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Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Маленькая и вполне удаленькая


Российская компания Kitfort прислала нам на тесты мясорубку KT-2101 Carnivora. Компактная, легкая и дешевая — набор свойств, который звучит довольно привлекательно. Однако до этого случая лишь одна мясорубка из нижнего ценового сегмента справилась с нашими тестами хорошо. Тем интереснее было протестировать новую модель Kitfort и убедиться, что все поставленные задачи она выполнила «на отлично».

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Оглавление

  1. Характеристики
  2. Комплектация
  3. На первый взгляд
  4. Инструкция
  5. Управление
  6. Использование
  7. Тестирование
  8. Выводы

Характеристики

Производитель Kitfort
Модель KT-2101-1 Carnivora
Тип мясорубка электрическая бытовая
Страна производства Китай
Гарантия 1 год
Заявленная мощность 300 Вт
Материал корпуса пластик
Материал толкателя и чаши пластик
Материал съемной головки силумин
Материал ножа и решеток сталь
Цвет корпуса черный с цветными вставками (голубыми/зелеными/желтыми/оранжевыми/серыми)
Ножевые решетки 2 шт.: 5 мм и 7 мм
Отсек для хранения шнура нет
Отсек для хранения решеток нет
Высота горловины насадки 10,5 см
Максимальная высота емкости для фарша 10 см
Дополнительные аксессуары в комплекте насадки для кеббе и колбасок
Высота блока/в сборке 31 см
Защита от перегрузок нет
Реверс есть
Производительность по результатам теста 1 кг/мин.
Тип управления механические кнопки
Режимы скорости 1
Длина шнура 95 см
Размер (Ш×В×Г) 12,3×30,8×23,6 см
Вес без упаковки 2,26 кг
Средняя цена T-1728436665
Розничные предложения L-1728436665-10

Комплектация

Прибор поставляется в черной картонной коробке со схематичным изображением мясорубки и уже хорошо знакомым нашим читателями симпатичным китом.

Мясорубка, попавшая к нам, оказалась черно-голубой, KT-2101-1. Соответственно, на коробке мы видим голубые вставки, как и на корпусе мясорубки. КТ-2101-2, KT-2101-3 и так далее украшены зеленым, желтым, оранжевым и серым цветами соответственно.

Ручками или пазами для переноски коробка не оснащена, да это и не обязательно: прибор рекордно легкий.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

  • корпус с моторным блоком;
  • толкатель;
  • загрузочный лоток;
  • блок с загрузочной горловиной;
  • шнек;
  • нож;
  • решетку с отверстиями 5 мм;
  • решетку с отверстиями 7 мм;
  • кольцевую гайку;
  • насадки для колбас и для кеббе;
  • руководство по эксплуатации;
  • гарантийный талон.
Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

На первый взгляд

Мясорубка обращает на себя внимание прежде всего миниатюрностью и весом. Сразу задумываешься о надежности прибора, но производитель честно предупреждает прямо в инструкции: при гарантии в один год предполагаемый срок службы — два года.

Внешний вид приятный, как, в общем-то, и у всех моделей Kitfort. На коробке обнаружены сведения об участии студии Артемия Лебедева в дизайне — почему бы и нет.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Прибор без труда помещается на любую кухонную поверхность. Снизу в передней части находятся ножки, а в задней — присоски, которые реально повышают устойчивость прибора, а отклеиваются от стола, издавая умилительный «чпок».

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Комплектация стандартная для недорогой мясорубки: грубо говоря, к корпусу в сборке прилагается запасная решетка и две пластиковые насадки — для колбас и для кеббе. Если колбасы некоторый процент хозяек все же изготавливает самостоятельно, то насчет кеббе мы подозреваем сговор производителей с целью популяризации этого незнакомого в России почти никому (кроме разве что наших авторов) блюда.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Решетки всего две, но размеры отверстий удобные: 5 и 7 мм.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Максимальная высота емкости для фарша сначала кажется недостаточной, однако при тестировании мы использовали десяток мисок более или менее стандартных конфигураций, и все они подошли.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Нож стальной, заточен достаточно остро.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

В общем, на первый взгляд, это просто маленькая легкая мясорубка.

