне прямой видимости друг относительно друга.

Страховочный трос привязывается к одной из проушин на корпусе робота. Второй конец нужно пристегнуть к любому подходящему предмету с помощью карабина.

Инструкция

Инструкция к роботу представляет собой черно-белую брошюру, отпечатанную на довольно качественной бумаге. На долю русского языка приходится 9 страниц (в т. ч. 3 страницы с иллюстрациями). Содержимое инструкции можно назвать стандартным: технические характеристики прибора, меры безопасности, указания по первоначальной настройке, правила эксплуатации, уход за прибором, ответы на часто задаваемые вопросы, гарантийные обязательства.

Хотя бы один раз прочитать инструкцию стоит: она содержит немало информации, которую пользователь должен узнать перед первым запуском. В дополнение к инструкции прилагается лист-вкладыш, касающийся управления устройством с помощью мобильного приложения — со смартфона или планшета.

Управление

Управление роботом осуществляется тремя способами:

с помощью кнопки Start на корпусе;

с помощью пульта дистанционного управления;

с помощью мобильного приложения.

В начале работы прибор нужно включить вручную — с помощью сенсорной кнопки включения.

Самый простой способ начать работу — запустить робот с помощью сенсорной кнопки Start, находящейся на корпусе устройства. При этом будет выбран автоматический режим. В процессе нормальной работы на верхней панели горят белый, зеленый и синий индикаторы, на нижней части корпуса светится синий индикатор.

Пульт дистанционного управления позволяет выбрать один из трех автоматических режимов, отвечающих за траекторию движения робота — вверх, влево и вниз/влево и вниз/вправо и вниз. Все эти режимы подразумевают движение «змейкой» с покрытием всей поверхности окна. Отличаются они только начальной точкой запуска робота — в верхней либо в нижней части окна.

На пульте имеются кнопки Start, Stop и «Пауза», назначение которых не требует пояснений, и четыре кнопки направления движения, с помощью которых роботом можно управлять в ручном режиме.

Мобильное приложение фактически повторяет функциональность пульта дистанционного управления. После ручного включения робота (не включения в сеть!) он появится в списке видимых устройств и станет доступен для управления со смартфона. Никаких паролей, стоит заметить, приложение не требует. Так что, теоретически, роботом может начать управлять и шутник-сосед.

Использование

Подготовка

Перед первым использованием робота нужно достать его из коробки и удалить с корпуса все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Предупреждающие наклейки, а также табличку с серийным номером, естественно, удалять не нужно.

Перед началом использования следует полностью зарядить аккумулятор. Для этого нужно подключить робота к сети и дождаться, когда оранжевый индикатор на верхней части корпуса сменится на зеленый.

Полное время зарядки, согласно инструкции, составляет один час (на практике оно оказалось почти вдвое выше). Этого времени оказывается вполне достаточно, чтобы подзарядить встроенный аккумулятор емкостью 500 мА·ч.

Не будет лишним проверить работоспособность пульта дистанционного управления и прилагаемой к нему батарейки. Сделать это довольно просто: при каждом нажатии кнопки на пульте загорается специальный индикатор. Если индикатор не загорается — нужно проверить правильность установки батареи и заменить ее в случае необходимости.

Наконец, последнее действие — установка салфеток (мопов) из микрофибры на специальные кольца и фиксация колец на держателе — совместив выступы на съемном кольце с пазами на держателе (кольца фиксируются с легким нажатием и характерным щелчком). После закрепления страховочного троса робот готов к работе.

Процесс

Согласно инструкции, прибор предназначен для очистки стекол толщиной от 3 мм, зеркал, кафельной плитки, гладких стен и полов — в общем, любых поверхностей, к которым робот может «присосаться». Запрещается использовать прибор на стеклах без рам, а также на поверхностях с трещинами и другими повреждениями.

Несмотря на то, что робот имеет встроенный аккумулятор, работает он только при постоянном подключении к сети. Встроенный аккумулятор, таким образом, предназначен лишь для предотвращения «аварийной» ситуации. В случае, если подача электричества отключится, благодаря аккумулятору робот не упадет, а останется висеть на окне. При этом включатся предупреждающие индикаторы, а прибор начнет издавать характерный звуковой сигнал (писк), призывающий владельца на помощь.

