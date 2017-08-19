Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora Маленькая и вполне удаленькая

Российская компания Kitfort прислала нам на тесты мясорубку KT-2101 Carnivora. Компактная, легкая и дешевая — набор свойств, который звучит довольно привлекательно. Однако до этого случая лишь одна мясорубка из нижнего ценового сегмента справилась с нашими тестами хорошо. Тем интереснее было протестировать новую модель Kitfort и убедиться, что все поставленные задачи она выполнила «на отлично». Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Kitfort Модель KT-2101-1 Carnivora Тип мясорубка электрическая бытовая Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 300 Вт Материал корпуса пластик Материал толкателя и чаши пластик Материал съемной головки силумин Материал ножа и решеток сталь Цвет корпуса черный с цветными вставками (голубыми/зелеными/желтыми/оранжевыми/серыми) Ножевые решетки 2 шт.: 5 мм и 7 мм Отсек для хранения шнура нет Отсек для хранения решеток нет Высота горловины насадки 10,5 см Максимальная высота емкости для фарша 10 см Дополнительные аксессуары в комплекте насадки для кеббе и колбасок Высота блока/в сборке 31 см Защита от перегрузок нет Реверс есть Производительность по результатам теста 1 кг/мин. Тип управления механические кнопки Режимы скорости 1 Длина шнура 95 см Размер (Ш×В×Г) 12,3×30,8×23,6 см Вес без упаковки 2,26 кг Средняя цена T-1728436665 Розничные предложения L-1728436665-10 Комплектация Прибор поставляется в черной картонной коробке со схематичным изображением мясорубки и уже хорошо знакомым нашим читателями симпатичным китом. Мясорубка, попавшая к нам, оказалась черно-голубой, KT-2101-1. Соответственно, на коробке мы видим голубые вставки, как и на корпусе мясорубки. КТ-2101-2, KT-2101-3 и так далее украшены зеленым, желтым, оранжевым и серым цветами соответственно. Ручками или пазами для переноски коробка не оснащена, да это и не обязательно: прибор рекордно легкий. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: корпус с моторным блоком;

толкатель;

загрузочный лоток;

блок с загрузочной горловиной;

шнек;

нож;

решетку с отверстиями 5 мм;

решетку с отверстиями 7 мм;

кольцевую гайку;

насадки для колбас и для кеббе;

руководство по эксплуатации;

гарантийный талон. На первый взгляд Мясорубка обращает на себя внимание прежде всего миниатюрностью и весом. Сразу задумываешься о надежности прибора, но производитель честно предупреждает прямо в инструкции: при гарантии в один год предполагаемый срок службы — два года. Внешний вид приятный, как, в общем-то, и у всех моделей Kitfort. На коробке обнаружены сведения об участии студии Артемия Лебедева в дизайне — почему бы и нет.

