Экшн-камера Nikon KeyMission 80

— А почему бы и нет? — задались вопросом разработчики Nikon, решив пополнить рынок экшн-камер своими фирменными изделиями. И пополнили. При этом постарались сделать так, чтобы эти новые камеры оказались максимально непохожими на все нынешние популярные продукты. А следовательно, узнаваемыми. Но такое решение можно назвать довольно рискованным, оно идет вразрез с известной мудростью «от добра добра не ищут». Ведь любой современный гаджет уже имеет такие дизайн и конструкцию, которые являются оптимальными для решения поставленных задач. В попытках отыскать новый путь с одинаковой вероятностью получишь либо уникальный продукт, либо трудноприменимую диковинку. В этой статье, на примере экшн-камеры Nikon KeyMission 80, мы постараемся разглядеть, к чему привели поиски разработчиков Nikon. Конструкция, технические характеристики

Видео/фотосъемка

Программное обеспечение

Выводы Конструкция, технические характеристики Упомянутая выше линейка экшн-камер Nikon состоит из трех продуктов: KeyMission 80, KeyMission 170 и KeyMission 360. Нетрудно догадаться: разные цифры означают не что иное, как угол обзора, который дают эти камеры во время съемки. KeyMission 80 KeyMission 170 KeyMission 360 Изучать эти камеры мы станем, расположив их по старшинству, именно в таком порядке. Поскольку устройства эти новые — некоторые еще даже не поступили в продажу — и до конца не «обкатанные», процесс знакомства с аппаратами был затруднен: разукомплектованность, недоработки внутреннего ПО и/или мобильных приложений. И если с некомплектом справиться нетрудно (достаточно перечислить аксессуары, имеющиеся в официальной упаковке), то с недоработками ПО все куда сложнее. Например, вследствие определенных трудностей, возникающих в процессе связи аппарата со смартфоном, часто приходилось управлять камерой вручную. А это, в свою очередь, влияло как на продолжительность тестовых роликов, так и на их содержание. Тем не менее, основная масса материалов, требующихся для ознакомления с камерами, все же была получена. Но начнем по порядку. Комплект аппарата включает следующие аксессуары: сетевое зарядное устройство EH-73P