Согласно инструкции, полностью заряженного аккумулятора достаточно для того, чтобы робот удерживался на поверхности 15 минут (в реальности наш герой продержался целых 28 минут). Ну а если он все-таки упадет — придется рассчитывать лишь на прочность пластика и страховочный шнур, который не позволит роботу выпасть на улицу. С помощью этого же шнура, кстати, можно подтянуть робота в случае аварийного отключения.

Радиус действия робота, таким образом, определяется по длине шнура, идущего от блока питания. Суммарная длина шнура и удлинителя составляет 6,3 метра — более чем достаточно для большинства окон. Единственное, что потребуется от пользователя — наличие розетки неподалеку от окна. Если ее нет — придется воспользоваться самым обычным бытовым удлинителем.

Стоит отметить, что корпус у робота достаточно прочный: он вряд ли разобьется при падении на подоконник или даже на пол (т. е. с высоты пары метров). Злоупотреблять этим, конечно, не нужно.

Робот перемещается по поверхности с помощью двух колес, каждое из которых имеет собственный электрический привод и управляется независимо. Благодаря этому робот может перемещаться практически в любом направлении — попеременно включая и отключая вращение колес и изменяя силу, с которой он прижимается к стеклу.

При включении робота автоматически включается мощный вентилятор, расположенный внутри корпуса прибора. Именно благодаря этому вентилятору, который постоянно откачивает воздух из колес, робот и «прилипает» к плоской поверхности. Такой способ крепления можно сравнить с обычной присоской.

Границы окна робот определяет автоматически, упираясь в выступающую раму. Именно поэтому в инструкции содержится предупреждение о том, что стекла без рам мыть нельзя: робот может упасть. То же самое касается протирки зеркал и других плоских поверхностей (например, столов). Впрочем, некоторая защита от падения все же присутствует: дойдя до края стола, наш робот остановился и выдал «сообщение об ошибке».

Важный момент: смачивать чистящие салфетки (мопы) не разрешается: если мопы будут слишком влажные, робот не сможет правильно работать. Допускается лишь нанесение небольшого количества моющего средства на один из мопов.

По завершении работы робота нужно снять со стекла и вручную выключить.

Уход

Уход за прибором подразумевает очистку корпуса (с помощью мягкой влажной ткани). Съемные кольца и мопы разрешается очищать в проточной воде с использованием мягкого моющего средства.

Перед повторным использованием необходимо очистить и высушить все части прибора (использовать прибор во время дождя, таким образом, нельзя).

Тестирование

В ходе тестирования мы измерили основные характеристики робота (скорость работы, потребляемая мощность) и испытали его на окнах с разной степенью загрязнения. Для начала — сухие цифры.

Объективные тесты

Энергопотребление прибора в процессе работы составляет от 100 до 120 Вт в зависимости от нагрузки (спускаться роботу легче, чем подниматься). На то, чтобы просто висеть на стекле, роботу оказалось достаточно 85 ватт. При зарядке встроенного аккумулятора прибор потребляет от 7,8 до 8,8 ватт. Полный заряд встроенного аккумулятора был осуществлен за 1 час и 46 минут, энергопотребление за это время составило 0,012 кВт·ч.

Время, которое робот оказался способен продержаться на стекле без внешнего питания, составило 28 минут. На наш взгляд, этого времени должно оказаться более чем достаточно для того, чтобы пользователь успел среагировать на возникновение нештатной ситуации.

Наше тестовое окно площадью чуть более 0,5 квадратных метра (100×57 см) робот обработал чуть менее чем за 4 минуты (3 минуты 45 секунд) в режиме «в один проход». Потребление электроэнергии за это время составило 0,009 кВт·ч. Если робот начинает свой путь в нижней части окна, то ему потребуется дополнительное время на то, чтобы подняться наверх. Общее время обработки, таким образом, составит 5,5 минут (энергопотребление при этом увеличилось незначительно — до 0,013 кВт·ч).

