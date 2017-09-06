Робот-пылесос Philips SmartPro Compact

Роботы-пылесосы уже перестали быть чем-то экзотическим и помогают убирать дома и квартиры у многих владельцев. Но зачастую пользователи этих продвинутых уборщиков сталкиваются с тем, что робот не может убрать, например, под низким диваном из-за того, что не проходит по высоте. С Philips SmartPro Compact такая проблема маловероятна, так как высота этого робота — всего 6 с небольшим сантиметров против 9-10 см у типичного робота-пылесоса. Содержание: Видеообзор

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Внешний вид и функционирование

Тестирование

Выводы Видеообзор Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор робота-пылесоса Philips SmartPro Compact: Наш видеообзор робота-пылесоса Philips SmartPro Compact можно также посмотреть на iXBT.Video Теперь давайте взглянем на спецификации устройства. Паспортные характеристики, комплект поставки и цена Название модели SmartPro Compact Код модели FC8776/01 Кинематическая система Два ведущих колеса и опорный поворотный ролик Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация Пылесборник Одно отделение, емкость 0,3 л Основная щетка Отсутствует Боковые щетки Две Дополнительно Резиновый скребок на воздухозаборе Режимы очистки Автоматический или с выбором характера движения, с ограничением по времени или до разряда аккумулятора, уборка после зарядки, отложенный на 24 часа запуск, локальный Скорость движения Нет данных Уровень шума 58 дБ Датчики препятствий Механический передний/боковой бампер, ИК-датчики приближения и перепада высоты Датчики ориентации ИК-датчики поиска базы Управление на корпусе Механическая кнопка Дистанционное управление ИК-пульт ДУ Оповещение Светодиодная индикация и звуковые сигналы Время автономной работы До 130 минут Время зарядки 4 часа Способ зарядки На зарядной базе с автоматическим возвратом или от блока питания Батарея Литий-ионный аккумулятор, 14,8 В, 2800 мА·ч (41,44 Вт·ч) Потребляемая мощность 24 Вт при работе, 0,62 Вт на базе в режиме ожидания Масса 1,73 кг Размеры (диаметр×высота) ∅330×60,1 мм Особенности Преодоление порогов высотой до 17 мм

4-колесная система привода

Широкая насадка TriActive XL

Тонкий корпус 6 см Комплект поставки Пылесос

Зарядная база

Блок питания (100—240 В, 50/60 Гц на 24 В, 1,0 А)

ИК-пульт ДУ и элемент питания CR2025 для него

Руководство пользователя

Боковая щетка (4 шт., из них 2 шт. запасных)