Инструкция

Инструкция небольшая и лаконичная. Помимо стандартных сведений о комплектации, уходе и так далее, мы обнаружили подробную инструкцию по сборке, а также весьма внятные рецепты кеббе и домашних колбасок.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Управление

Управление осуществляется двумя механическими кнопками-переключателями. Зачем их две — выяснить не удалось; возможно, для пущей загадочности. Одной с режимами нуля, включения и реверса, левой на фото ниже, хватило бы за глаза. Сейчас они не просто дублируют друг друга: для запуска основного режима обе кнопки должны стоять на «On», а для запуска реверса, соответственно, на «R».

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Управление интуитивно понятное, инструкцию читать не обязательно.

Использование

Подготовка

Перед началом работы в инструкции советуют вымыть все детали, кроме корпуса, теплой водой с мягким моющим средством. Затем мясорубку надо собрать (ошибиться невозможно, все логично). Если вы в мир кухонной техники упали с луны, можно собирать по инструкции — там все написано и нарисовано.

Дальше режем мясо — и вперед.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Уход

Силуминовые детали ни в коем случае нельзя мыть в посудомоечной машине, корпус не стоит совать в воду. Никакой экзотики.

Мы мыли детали мясорубки теплой водой с моющим средством. Процедура стандартная, много времени не отнимает. Единственный минус — не очень удобно мыть загрузочный блок и его горловину изнутри, особенно мужскими руками. С другой стороны, всегда можно освоить ершик или эксплуатацию женщин и детей.

Тестирование

Объективные тесты

Переходим к самому интересному: как же наш малыш справится с практическими тестами?

Замеры энергопотребления во время работы мясорубки производились с помощью ваттметра. Реальные показатели прибора: 220 Вт для овощей и фруктов, 260 Вт для жилистой говядины третьего сорта. Максимум за все время тестов составил 306 Вт.

Работает КТ-2101 для мясорубки негромко: повышать голос со время работы, конечно, придется, но орать в ухо, как бывает в случае более мощных приборов, не обязательно.

Согласно инструкции, время беспрерывной работы устройства не должно превышать трех минут. Мы же решили максимально загрузить мясорубку, взяв для теста 5 килограммов мяса — объем, который вряд ли кому-нибудь понадобится превысить при разовом изготовлении фарша для дома, — и пропустили его через крупную решетку без остановки прибора. За это время корпус мясорубки очень сильно нагрелся. Хотя малыш мужественно выдержал тест и не отключился, мы бы этот фокус повторять не рекомендовали.

Стандартное тестирование по методике iXBT.com

Для оценки производительности мы использовали охлажденную свинину без костей, пленок и большого количества жира, прокрутив ее через решетку с большими отверстиями.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Коэффициент производительности iXBT для Kitfort KT-2101 составил 1 кг/мин. Это чуть ниже, чем заявленные производителем 1,2 кг/мин.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Свежие абрикосы

Начать мы решили с самого легкого: прокрутить на нашей подопечной сочные фрукты. Ими оказались абрикосы.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Вынули косточки и запихали абрикосы в мясорубку, помогая пропихивать крупные половинки толкателем.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Результат: отлично.

Ничего не забивалось, не захлебывалось соком и вообще никак не демонстрировало никаких минусов, характерных для мясорубок из нижнего ценового сегмента.

Использование: на 1 кг мякоти абрикосов добавили 0,5 кг сахара и проварили 15 минут, получив ароматный и приятный по органолептическим свойствам абрикосовый джем.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Фаршированные перцы

Мы взяли свинину и говядину в равных пропорциях и пропустили через мясорубку, изготовив фарш «Домашний». Для этого теста мы взяли много мяса и мололи, пытаясь смутить мясорубку долгой и непрерывной работой — об этом написано выше, все закончилось хорошо.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Результат: отлично.

Мясорубка справилась с мясом без проблем, заеданий, забиваний и необходимости разборки или даже реверса. Корпус нагрелся довольно сильно, прикасаться к нему было уже на грани теплового комфорта. А фарш получился отличным.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Использование: фаршированные перцы.

