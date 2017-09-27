Стационарный блендер Rawmid BDM-06 Мощно, быстро, громко

Мощные профессиональные блендеры Rawmid нам уже не в диковинку, и вот на тест попала новая модель Dream Modern BDM-06 со стильным дизайном и мотором «в 4 лошадиные силы» (по утверждению производителя). Даже беглый осмотр упаковки показывает, что перед нами практически универсальный прибор для измельчения твердых, мягких, жидких и вязких продуктов. Сенсорная панель управления, продуманные аксессуары и кувшин из тритана обещают приятную и эффективную работу. Посмотрим, как блендер справится с нашими тестами. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Rawmid Модель BDM-06 Тип стационарный блендер Страна производства Китай Гарантия 3 года Заявленная мощность 2200 Вт Материал корпуса пластик Материал кувшина тритан Объем кувшина 2 л Материал ножей нержавеющая сталь Цвета корпуса 3 варианта: серебристый, черный, белый Аксессуары лопатка, толкатель, стакан с крышкой для питья на ходу Управление электронное Дисплей цветной сенсорный ЖК Максимальная скорость 50 000 об/мин Защита от перегрузок да Защита от перегрева да Защита от детей да Габариты 20×51×21 см Вес 5,7 кг Средняя цена T-1713875599 Розничные предложения L-1713875599-10 Комплектация Упаковка продукции Rawmid легко узнаваема по черному фону с синей окантовкой. На коробке поместилось много информации: изображения блендера в трех вариантах цвета, краткие технические характеристики и ключевые особенности модели: сенсорный дисплей управления, нож с 6 лезвиями, двухлитровый кувшин из тритана и мотор на 4 лошадиные силы. Блендер BDM-06 предлагается использовать для приготовления смузи, зеленых коктейлей, супов-пюре, колки льда и измельчения орехов и семян. В комплект поставки входят: моторный блок;

кувшин с крышкой;

спортивная бутылка;

воронка;

толкатель;

лопатка;

инструкция;