USB-кабель UC-E21

держатель камеры AA-4

документация Nikon KeyMission 80 позиционируется разработчиком в качестве переносной экшн-камеры для туристов. По задумке, для ее переноски должна использоваться лямка рюкзака, к которой прикрепляется имеющийся в комплекте держатель. Вот так: Но дело в том, что в это крепление встроен скрытый небольшой магнит. Который замыкает определенный контакт в камере, в результате чего обычная видеосъемка в таком положении становится невозможной. В данном режиме разрешается вести лишь так называемую маршрутную съемку — есть в камере среди прочих режимов и такой. Для того, чтобы сделать тестовые съемки в разных режимах и условиях, нам, в отсутствие нужных креплений, иногда приходилось «изобретать» ущербные на вид, но надежные крепления. Не обошлось и без всемогущей изоленты. Корпус аппарата изготовлен из прочного пластика, который почти не подвержен царапинам и прочим деструктивным внешним воздействиям. Это объяснимо: камера является защищенной от всех возможных туристических ненастий: пыленепроницаемость, водонепроницаемость плюс ударопрочность прилагаются. А чтобы камера не потерялась, соскочив с крепления, ее можно дополнительно привязать ремешком, продев его через одну из двух скоб, нижнюю или верхнюю. Размер корпуса камеры невелик: 86 мм в высоту и 45 в ширину. Толщина аппарата составляет 15 мм без учета выступающих частей. Диковинность конструкции заключается не только в шоколадно-плиточной форме. Все эти обводы и органы управления, которые напоминают фотоаппаратные... Более того: с обратной стороны на пользователя смотрит еще одна камера. Да, та самая, которая «селфи». Именно для селфи она и предназначена, поскольку дистанция фокусировки этой камеры не предполагает съемку удаленных объектов — все они окажутся вне фокуса. Таким образом, чтобы не запутаться, в статье мы будем различать эти две камеры точно так, как их различают в смартфонах: основная и фронтальная (селфи). Съемка основной камерой в потемках облегчается благодаря светодиоду, который расположен над объективом. Он включается и выключается длительным нажатием маленькой боковой кнопки Menu и продолжает светиться, даже если камеру выключить. Этакий запасной фонарик. Главная кнопка, нажатием которой включается видеозапись или создается фотоснимок, находится под сенсорным дисплеем. Большим и ярким этот дисплей не назовешь, однако роль свою он выполняет сносно: для того, чтобы «прицелиться» или увидеть параметры съемки, его размера и яркости вполне хватает даже при дневном освещении. А сенсорное управление зачастую гораздо удобнее традиционного кнопочного. Особенно в темноте. Именно благодаря тач-управлению камера ограничилась лишь двумя кнопками и «фотоаппаратным» диском, который переключает режимы работы с фото- на видеосъемку. В камеру встроена несъемная батарея, ее зарядка длится около двух с половиной часов. Полного заряда хватает на 75 минут видеозаписи с выключенным Wi-Fi. Серьезной такую длительность назвать не получается. В походе — а камера, напомним, позиционируется в качестве туристического регистратора — эти полтора часа пробегут так, что и не заметишь. Таким образом, камере все же требуется внешний банк энергии, переносная батарея, дающая USB-напряжение, благо аппарат может вести съемку не только от своей батареи, но и от внешнего источника энергии. Однако во время подзарядки или при работе от внешнего источника питания ни о какой пыле- и влагозащите нельзя и думать: USB-порт прячется под откидной герметичной крышкой с защелкой. Здесь же, рядом с USB-портом, расположен слот для карты памяти формата microSD/SDHC/SDXC. К сожалению, в корпусе камеры не нашлось места для стандартного штативного гнезда, в нижней части корпуса присутствует только вторая металлическая скоба для продевания фиксирующего ремешка. Чтобы установить аппарат на штатив или прикрутить к какому-нибудь креплению со стандартной штативной резьбой, придется покупать дополнительный адаптер-держатель-переходник с названием ET-AA1. В основной комплект этот держатель не входит, очень жаль. В камере существует странное фотоаппаратное ограничение на длительность беспрерывной видеозаписи: 29 минут, и запись прекращается. Удивляет наличие такой программной заглушки в обычной, казалось бы, экшн-камере. Возможно, хитрость тут заключается в особенностях торговых правил, которые устанавливают разные суммы таможенных сборов при импорте фотоаппаратов и при импорте видеокамер. Во время длительной видеозаписи камера нагревается до 42 °C. Если, конечно, съемка ведется не в экстремально-жарких условиях. Следующие теплоснимки получены во время работы камеры после получаса видеозаписи, тестирование проводилось в помещении с температурой около 25 °C. Вид со стороны основной камеры Вид со стороны дисплея и фронтальной камеры При последующем тестировании отказов камеры вследствие перегрева замечено не было. Правда, и условия, в которых велась съемка, оказались по большей части «благоприятно-прохладными» (мы надолго запомним этот май 2017 года). Основные технические характеристики аппарата приведены в следующей таблице: Камера 1 (основная) диафрагма F2,0 фокусное расстояние f=4,5 мм угол обзора 80° датчик изображения CMOS 1/2,3″ 12,71 Мп (эффективных 12,4 Мп) Камера 2 (дополнительная) диафрагма F2,2 фокусное расстояние f=1,8 мм (экв. 35 мм) угол обзора 80° датчик изображения CMOS 1/5″ 5,65 Мп (эффективных 4,9 Мп) Nikon KeyMission 80 Габариты, масса 44,8×86,5×15,0 мм

74 г с аккумулятором и картой памяти Время непрер. записи от батареи, входящей в комплект до 75 минут с выключенным Wi-Fi Носитель карта памяти microSD/SDHC/SDXC, класс скорости не ниже 6 Форматы видео в тексте статьи Интерфейсы Micro-HDMI

Micro-USB 2.0

Wi-Fi IEEE 802.11b/g 2412—2462 МГц (каналы 1—11), WPA2-PSK

Bluetooth 4.1 Прочие характеристики сенсорный дисплей емкостного типа 1,7″ 230 тысяч точек

двухрежимная стабилизация (оптическая + программная)