Запасной фильтр пылесборника Ссылка на сайт производителя www.philips.ru Средняя цена T-13574730 Розничные предложения L-13574730-10 Внешний вид и функционирование Продается робот упакованным в не очень большую коробку с пластиковой ручкой сверху. Коробка хорошо оформлена, на ее гранях кроме рисунка продукта указаны ключевые особенности робота. Набор аксессуаров, входящих в комплект поставки, включает в себя запасной сменный фильтрующий элемент и две запасные боковые щеточки. Руководство многоязычное, но есть и раздел на русском языке, качество перевода хорошее. Руководство, брошюру с описанием и листовку с дополнительными сведениями можно загрузить с русскоязычной версии сайта компании-производителя. Пылесос в плане имеет почти идеально круглую форму. Края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия. Переход углом от верхней панели к боковой поверхности снижает вероятность того, что пылесос будет застревать под препятствиями с небольшим просветом. Корпус робота и базы в основном изготовлены из практичного немаркого черного пластика с матовой поверхностью. Центральную часть верхней панели занимает крышка пылесборника. Она двухслойная — сверху слой прозрачного пластика, который прикрывает нижний слой пластика ярко-медного (как пишет производитель) оттенка. Ближе к передней части корпуса находится вставка из полупрозрачного тонированного пластика с зеркально-гладкой поверхностью, за которой расположены два значка состояния (ошибки и заполнения пылесборника), подсвечиваемые светодиодами. А сразу позади бампера есть единственная механическая кнопка с подсвечивающимся синим значком питания. Всю переднюю половину корпуса огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. Цилиндрический выступ сверху на бампере является самой высокой частью пылесоса и, соответственно, определяет минимальный просвет препятствия (например, дивана), под которое пылесос еще может забраться. Согласно нашим измерениям этот просвет равен 61 мм (приведем и полученное значение диаметра робота — 350 мм). Этот выступ является частью кругового датчика поиска базы и, возможно, приемника сигналов с пульта ДУ. Нижняя часть бампера изготовлена из прозрачного плотно тонированного пластика, который прикрывает ИК-датчики препятствий. По центру сзади расположены подпружиненные контакты и ИК-приемник, отвечающий за стыковку с базой. На левой поверхности корпуса в неглубокой нише расположены разъем для прямой зарядки от адаптера питания и клавиша выключения робота. Перевернув пылесос вверх днищем, мы увидим передний опорный поворотный ролик, боковые щетки, синюю насадку с желобком-воздуховодом и резиновым скребком почти на всю ширину робота, всасывающий патрубок, четыре ведущих колеса на подпружиненных рычагах, выхлопную решетку и крышку отсека аккумулятора. Уборочная насадка широкая и поэтому позволяет за один проход убирать полосой шириной в 30 см, она подвижная, поэтому тщательно прилегает к полу, не наматывает волосы или шерсть и не требует частой очистки. В передней части и по бокам близко к краю расположены три ИК-датчика перепада высоты, благодаря которым пылесос может избежать падения со ступенек. Ведущие колеса относительно небольшого диаметра (47 мм) позволили снизить высоту корпуса, а чтобы сохранить хорошую проходимость, количество колес увеличено до четырех, по два на каждую сторону. Колеса в парах механически связаны и расположены на шарнирах с ходом в примерно 12 мм. На ведущих колесах есть резиновые покрышки с грунтозацепами. Центры пар колес расположены со сдвигом назад относительно диаметра окружности корпуса. Такая кинематическая схема уже не позволяет роботу совершать разворот на месте без изменения границ, занимаемой роботом площади, что потенциально снижает маневренность. Положительную роль в плане преодоления сложных участков играют небольшая высота робота и гладкий по периметру корпус. Отметим, что редукторы приводов колес позволяют их проворачивать рукой, это очень помогает, когда нужно вытащить робота, например, из под дивана, под которым он застрял, или распутать что-то намотавшееся на колеса. Расстояние от пола до нижней части бампера порядка 19,5 мм, что потенциально является максимальной высотой порогов, которые робот может преодолеть. При уборке передние щеточки подгребает мусор к центру, а затем мусор через овальный патрубок засасывается в пылесборник. Паразитный подсос воздуха в какой-то мере устраняет подвижная (ход порядка 9 мм) синяя насадка с вырезом под патрубок и с резиновым скребком. Желоб-воздуховод на насадке способствует захвату легкого мусора сбоку от корпуса робота. Отметим конструкцию боковой щеточки — прямая и относительно жесткая щетина выходит прямо из центральной втулки. Мы предполагали, что эта щетина быстро потеряет форму, и эффективность щеточек снизится, однако даже по прошествии всех тестов щетина лишь слегка загнулась и почти не разлохматилась. В крайнем случае щеточки можно выпрямить под струей горячей воды. Установка и снятие боковых щеток не требуют никакого инструмента, что очень удобно, однако щеточки рукой не проворачиваются. Этот робот является пылесосом в классическом смысле, так как пыль засасывается непосредственно с очищаемой поверхности, боковые щеточки играют вспомогательную роль и непосредственно в пылесборник грязь не перемещают. Крышку отсека пылесборника легко снять, подцепив ее за выпуклость с краю. Под крышкой обнаруживается собственно пылесборник, который вытаскивается из внутренностей робота за откидывающуюся ручку. Очищать пылесборник очень просто и удобно: снимается верхняя крышка (отжимаются два крючка по бокам), снимается фильтрующий элемент и пыль вытряхивается из полупрозрачного контейнера. Входное отверстие пылесборника прикрыто шторкой, что уменьшает вероятность высыпания из него мусора при переноске к мусорному ведру. Отметим, что в фильтрующем элементе используется достаточно плотный и прочный волокнистый материал, который даже после нескольких чисток обычным пылесосом почти не разлохматился. Вентилятора в самом пылесборнике нет, поэтому емкость и крышку пылесборника можно мыть под водой (но производитель этого делать не рекомендует), главное потом все хорошо высушить. Если заглянуть в освобожденные от пылесборника внутренности, то там можно обнаружить открытую крыльчатку вентилятора, установленную на оси бесколлекторного мотора. Кожух этого центробежного вентилятора сформирован фигурным днищем емкости пылесборника. В отсеке под пылесборник есть механический датчик, который срабатывает при извлечении пылесборника и блокирует работу робота. Также можно упомянуть про наличие оптического датчика, просвечивающего (с одной стороны излучатель, с другой — приемник) входной патрубок на предмет наличия большого количества засасываемого мусора и/или переполнения пылесборника. В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея (составленная, по всей видимости, из четырех популярных элементов типоразмера 18650). Заменить батарею может сам пользователь, но производитель настаивает на том, чтобы эта процедура выполнялась квалифицированным сервисным инженером в авторизованном сервисном центре. База, на которой пылесос заряжается, имеет относительно небольшие габариты. В передней части базы есть тонированное окошко, видимо, с ИК-излучателями для отпугивания робота, широкие подпружиненные контракты и три ИК-излучателя, помогающие роботу состыковаться с базой. Сзади на базе закреплена съемная планка с отверстиями и клейкой площадкой. Эту планку можно приклеить или прикрутить к стене, а уже на планке закрепить саму базу. Снизу на основание базы наклеены две резиновые площадки, удерживающие базу на месте, если она не прикреплена к стене. Сочетание указанных особенностей препятствует непредвиденному перемещению базы при маневрах пылесоса. К пылесосу прилагается миниатюрный ИК-пульт ДУ с питанием от «монетки» CR2025. Его корпус изготовлен из черного пластика с матовой поверхностью. Кнопки на пульте мембранные и слегка выпуклые, использовать пульт на ощупь не очень просто, но хотя бы обозначения кнопок читаются хорошо. Предупредим, что этот пылесос недопустимо использовать во влажном помещении или на поверхностях с разлитыми жидкостями. После контакта пылесоса с жидкостями в лучшем случае придется долго очищать его от налипшего слоя пыли, в худшем случае пылесос может выйти из строя. В Автоматическом режиме уборки робот последовательно перебирает варианты траектории движения. В этом режиме робот может работать до почти полного разряда аккумулятора и возвращаться затем на базу для зарядки, а если на пульте нажать кнопку с изображением часов, то робот будет убирать 35 минут, после чего остановится. Такой вариант с ограничением по времени удобно использовать для уборки в одной комнате небольшой площади. При желании пользователь может принудительно включать один из четырех типов движения — по спирали (локальная уборка), вдоль стен, зигзагом и хаотично (с «отскоком»), но потом робот все равно снова начнет перебирать все варианты движения. Робота можно заставить начать цикл поиска базы с последующим возвратом на нее, нажав на кнопку со значком домика на пульте ДУ. В ручном режиме навигации робот управляется кнопками направления с пульта ДУ, но при этом отключаются как приводы боковых щеточек, так и вентилятора, то есть робот не убирает, а только перемещается. Кнопками на базе можно отсрочить запуск на 24 часа, или заставить работа начать уборку, как только аккумулятор зарядится. Тестирование Ниже представлены результаты тестирования по нашей методике, подробно описанной в отдельной статье. Интервал Общее время уборки, минут % (суммарный) Первые 10 мин. 10:00 85,3 Вторые 10 мин. 20:00 91,4 (суммарный) Третьи 10 мин. 30:00 94,0 (суммарный) Продолжение до разряда АКБ 100 96,9 Видео ниже снято с одной точки с полным охватом убираемой территории, база находится внизу по центру, при обработке часть видеоряда ускорена в десять раз, показано только начало уборки — первые 10 минут: Качество уборки хорошее. Через 30 минут работы мусора остается мало: Уборка в тестовом помещении до разряда аккумулятора показала, что робот способен убрать почти весь мусор на доступной ему территории, немного риса осталось в углах, в тесном загончике и чуть-чуть около базы:











Загон шире робота всего на 5 см, но это не помешало роботу заехать туда несколько раз. Робот объезжает базу на минимальном расстоянии, поэтому может ее слегка толкнуть и чуть сдвинуть с места, однако и мусора около базы остается очень много. Во время уборки робот обычно не касается препятствий, но иногда все же подъезжает к ним вплоть до срабатывания механического датчика в бампере. Почти полностью разрядив аккумулятор, робот выключает вентилятор, приводы щеточек и начинает искать базу. Видео ниже это демонстрирует: На восстановление заряда роботу требуется провести на базе примерно 4 часа. Во время зарядки от сети потребляется до 23 Вт. 0,5 Вт потребляет база без робота, а с роботом на базе в режиме ожидания примерно час потребляется 0,6 Вт и 27 минут по 5-6 Вт. Эти циклы поддерживают батарею в заряженном состоянии. В режиме уборки с ограничением по времени робот убирает ровно 30 минут и останавливается, не пытаясь вернуться на базу. В режиме локальной уборки робот убирает по разворачивающейся спирали с максимальным диаметром примерно 1 м, а затем переходит в режим обычной уборки. Видео ниже это демонстрирует: О своем состоянии робот-пылесос информирует с помощью неярких трудноразличимых светодиодных индикаторов и негромких звуковых сигналов. В руководстве указано, что в некоторых ситуациях робота можно пробудить из спящего режима по хлопку в ладоши. Как показало тестирование, робот действительно просыпается, но включается только значок питания, и никаких звуков робот не издает, это не очень облегчает поиск застрявшего, например под диваном, робота. Робот не очень громкий (согласно нашим данным, уровень шума равен 58,5 дБА), характер издаваемого им шума не сильно раздражает, поэтому можно находиться в одной комнате с работающим роботом и заниматься своими делами. Для сравнения, уровень шума в этих условиях обычного (не самого тихого) пылесоса равен примерно 76,5 дБА. Выводы Пара боковых щеток с длинной щетиной, достаточно мощный вентилятор, а также грамотная конфигурация всасывающего патрубка и широкой насадки обеспечивают роботу-пылесосу Philips SmartPro Compact хорошее качество уборки. Удобство эксплуатации робота повышают продуманная конструкция пылесборника, который легко извлекается и опустошается, а также крепление боковых щеточек, не требующее применения инструментов. Особо отметим небольшую высоту корпуса робота, которая позволяет ему забираться под предметы обстановки с небольшим просветом от пола. Далее списками: Достоинства: 4-колесная система привода

Широкая насадка TriActive XL

Невысокий корпус 6 см

Несколько вариантов движения во время уборки

Возможность запуска на 30 минут, автоматическая уборка после зарядки аккумулятора или через 24 часа

Штатное настенное крепление базы

Хорошая комплектация Недостатки: Значимых нет

Виджет от SocialMart



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