гарантийный талон. На первый взгляд Конструкция в сборе выглядит внушительно: высокий моторный блок, двухлитровый кувшин и мощная крышка составляют полметра в высоту. Нам достался серебристо-черный образец — универсальный вид, который впишется в любую кухню. Почти всю лицевую сторону моторного блока занимает сенсорная панель управления с ЖК-дисплеем. Сзади и снизу расположены вентиляционные отверстия, места для хранения шнура электропитания не предусмотрено. Прибор прочно стоит на четырех резиновых ножках, а резиновая прокладка между блоком и кувшином минимизирует передачу вибраций. По сравнению с другими производителями Rawmid выбрали непривычный способ крепления кувшина к моторному блоку для передачи вращения на ножи: нужно просто поставить его сверху без поворотов и характерных щелчков замка. При этом на нижней части кувшина есть надпись «Закрыто» со стрелкой, поэтому въедливый покупатель может захотеть покрутить его на базе. Кувшин из ранее описанного нами пластика «тритан» выглядит почти как стеклянный. Помимо прозрачности, он понравился нам своей устойчивостью к царапинам и запахам, а также легкой и быстрой очисткой. С одного угла у него есть пластиковая ручка, с противоположного — носик, чтобы выливать готовое содержимое. С двух сторон расположены метки объема с шагом 250 мл и 8 унций. В нижней части закреплен стальной нож с 6 лезвиями: 2 в горизонтальной плоскости, 2 приподняты под разным углом и 2 изогнуты и направлены ко дну кувшина. Таким образом, кусочки пищи максимально захватываются для измельчения. Инструкция Все как обычно, но если говорить о действительно содержательной части документа, то нам не хватило четких рекомендаций по типам продуктов и особенно по измельчению твердых и вязких продуктов в случаях, когда жидкость добавлять нежелательно (например, мы хотим получить миндальную муку или пасту из кураги). Управление При включении в сеть на панели управления мигает кнопка On/Off, после ее нажатия сверху подсвечивается разноцветный ЖК-дисплей. По его краям расположены индикаторы автоматических режимов, а по центру — визуализация работы в форме пропеллера и текущие параметры скорости и времени работы. Если кувшин не установлен на базу, то мигает соответствующая надпись (No cup). Чтобы выбрать одну из 8 программ, нужно нажимать кнопку Menu, и названия режимов будут поочередно подсвечиваться. В данной модели названия поддаются переводу и интуитивному выбору: Blend (Смешать), Smoothie (Смузи), Nut milk (Ореховое молочко), Grind (Смолоть), Ice (Лед), Sauce (Соус), Soup (Суп), Sorbet (Сорбет). Некоторые режимы по нашим ощущениям мало отличаются друг от друга по настройкам. Рядом с Menu расположены управляющие кнопки Speed и Time: каждое нажатие на первую кнопку увеличивает скорость с 1 до 8, на вторую — прибавляет 30 секунд ко времени работы. Максимальное время составляет 3 минуты независимо от скорости. Удобно, что эти кнопки активны в процессе работы блендера: можно увеличивать скорость и добавлять время без отрыва от производства. Наконец, в нижнем правом углу панели управления находится кнопка Start, которая запускает мотор и останавливает работу, если нужно сделать паузу. Для сброса текущих настроек достаточно сделать паузу и ввести новые. Использование Подготовка После извлечения из коробки прибор ничем не пах, однако мы добросовестно промыли кувшин и вытерли насухо. Никаких специальных действий перед первым включением не требуется. Эргономика В целом мы довольны прибором: его дизайн и технические характеристики продуманы до мелочей. Например, толкатель помогает контролировать процесс измельчения твердых продуктов прямо во время работы: через специальное отверстие в крышке он опускается максимально низко, чтобы не касаться ножа, для этого у него есть ограничитель. Лопатка с силиконовым покрытием помогает забрать из кувшина почти всю перемолотую массу, не царапая поверхности и забираясь под острые лезвия, опасные для рук. Все, что остается в кувшине, не требует ручного мытья: достаточно включить блендер, наполнив его водой, и при необходимости повторить. Воронка позволяет легко добавить ингредиенты в процессе работы, открыв прозрачный колпачок в крышке кувшина. Единственную сложность представляет измельчение сухих или вязких продуктов. По инструкции, максимальный объем орехов для перемалывания — 350 мл, сухофруктов — 250 мл, и даже на минимальной скорости частицы продуктов разлетаются по стенкам и приходится постоянно останавливать работу, открывать крышку и возвращать их на нож. Толкатель при таких объемах не достает до продуктов, а лопаткой можно пользоваться только при выключенном моторе, так как она легко может коснуться лезвий. В итоге процесс может затянуться надолго, придется сдаться и добавить жидкость. Уровень шума, начиная со второй скорости, мы бы охарактеризовали как высокий: говорить рядом с работающим блендером затруднительно. Помимо шума мотора, громкость зависит от типа продуктов: твердые элементы требуют больших скоростей и грохочут по стенкам кувшина. Однако высокая мощность прибора позволяет сократить время досаждения домочадцам и соседям до терпимого минимума. Уход Уход за блендером совсем не обременителен: кувшин моет себя сам и требует только споласкивания вместе с крышкой; остаются лопатка и толкатель, которые тоже легко отмываются даже от засохших остатков пюре. Корпус блендера достаточно протирать влажной тканью или губкой в случае загрязнений, или сухой просто от пыли. Тестирование Объективные тесты Замеры энергопотребления с помощью ваттметра показали максимальное значение 1352 Вт, средние значения по скоростям работы оказались следующими: 1 скорость — 186 Вт