подзарядка аккумулятора через USB

маршрутная съемка

цейтраферная видеосъемка

панорамная фотосъемка

управление по Wi-Fi

пыленепроницаемость класса IP6X

водонепроницаемость класса IPX7 (предотвращает попадание воды в камеру в течение 30 минут на глубине 1 м)

ударопрочность MIL-STD 810F 516.5 (выдерживает падение с высоты 150 см на лист фанеры толщиной 5 см)

температура эксплуатации от −10 до +40 °C Средняя цена T-14237096 Розничные предложения L-14237096-10 Видео/фотосъемка При подготовке статей с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется многим читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемками, которые сделаны другими аппаратами. Выбор характеристик или качества видеозаписи в камере отсутствует. Более того, несмотря на разнящиеся назначение и свойства двух камер рассматриваемого аппарата, запись обеими камерами ведется всегда в один и тот же формат с абсолютно одинаковыми характеристиками. Это стандартный контейнер MP4, содержащий видеопоток, сжатый кодеком AVC (High@L4) с битрейтом до 20 Мбит/с и аудиопоток в формате AAC стерео с максимальным битрейтом 384 Кбит/с. Размер и частота кадров также всегда одинаковы: 1920×1080 пикселей и 30 кадров в секунду (29,976). Разумеется, фактическое качество съемки двумя камерами имеет отличия, хотя бы в силу разной оптики и разных матриц. Но мы пока говорим лишь о технических особенностях получаемого видео. Максимальный объем одного видеофайла составляет 4 ГБ, а продолжительность непрерывной видеозаписи ограничена 29 минутами. При перегревании камеры запись видеоролика может прерваться до того, как будут достигнуты эти ограничения. Правда, за время тестирования перегревы не случались. При записи камера создает лишь два типа кадров: I (ключевые) и P (разностные), двунаправленные кадры (B) в потоке отсутствуют. Прежде, чем наглядно оценить качество детализации и характер картинки, которые дают разные камеры, вспомним их назначение. Первая камера — основная — рассчитана на обычную, традиционную видеосъемку объектов и оснащена контрастным автофокусом, позволяющим сфокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии от 10 см до бесконечности. Вторая же камера — фронтальная — предназначена исключительно для селфи-съемки и имеет фиксированную фокусировку. Поэтому любой объект, находящийся на значительном удалении от селфи-камеры, выйдет из фокусного диапазона и окажется размытым. Именно этот эффект можно наблюдать при обычной съемке обычной улицы. Основная камера Фронтальная камера Скачать ролик Скачать ролик Ни о каком сравнении качества нет и речи. Разная зона фокусировки не дает этого сделать. Возможно, позже, при съемке близкорасположенных объектов, получится что-то определить. Но и рассматривая результат работу одной лишь основной камеры, нет поводов для восторга. Характерное для недорогих видеорегистраторов «мыльное» изображение и невысокий динамический диапазон не позволяют рассматривать камеру как средство для получения высококачественной видеокартинки. Ей больше подойдет роль скромного регистратора на все случаи жизни. Особенно с учетом быстрой готовности к съемке: достаточно нажать кнопку Menu, и через одну-две секунды аппарат может снимать видео. Но мы не смиримся с таким качеством. Исправить его, конечно, невозможно. А вот попытаться выяснить причину столь невысоких характеристик никто не запрещает, чем и воспользуемся. Краткая предыстория: в прежних обзорах различных гаджетов, снимающих видео, мы неоднократно сталкивались с явно искусственным занижением качества получаемого видео. Парадокс выглядит следующим образом: по всем параметрам имеющаяся оптика и датчик теоретически могут дать в разы лучшее качество изображения, но по факту возможности «железа» оказываются использованы лишь на какую-то малую часть. Причем касалось это не только безвестных (нонейм) аппаратов, но и вполне «брендовых» изделий. Включая даже дорогие фотокамеры. Лучшим способом определить наличие в камере искусственного барьера, снижающего качество видео, является сравнение стоп-кадра из видеоролика и фотоснимка, выполненного этой же камерой. Разумеется, для чистоты эксперимента оба сравниваемых материала должны содержать одну и ту же сцену. Что и было проделано: Стоп-кадр из видеоролика Участок фотоснимка (смасштабировано до размеров видеокадра) Скачать оригинальный видеоролик Скачать оригинальный фотоснимок Ну что, теперь все очевидно? Если