Вычислить среднюю скорость работы прибора удастся лишь примерно, поскольку она зависит не только от размеров окна, но и от соотношения его сторон (робот тратит дополнительное время на обработку участков, граничащих с рамой, а вот по горизонтали перемещается довольно быстро). Если взять за основу данные, полученные нами в ходе тестирования на обычном домашнем окне, то средняя скорость составит около 9,8 квадратных метров в час.

Уровень шума в процессе работы прибора оказался очень высоким. В инструкции заявлена громкость в 72 дБА. Для тех, кому ничего не говорят эти цифры, скажем словами: шумит робот громко, характер шума при этом оказывается весьма неприятный. Находиться рядом с работающим прибором некомфортно, а про возможность поговорить по телефону в том же самом помещении и вовсе придется забыть.

Производитель рекомендует выполнять два цикла уборки последовательно. Сначала с сухими салфетками, чтобы убрать пыль, затем следует заменить салфетки на чистые и выполнить цикл влажной уборки. Во втором цикле очень важно наносить чистящее средство только на салфетку нижнего колеса, то есть того, рядом с которым находится разъем питания. Салфетка верхнего колеса обязательно должна оставаться сухой.

Мы остановились на классическом средстве для мытья стекол, основанном на изопропиловом спирте. Средство следует нанести на салфетку на нижнем колесе, что удобно делать с помощью распылителя. Тут нужно не «перестараться»: пары нажатий на рычажок головки распылителя будет более чем достаточно.

Практический тест №1: окно с сильным загрязнением

Для нашего первого теста мы выбрали сильно загрязненное окно (оно простояло немытым весь холодный сезон, т. е. в общей сложности порядка 6 месяцев), которое, к тому же, выходит на проспект с оживленным движением — этот специфический «придорожный» вид загрязнений, думаем, многим знаком.

В ходе тестирования мы запускали робота несколько раз: вначале в режиме сухой уборки, затем с применением небольшого количества чистящего средства для стекол, которое мы нанесли на один из чистящих мопов. Тестирование проходило при ярком солнечном свете, благодаря чему на фотографиях оказались хорошо видны следы загрязнений. Пожалуй, именно фотографии лучше всего передадут наше впечатление от работы робота.

Для того, чтобы наши читатели смогли оценить «масштаб бедствия», сначала мы сфотографировали грязное окно. Как видно на фото, на нем можно было даже рисовать пальцем.

Первую очистку окна мы провели насухо, без использования чистящих средств. Вот результат очистки окна с двух сторон.

Как видно на фото, мы совершили небольшую ошибку и неправильно выбрали начальную точку установки робота, из-за чего верхняя часть окна осталась неочищенной. Впоследствии, наученные опытом, мы эту ошибку уже не повторяли. Как видно на фото, при сильном загрязнении робот не способен собрать всю грязь, в результате чего на окне остаются характерные следы. Отдельные участки вдоль края окна остаются невычищенными — диск робота обошел их стороной. Тот же эффект наблюдается по углам окна.

Для сравнения: справа окно, очищенное роботом в «сухом» режиме, слева — протертое резиновой щеткой для окон «в один проход».

Второй запуск робота был осуществлен с небольшим количеством чистящего средства, нанесенного на один из мопов. Как видите, окно стало чище, но не намного. Возможно, для лучшего результата нужно было заменить салфетку на чистую, но это означало бы, что для мытья одного окна их потребовалось бы сменить два раза.

На этом фото мы отмыли левую створку окна вручную до состояния, близкого к идеальному. Небольшие загрязнения видны лишь в верхней части (они и в самом деле небольшие, просто очень хорошо видны при солнечном свете). На правой створке, обработанной роботом сначала в «сухом» режиме, а потом с чистящим средством, остались следы, заметные невооруженным глазом.

Итоговый результат: слева створка вымыта вручную, справа — роботом в «сухом» режиме, а затем — с чистящим средством, «форточки» остались нетронуты.

Результат: средне.