2 скорость — 357 Вт

3 скорость — 480 Вт

4 скорость — 718 Вт

5 скорость — 912 Вт

6 скорость — 1020 Вт

7 скорость — 1111 Вт

8 скорость — 1145 Вт Во время активной работы измельчаемые продукты заметно нагревались (на сайте производителя даже есть рекомендация подогревать таким образом суп-пюре перед подачей), в отличие от корпуса. Практические тесты Столь мощному блендеру мы решили устроить действительно сложные тесты: обязательный тест;

овощной суп-пюре;

молочный коктейль;

тесто для кекса;

сметанный крем;

морковно-яблочное пюре;

каша с бананом;

масляный крем;

мусс из мяса, нута и лука. Свежие помидоры 300 г небольших помидоров мы разрезали пополам и загрузили в чашу. Выбрали режим Blend и даже не стали ждать положенные 90 секунд — уже через 40 секунд визуально масса была однородной. Когда мы выложили пюре на блюдце, то смогли разглядеть неперемолотые частички, однако на вкус они не ощущались. Результат: отлично. Овощной суп-пюре Данный тест мы провели в два этапа: сначала перемололи вареные картошку, морковку и лук с добавлением специй и овощного бульона. За 15 секунд на режиме Soup и 10 секунд на режиме Blend мы получили густой суп аппетитного рыжего цвета. Затем мы отварили в оставшемся бульоне готовую смесь из замороженных цукини, сладкого перца и стручковой фасоли. Ранее мы имели печальный опыт с такими смесями, когда погружные блендеры оставляли пленкоподобные частички шкурки, поэтому на сей раз мы включили режим Soup на целых 2 минуты. Консистенция действительно получилась полностью однородной, и мы радостно смешали оба результата, получив суп с нежной кремовой текстурой. Результат: отлично. Молочный коктейль Мы не смогли пройти мимо самого популярного рецепта для блендера и просто смешали банан с молоком. За 10 секунд (10, Карл!) мы получили вкусный десерт с густой пеной, плотность которого можно варьировать от питьевого йогурта до мягкого мороженого. Результат: отлично. Тесто для кекса Задумав приготовить домашний тортик при помощи одного лишь блендера, мы начали с ленивого замеса теста. 250 г безглютеновой смеси для выпечки отправились в чашу вместе с яйцом и 150 г сметаны. Мы использовали первую скорость работы в течение 90 секунд и еще минуту увеличивали скорость до второй и затем третьей. Крохотные комочки сохранились в тесте, поскольку сама смесь скомковалась, возможно, из-за кокосовой стружки в составе или попадания внутрь влаги. Спустя полчаса в духовке симпатичный румяный плотный кекс оказался нежным и рассыпчатым внутри, никакие комочки в нем не ощущались. Отличная база для кремового творчества! Результат: хорошо. Сметанный крем Продолжая кондитерский эксперимент, мы попробовали приготовить сметанный крем. В основе лежала рыночная сметана той жирности, когда ложка уже стоит, но на масло еще не похоже. Мы добавили по одной чайной ложке сахара и лимонной цедры и включили сначала первую скорость, затем постепенно дошли до четвертой. Крем получился жидким и пенистым и был вылит на нижнюю часть разрезанного надвое кекса. Спустя полчаса тесто достаточно пропиталось, но прослойка крема еще ощущалась как отдельный слой. Через сутки в холодильнике вкус стал совсем иным — словно все тесто стало кремово-творожным. Оба варианта нам чрезвычайно понравились вне зависимости от того, какая текстура крема должна была получиться по эталону. Результат: отлично. Морковно-яблочное пюре Блендер прекрасно подходит для приготовления блюд детского питания. В этом тесте 2 твердые морковки и 3 мучнистых сладких яблока с чашкой воды и каплей лимонного сока превратились в нежное пюре за 40 секунд на режиме Smoothie. Мы могли бы измельчать их дольше, чтобы получить гомогенную структуру, но нас устроила та легкая зернистость, что ощущалась в нем. Объем пюре оказался слишком большим для прямого употребления, поэтому оставшуюся часть мы смешали со все той же безглютеновой