бы при формировании видеоролика использовалась вся площадь матрицы без исключений и применялся хороший метод масштабирования, то качество видео немногим бы уступало качеству фотоснимка. Деструктивным фактором, который мог бы негативно повлиять на качество видео, оставался бы только кодек, его аппаратная и программная реализация. Однако мы видим, что в нашем случае информация с датчика изображения снимается, скорее всего, путем отбрасывания (пропуска) строк, а затем поверх полученного изображения накладывается фильтр, размывающий изображение. Это размытие необходимо для того, чтобы устранить типичные недостатки, возникающие при снятии информации методом адресного сканирования матрицы — муар и алиасинг. В результате получается вот такое невысокое качество, о чем можно лишь сожалеть. Нужно подчеркнуть: разбирая столь подробно эти неочевидные особенности, мы всего лишь изучаем характерные черты той или иной тестируемой камеры, сухо фиксируем достоинства и недостатки без какой-то оглядки на «брендовость» и позиционирование. Выискивать причины, по которым тот или иной недостаток был внедрен (специально или непреднамеренно) мы не имеем права. А предполагать — это пожалуйста. Насколько достанет фантазии. Например, чем плоха версия о недостаточно мощном процессоре, силы которого не хватает, чтобы на лету обработать полный кадр с 12-мегапиксельного датчика? Да еще и сделать это 30 раз в секунду. Или сумасшедшая версия о малоизвестных торговых правилах, требующих от камеры плохо снимать видео, но делать хорошие фотографии, чтобы «пропустить» устройство на рынок под категорией «фотоаппарат», а не «видеокамера»? Какая бы версия ни была правдивой, а результат останется одинаковым: разрешающая способность камеры заметно страдает из-за этих ограничений. Ее можно сравнить с разрешающей способностью экшн-камер низшего ценового диапазона — 600 ТВ-линий по горизонтали в основной камере и менее 500 ТВ-линий в дополнительной (фронтальной) камере. Однако при этом фотоснимки основной камерой дают приличные 1500-1600 линий, что соответствует разрешающей способности хорошей видеокамеры, снимающей в режиме 4K (кстати, максимальный размер фотоснимка имеет близкие к 4K значения). Видео, основная камера Видео, фронтальная камера Фото, основная камера Но почему мы так пристали именно к разрешающей способности? Ответ прост: миниатюрные камеры с их микроскопической оптикой по определению не в состоянии дать материал, сколь-нибудь сравнимый с видео, которое получено с помощью «полноценных» видеокамер. Единственное назначение этих носимых регистраторов кроется собственно в их названии: регистрация. И чем больше деталей будет зарегистрировано, тем лучше. В какой-то мере повысить детализацию мог бы стабилизатор, особенно если съемка ведется в движении. Наша камера — как раз из таких, ведь болтание на лямке рюкзака покоем не назовешь. Что удивительно — в этой камере имеется стабилизатор! И даже два. Оптический (сдвиг линз) и электронный (программный). Встраивание оптических стабилизаторов в миниатюрные оптические системы — вопрос сам по себе довольно спорный и нуждается в отдельном рассмотрении на примере нескольких разных устройств. Дело в том, что точность работы оптических стабилизаторов, их эффективность, сильно зависят от размеров и массы движущихся элементов. Чем они меньше, тем эффективность ниже. Разработчики фото- видеотехники и конструкторы смартфонных камер, будучи прекрасно об этом осведомлены, зачастую грешат недомолвками, позиционируя оптический стабилизатор лишь как средство для устранения «смазанности фотоснимков». На практике обычно так оно и есть: микроскопический стабилизатор не в силах заметно устранить рывки при видеосъемке в движении. Программный стабилизатор в сравнении с ним работает гораздо эффективней, в разы (если эффективность можно подсчитать в разах). Правда, программному стабилизатору требуется очень мощный процессор, поэтому в гаджетах электронная программная стабилизация часто возможна лишь при съемке с небольшим размером кадра. В нашем аппарате стабилизация — оптическая и электронная — работает только в первой камере, основной. Полностью отключить стабилизацию невозможно: сдвиг линз работает всегда. Разрешается лишь еще более усилить стабилизацию, включив дополнительный электронный стабилизатор. Связка двух одновременно работающих стабилизаторов называется гибридной стабилизацией. Кстати, включение гибридного стабилизатора несколько уменьшает угол обзора камеры. Этот второй электронный стабилизатор должен, по задумке, устранять огрехи, допущенные основным оптическим стабилизатором, еще больше сглаживать движение. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер На первый взгляд стабилизатор работает неплохо. То есть, идея встроить в микрокамеру оптический стабилизатор — неплохая идея. Но нам кажется, что в данном случае разработчик совершил ошибку, оставив оптический стабилизатор задействованным постоянно. Дело в том, что тонкий механизм сдвига линз, реализованный в камере KeyMission 80, изначально работает не так, как положено. Любое достаточно резкое движение камеры приводит к «болтанке» линз, что, в свою очередь, влечет за собой постоянную работу автофокуса. А учитывая, что в камере используется многомегапиксельная матрица с выраженным эффектом роллинг-шаттера, результат съемки в активном движении выглядит довольно удручающе. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Любая мелкая и не очень тряска неизменно приводит к сдвигу линз с последующей расфокусировкой и отчаянным попыткам камеры сфокусироваться. Во время съемки следующего ролика камера путешествовала, будучи прикрепленной к багажной дуге автомобиля. «К счастью», плохую дорогу, которая дала бы нужную степень тряски, долго искать не пришлось. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Скачать оригинальный видеоролик (275 МБ) Следующий на очереди вопрос — упомянутый роллинг-шаттер (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения). В данном случае измерить наклон вертикалей несложно, ведь у камеры довольно узкий угол обзора. Получившийся угол наклона вертикалей составил 4°. Не очень-то много (в некоторых фотоаппаратах и видеокамерах бывает и 9°), но и немало, если учесть назначение камеры, которая всегда находится в движении либо снимает движущиеся объекты. В реальной съемке движущихся по горизонтали объектов этот эффект будет выражаться следующим образом: Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Для того, чтобы увидеть вторую составляющую роллинг-шаттера (так называемое «желе»), нужно снять видео в условиях сильной тряски. Для этого идеально подойдет небольшой электроавтомобильчик на радиоуправлении. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Скачать оригинальный видеоролик Таким образом, нужно помнить, что в съемке с сильной тряской — а точнее, частым резким движением камеры — оператор наверняка получит ощутимый уровень желейности кадра (мы сейчас не берем в расчет уже выявленный недостаток камеры — некорректную работу стабилизатора со сдвигом линз). Иногда эта желейность может выражаться в появлении строго регулярных желеобразных волн. Такое случается, если камера жестко закреплена на каком-то основании, вибрирующем с постоянной частотой. Например, на раме параплана или крыле самолета. Под рукой у нас не оказалось ни того, ни другого средства передвижения. Но это не беда. Для демонстрации эффекта регулярной роллинг-шаттерной волны подойдет обычная шлифовальная машинка. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Качество кодирования видео мы уже оценили с помощью неподвижной съемки преимущественно статичных объектов. Особых претензий к кодеку нельзя предъявить, общая замыленность изображения вызвана совсем не кодеком, а другими причинами. Теперь интересно взглянуть, как встроенный кодек аппарата сохраняет активное движение. Лучший объект для проверки качества кодирования — это вода, в разных ее состояниях. Скачать оригинальный ролик Скачать оригинальный ролик На стоп-кадрах можно наблюдать типичные недостатки кодирования, выражающиеся в пикселизации зон с активным движением. В текущей реализации кодека это может быть вызвано нехваткой битрейта. И действительно, 18-19 мегабит в секунду явно недостаточно для сохранения большого количества движения, света и цвета. Но следует иметь в виду, что недостатки кодирования — в частности, пикселизация — бывают заметны преимущественно на стоп-кадрах. Во время просмотра живого видео большинство зрителей вряд ли заметит появляющиеся на доли секунды пресловутые квадратики. Настроек характера изображения в камере немного. Точнее, всего одна. И касается она только цвета. Имеющиеся три предустановки — Стандартно, Ярко и Монохромно — позволяют изменить цветовую составляющую еще на этапе съемки. Стандартно Ярко Монохромно Помимо настроек