Прибор без труда помещается на любую кухонную поверхность. Снизу в передней части находятся ножки, а в задней — присоски, которые реально повышают устойчивость прибора, а отклеиваются от стола, издавая умилительный «чпок». Комплектация стандартная для недорогой мясорубки: грубо говоря, к корпусу в сборке прилагается запасная решетка и две пластиковые насадки — для колбас и для кеббе. Если колбасы некоторый процент хозяек все же изготавливает самостоятельно, то насчет кеббе мы подозреваем сговор производителей с целью популяризации этого незнакомого в России почти никому (кроме разве что наших авторов) блюда. Решетки всего две, но размеры отверстий удобные: 5 и 7 мм. Максимальная высота емкости для фарша сначала кажется недостаточной, однако при тестировании мы использовали десяток мисок более или менее стандартных конфигураций, и все они подошли. Нож стальной, заточен достаточно остро. В общем, на первый взгляд, это просто маленькая легкая мясорубка. Инструкция Инструкция небольшая и лаконичная. Помимо стандартных сведений о комплектации, уходе и так далее, мы обнаружили подробную инструкцию по сборке, а также весьма внятные рецепты кеббе и домашних колбасок. Управление Управление осуществляется двумя механическими кнопками-переключателями. Зачем их две — выяснить не удалось; возможно, для пущей загадочности. Одной с режимами нуля, включения и реверса, левой на фото ниже, хватило бы за глаза. Сейчас они не просто дублируют друг друга: для запуска основного режима обе кнопки должны стоять на «On», а для запуска реверса, соответственно, на «R». Управление интуитивно понятное, инструкцию читать не обязательно. Использование Подготовка Перед началом работы в инструкции советуют вымыть все детали, кроме корпуса, теплой водой с мягким моющим средством. Затем мясорубку надо собрать (ошибиться невозможно, все логично). Если вы в мир кухонной техники упали с луны, можно собирать по инструкции — там все написано и нарисовано. Дальше режем мясо — и вперед. Уход Силуминовые детали ни в коем случае нельзя мыть в посудомоечной машине, корпус не стоит совать в воду. Никакой экзотики. Мы мыли детали мясорубки теплой водой с моющим средством. Процедура стандартная, много времени не отнимает. Единственный минус — не очень удобно мыть загрузочный блок и его горловину изнутри, особенно мужскими руками. С другой стороны, всегда можно освоить ершик или эксплуатацию женщин и детей. Тестирование Объективные тесты Переходим к самому интересному: как же наш малыш справится с практическими тестами? Замеры энергопотребления во время работы мясорубки производились с помощью ваттметра. Реальные показатели прибора: 220 Вт для овощей и фруктов, 260 Вт для жилистой говядины третьего сорта. Максимум за все время тестов составил 306 Вт. Работает КТ-2101 для мясорубки негромко: повышать голос со время работы, конечно, придется, но орать в ухо, как бывает в случае более мощных приборов, не обязательно. Согласно инструкции, время беспрерывной работы устройства не должно превышать трех минут. Мы же решили максимально загрузить мясорубку, взяв для теста 5 килограммов мяса — объем, который вряд ли кому-нибудь понадобится превысить при разовом изготовлении фарша для дома, — и пропустили его через крупную решетку без остановки прибора. За это время корпус мясорубки очень сильно нагрелся. Хотя малыш мужественно выдержал тест и не отключился, мы бы этот фокус повторять не рекомендовали. Стандартное тестирование по методике iXBT.com Для оценки производительности мы использовали охлажденную свинину без костей, пленок и большого количества жира, прокрутив ее через решетку с большими отверстиями. Коэффициент производительности iXBT для Kitfort KT-2101 составил 1 кг/мин. Это чуть ниже, чем заявленные производителем 1,2 кг/мин. Свежие абрикосы Начать мы решили с самого легкого: прокрутить на нашей подопечной сочные фрукты. Ими оказались абрикосы. Вынули косточки и запихали абрикосы в мясорубку, помогая пропихивать крупные половинки толкателем. Результат: отлично. Ничего не забивалось, не захлебывалось соком и вообще никак не демонстрировало никаких минусов, характерных для мясорубок из нижнего ценового сегмента. Использование: на 1 кг мякоти абрикосов добавили 0,5 кг сахара и проварили 15 минут, получив ароматный и приятный по органолептическим свойствам абрикосовый джем. Фаршированные перцы Мы взяли свинину и говядину в равных пропорциях и пропустили через мясорубку, изготовив фарш «Домашний». Для этого теста мы взяли много мяса и мололи, пытаясь смутить мясорубку долгой и непрерывной