смесью, ложкой сметаны и бананом вместо яйца и попробовали это испечь. Морковно-яблочный пирог получился влажным внутри с хрупкой корочкой сверху. Творожный крем мы делать поленились, хотя он тут и просился — вместо этого мы посыпали все кокосовой стружкой и с удовольствием продегустировали. Результат: отлично. Вторая половина пирога подверглась еще одному спонтанному эксперименту и была нарезала на брусочки, посыпана кокосом и запечена до состояния мягких печенек. Здесь подошел бы дегидратор, но мы обошлись духовкой. Нам так понравился их вкус, что мы снова перемололи морковь, яблоко и банан, на этот раз добавили орехи, получили немного зернистую массу и сделали нежные капкейки в духовке. Небанальный завтрак с бананом Если вам хочется разнообразить утреннее меню или легко накормить ребенка полезным завтраком, можно взять молочную кашу и фрукты и превратить в симпатичную фигурку. Например, мы смешали гречку с молоком и бананом и моментально получили густую пластичную массу, которую украсили виноградом и радостно съели. Результат: отлично. Масляный крем Заигравшись в шеф-кондитеров, мы рискнули положить в блендер желток с сахаром без предварительного разогрева или растирания тем же миксером. Конечно, такой маленький объем сразу взлетел на стенки кувшина, а сахар не успел раствориться. Последующее добавление пачки сливочного масла подарило нам крем с общей для малого объема продуктов проблемой: приходилось часто останавливать блендер и возвращать масло к ножу. Однако при должном обращении с сахаром и большем объеме масла для обработки блендер вполне может взбить крем и смешать его с орехами или какао-порошком, например. Мы выбрали первое и украсили этим наш капкейк из морковно-яблочного теста. Кстати, на следующем фото хорошо видна эффективность лопатки в вытаскивании крема из кувшина. Результат: хорошо. Мусс из фарша Напоследок мы решили проверить выносливость блендера стресс-тестом с мясом. Говядина была очищена от пленок и крупных жил, но оставалась трудной для обработки нашей мясорубкой, и класть куски сразу в блендер мы не стали. Полученный фарш на крупной решетке мы смешали с ранее заготовленной смесью из вареного гороха нут и лука — для нее мы использовали погружной блендер из предыдущих тестов, поэтому частицы были довольно крупные. Сдобрив все это специями, мы приготовили котлеты, но захотелось чего-то нежного и воздушного, и мы заставили блендер хорошо поработать. Смесь из мяса, нут и лука мы загрузили до отметки 700 мл и начали с первой скорости, помогая себе толкателем и постепенно увеличивая скорость до шестой. На низких скоростях блендер так старался, что даже немного сдвинулся с места, а под конец работы на высоких даже появился запах горячего пластика. Это нормально, как предупреждает инструкция, и нужно просто дать прибору передышку. В итоге мы получили нежный однородный мусс, готовый к дальнейшим кулинарным экспериментам. Мы выбрали простой и вкусный рецепт: запеченные половинки баклажанов с фаршем, которые можно украсить зеленью и чесноком при подаче. Результат: отлично. Выводы Rawmid BDM-06 — надежный кухонный помощник для домашних кулинаров, любителей пюре, коктейлей и ЗОЖ. Его мощности достаточно для качественного и быстрого измельчения любых продуктов, включая семена и лед, а шумность работы компенсируется ее высокой скоростью. Конечно, взбивать воздушные сливочные кремы или белки лучше миксером, но за всеми прочими смешивающими функциями можно смело обращаться к данной модели. Плюсы мощность

регулировка скорости и времени работы

работа со всеми типами продуктов

8 автоматических программ

удобная панель управления

продуманные аксессуары

легкая очистка

лаконичный дизайн Минусы высокая цена

шумность

Блендер Rawmid Dream Modern BDM-06

предоставлен для тестирования компанией

Виджет от SocialMart



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