К части фарша мы добавили пару измельченных на той же мясорубке луковиц, соль, перец и примерно 1/4 от объема отваренного риса. Обжарили на сковороде по паре небольших луковиц и морковок, немного болгарского перца, в конце обжарки добавили пару хороших летних помидорин.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Перцы набили фаршем и сложили в большой казан, налив на дно немного воды.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Сверху поместили нашу зажарку, разбросали несколько порезанных довольно крупно зубчиков чеснока и покрыли целой шапкой свежей зелени. Полученное накрыли крышкой и поставили тушиться.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Через сорок минут слабого бульканья перцы были полностью готовы. Вкус идеальный — лучше некуда.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Сырно-сливочный суп с фрикадельками из трески

Здесь мы тестировали мелкую решетку. Все знают, что в рыбном филе могут оставаться небольшие косточки, так что мы проверяли, повлияют ли они на работу мясорубки.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Результат: отлично.

Никаких капризов со стороны тестируемого малыша KT-2101: он прокрутил рыбу, так измельчив косточки, что в готовом блюде они не чувствовались.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Использование: сливочный суп «четыре сыра» с пряными рыбными фрикадельками.

В литре рыбного бульона (его можно заменить водой) отварили пять крупных картофелин, добавили несколько зубчиков чеснока, а также суммарно 600 граммов различного сыра: мягкого, твердого, с оранжевой плесенью снаружи и зеленой внутри — был бы сыр, эксперименты приветствуются. Все вместе измельчили погружным блендером, добавили сливок и еще раз размешали.

Рыбный фарш посолили, добавили одно яйцо, немного муки и по столовой ложке сухих пряных трав: майорана, чабреца, петрушки. Вымесили и сформировали крупные фрикадельки, обваливая их в муке и по одной опуская в кастрюлю с побулькивающим супом. Когда фрикадельки стали сталкиваться и тесниться в супе, выключили его и накрыли крышкой — рыба прекрасно проварилась, пока суп остывал.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Времени ушло полчаса. Вкус божественный. Пожалуй, подойдет даже людям, которые не любят рыбу, позволив взглянуть на нее по-иному.

Фарш из говядины третьего сорта

Па-бам! Теперь самое трудное. Это не просто говядина третьего сорта, это путовый сустав, пронизанный жилами и укутанный пленками.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Результат: отлично.

Наш подопечный справился, даже не пикнув. Хотя нагрелся довольно сильно.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Печеночные котлеты

Еще один сложный тест: пропускаем через мясорубку печень прямо с пленками и венами. К 1 кг печени добавили примерно 200 г жирной свинины и пару луковиц.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Результат: отлично.

И даже тут KT-2101 справился. Изнутри вокруг ножа намоталось несколько пленок, но на качество фарша это никак не повлияло. Выяснилось же это при мытье, то есть разбирать мясорубку в процессе не пришлось.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Использование: печеночные котлеты.

Посолили и поперчили фарш, вбили яйцо, добавили густоты, смешав со 150 г муки, выкладывали ложкой на сковородку с горячим маслом и жарили с обеих сторон.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Выводы

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora нас удивила. Ее отличительными чертами являются небольшие габариты и малый вес при невысокой стоимости.

Производительность оказалась немного ниже заявленной, но тестируемая отлично справилась со всеми поставленными задачами, перемолов не только фрукты и первосортное мясо и рыбу, но и печень, и жилистую говядину и позволив получить великолепные аппетитные блюда. На момент выхода статьи это всего лишь одна из двух недорогих мясорубок, которая без проблем прошла все наши тесты.

Мясорубка Kitfort KT-2101 Carnivora

Производитель не обещает вечной жизни и сверхнадежности, указывая срок эксплуатации 2 года. Таким образом, прибор не подойдет для кафе или огромной семьи, где мясорубкой пользуются часто, но окажется отличным решением для одинокого человека или небольшой семьи, которая делает фарш достаточно редко и не готова ни выделять на кухне много места, ни переплачивать за мощные дорогие приборы.

Плюсы

  • легкая
  • небольшая
  • дешевая
  • справилась со всеми тестами

Минусы

  • невысокая производительность
  • сильно греется
  • долговечность не гарантирована

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор мясорубки Kitfort KT-2101 Carnivora:

Наш видеообзор мясорубки Kitfort KT-2101 Carnivora можно также посмотреть на iXBT.Video

Мясорубка Kitfort KT-2101
предоставлена для тестирования компанией Kitfort


19 августа 2017 г. Автор Валерия Богдан
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