работой — об этом написано выше, все закончилось хорошо. Результат: отлично. Мясорубка справилась с мясом без проблем, заеданий, забиваний и необходимости разборки или даже реверса. Корпус нагрелся довольно сильно, прикасаться к нему было уже на грани теплового комфорта. А фарш получился отличным. Использование: фаршированные перцы. К части фарша мы добавили пару измельченных на той же мясорубке луковиц, соль, перец и примерно 1/4 от объема отваренного риса. Обжарили на сковороде по паре небольших луковиц и морковок, немного болгарского перца, в конце обжарки добавили пару хороших летних помидорин. Перцы набили фаршем и сложили в большой казан, налив на дно немного воды. Сверху поместили нашу зажарку, разбросали несколько порезанных довольно крупно зубчиков чеснока и покрыли целой шапкой свежей зелени. Полученное накрыли крышкой и поставили тушиться. Через сорок минут слабого бульканья перцы были полностью готовы. Вкус идеальный — лучше некуда. Сырно-сливочный суп с фрикадельками из трески Здесь мы тестировали мелкую решетку. Все знают, что в рыбном филе могут оставаться небольшие косточки, так что мы проверяли, повлияют ли они на работу мясорубки. Результат: отлично. Никаких капризов со стороны тестируемого малыша KT-2101: он прокрутил рыбу, так измельчив косточки, что в готовом блюде они не чувствовались. Использование: сливочный суп «четыре сыра» с пряными рыбными фрикадельками. В литре рыбного бульона (его можно заменить водой) отварили пять крупных картофелин, добавили несколько зубчиков чеснока, а также суммарно 600 граммов различного сыра: мягкого, твердого, с оранжевой плесенью снаружи и зеленой внутри — был бы сыр, эксперименты приветствуются. Все вместе измельчили погружным блендером, добавили сливок и еще раз размешали. Рыбный фарш посолили, добавили одно яйцо, немного муки и по столовой ложке сухих пряных трав: майорана, чабреца, петрушки. Вымесили и сформировали крупные фрикадельки, обваливая их в муке и по одной опуская в кастрюлю с побулькивающим супом. Когда фрикадельки стали сталкиваться и тесниться в супе, выключили его и накрыли крышкой — рыба прекрасно проварилась, пока суп остывал. Времени ушло полчаса. Вкус божественный. Пожалуй, подойдет даже людям, которые не любят рыбу, позволив взглянуть на нее по-иному. Фарш из говядины третьего сорта Па-бам! Теперь самое трудное. Это не просто говядина третьего сорта, это путовый сустав, пронизанный жилами и укутанный пленками. Результат: отлично. Наш подопечный справился, даже не пикнув. Хотя нагрелся довольно сильно. Печеночные котлеты Еще один сложный тест: пропускаем через мясорубку печень прямо с пленками и венами. К 1 кг печени добавили примерно 200 г жирной свинины и пару луковиц. Результат: отлично. И даже тут KT-2101 справился. Изнутри вокруг ножа намоталось несколько пленок, но на качество фарша это никак не повлияло. Выяснилось же это при мытье, то есть разбирать мясорубку в процессе не пришлось. Использование: печеночные котлеты. Посолили и поперчили фарш, вбили яйцо, добавили густоты, смешав со 150 г муки, выкладывали ложкой на сковородку с горячим маслом и жарили с обеих сторон. Выводы Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora нас удивила. Ее отличительными чертами являются небольшие габариты и малый вес при невысокой стоимости. Производительность оказалась немного ниже заявленной, но тестируемая отлично справилась со всеми поставленными задачами, перемолов не только фрукты и первосортное мясо и рыбу, но и печень, и жилистую говядину и позволив получить великолепные аппетитные блюда. На момент выхода статьи это всего лишь одна из двух недорогих мясорубок, которая без проблем прошла все наши тесты. Производитель не обещает вечной жизни и сверхнадежности, указывая срок эксплуатации 2 года. Таким образом, прибор не подойдет для кафе или огромной семьи, где мясорубкой пользуются часто, но окажется отличным решением для одинокого человека или небольшой семьи, которая делает фарш достаточно редко и не готова ни выделять на кухне много места, ни переплачивать за мощные дорогие приборы. Плюсы легкая

небольшая

дешевая

справилась со всеми тестами Минусы невысокая производительность

сильно греется

долговечность не гарантирована

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор мясорубки Kitfort KT-2101 Carnivora: Наш видеообзор мясорубки Kitfort KT-2101 Carnivora можно также посмотреть на iXBT.Video

Мясорубка Kitfort KT-2101

предоставлена для тестирования компанией Kitfort

Виджет от SocialMart



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