С сильным загрязнением робот справился «на троечку». Даже для людей, далеких от перфекционизма, очевидно, что прибор попросту не предназначен для работы в таких условиях. Скорее всего, результат удалось бы улучшить, регулярно заменяя чистящие салфетки и запустив робот еще пару раз, однако это неизбежно привело бы к увеличению длительности процесса. А она и так оказалась довольно велика: для мытья одного окна из трех секций в сухом режиме, а затем с чистящим средством потребуется около часа времени.

Практический тест №2: окно с легким загрязнением

Наше второе тестовое окно располагалось в том же доме, но выходило во двор. Оно также простояло грязным около 6 месяцев, однако степень его загрязнения оказалось значительно ниже. Погода на этот раз оказалась пасмурной, поэтому загрязнение на фотографиях видно хуже. Вот так окно выглядело изначально.

После первой (сухой) очистки окна роботом ситуация изменилась, но не сильно: загрязнения в виде засохших капель и брызг остались практически нетронутыми.

Сравним окна еще раз: левая створка окна грязная, правая протерта роботом в режиме сухой очистки.

Как видите, с легким загрязнением робот справляется гораздо лучше, чем с сильным: разводов со следами грязи замечено не было.

Вторая очистка была произведена с применением чистящего средства. Результат нас вполне порадовал: окно стало выглядеть чистым (перфекционистам остается лишь протереть углы вручную). На фото ниже — результат влажной очистки. Слева грязная створка, справа чистая.

И еще раз чуть покрупнее.



Грязное окно Грязное окно



Чистое окно Чистое окно

Результат: хорошо.

С незначительными загрязнениями робот справился с гораздо лучшим результатом. На этот раз качество мытья окна нас вполне устроило. Даже с учетом мнения «внутреннего перфекциониста» мы бы охарактеризовали результат как хороший (но, конечно, не идеальный).

Выводы

Тестирование показало, что один цикл мытья стекла площадью примерно 0,5 квадратных метра (1000×570 мм) робот выполняет за 5 минут 30 секунд по программе с движением сначала вверх либо за 3 минуты и 45 секунд, начиная движение в верхней части окна. Качество мытья не является идеальным, в особенности если робот столкнется с застарелой грязью. Также могут остаться пропущенные участки, расположенные по углам или в непосредственной близости к оконной раме.

Отчасти эта проблема решается повторными запусками и более частой заменой чистящих салфеток, однако за это придется расплатиться временем, которое потребуется на очистку окна. А оно и так оказалось довольно большим: наше тестовое окно с тремя «секциями» в общей сложности потребовало около часа времени. При этом пользователь, увы, не может быть предоставлен сам себе: отправиться по своим делам не получится. С роботом нужно «нянчиться» и уделять ему время буквально каждые пять минут: вешать его на разные участки окна (и снимать по завершении работы), запускать с помощью пульта, заменять чистящие салфетки, наносить моющее средство и т. д.

При этом, очевидно, мытье рам, подоконников и механики стеклопакетов все равно придется производить вручную. В нашем случае вручную также придется мыть «форточки» (на самом деле это лишь имитация, цель которой — сохранить «расстекловку» окон в соответствии с историческим обликом здания, но суть остается та же: запустить робота на небольшом участке окна не получится).

Итого на мытье одного окна потребуется около полутора часов. Невольно возникает вопрос: не проще ли в таком случае воспользоваться традиционными средствами, раз уж все равно от необходимости самостоятельно браться за тряпку робот нас не избавит?

Но есть у робота и свои плюсы. Главный из них — возможность запустить его, имея доступ лишь к небольшому участку стекла. Благодаря этому прибор можно использовать для мытья труднодоступных окон (например, внешних частей застекленных лоджий), а также таких окон, мыть которые вручную может быть попросту опасно.

Также робот наверняка хорошо себя покажет при регулярном мытье окон большого размера (например, витрин). Для наилучшего результата окно должно быть не слишком грязным: с сильным загрязнением робот не справится, а вот с легким — без проблем.

Плюсы

подходит для мытья труднодоступных окон

подходит для регулярной очистки окон большого размера (например, витрин)

Минусы

громкий шум

неидеальное качество мытья

не избавляет пользователя от участия в процессе