цвета, камера разрешает изменить общий уровень экспозиции, то есть, сделать картинку светлее или темнее. Отрегулировать более глубокие параметры — например, отдельно выдержку и усиление — невозможно. Впрочем, нам еще не встречались экшн-камеры, в которых была бы реализована подобная функциональность. Конструкция рассматриваемого аппарата подразумевает защиту от внешних воздействий, ему не страшны ни пыль, ни вода, ни тряска с ударами (в меру, конечно). Турист, попавший под сильный ливень, может не переживать — электронная начинка камеры останется в целости, пока крышка отсека с USB-портом и слотом для карты памяти закрыта на защелку. Не боится камера и полного погружения в водную среду, поскольку может работать на глубине до 10 метров в течение 60 минут. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Скачать оригинальный видеофайл Камера может вести интервальную видеосъемку, во время которой аппарат через определенные промежутки времени создает один кадр, а по окончании записи на карте памяти окажется единый видеофайл, составленный из таких кадров. Звука в интервальной записи, конечно же, нет. Интервалы могут составлять 2, 5, 10 и 30 секунд. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Скачать файл Скачать файл Еще один интервал в списке доступных называется Ночное небо. Длительность его не указывается, но путем наблюдения за такой ночной съемкой выяснилось, что в данном режиме камера каждые 25 секунд делает один снимок с пятисекундной выдержкой. Таким образом, за один час записи камера создаст четырехсекундный видеоролик. Очень полезный режим, позволяющий без особых усилий получить красивые видеокадры ночного неба. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Скачать оригинальный видеофайл Единственный минус, который может подпортить качество съемки, связан с механизмом фокусировки камеры. Снимая в темноте, аппарат не в состоянии правильно сфокусироваться без наличия в кадре каких-то достаточно контрастных объектов. Вечерняя съемка камерой при наличии уличной подсветки показывает вполне пристойную чувствительность и довольно низкий уровень шумов. Конечно, так будет выглядеть относительно статичная сцена — во время движения вы ничего, кроме размытых фонарей и теней, не увидите. Ведь выдержка при недостатке освещенности увеличивается до максимума. Скачать оригинальный видеофайл При видеосъемке глубокой ночью в отсутствие уличного освещения — а фонарей на лесных тропинках не бывает — камера бесполезна, как и любая экшн-камера. Отчасти помогает встроенный светодиод-фонарик. Его мощности хватает, чтобы разогнать перед собой темноту на метр-два. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Скачать оригинальный видеофайл Но имеется в камере один великолепный по зрелищности режим, входящий в состав интервальной съемки. Название режима полностью раскрывает эту функцию: Ночное небо. В этом режиме камера через каждые 30 секунд делает один снимок с длительной пятисекундной выдержкой, а по окончании записи полученные кадры сшиваются в один видеоролик. Для просмотра в большем размере нажмите кнопку Оригинальный размер Скачать оригинальный видеофайл Скачать оригинальный видеофайл Зрелищно? Еще как! Слишком коротко? Еще как. Увы, но именно на такое время съемки хватает заряженного аккумулятора камеры. А от внешнего питания этот экземпляр камеры, предоставленной на тестирование, работать почему-то не желает, отключаясь и переходя в режим подзарядки. *** Создается впечатление, что мы забыли о наличии в аппарате второй камеры, фронтальной. Нет, не забыли. Но снимать ею нечего, кроме пресловутого селфи. Отношение к этому очередному всплеску моды, мягко скажем, не у всех одинаково восторженное. Разрешающая способность селфи-камеры известна, как и главная ее функция. Она, по сути, единственная — это съемка любимого себя на фоне, возможно, красивых пейзажей. Требуется отметить важный момент: фокусировка фронтальной камеры производится автоматически при обнаружении в кадре лица. При этом лицо обводится желтой рамочкой с последующим отслеживанием его перемещения для удержания в фокусе. Есть и второй метод сфокусировать селфи-камеру — как и в любом смартфоне, достаточно коснуться пальцем дисплея в нужной области. Мы уже убедились, что рассматриваемая камера делает фотоснимки с гораздо более высоким качеством, нежели дает видеосъемка. Максимальный размер кадра при фотосъемке составляет 3968×2976 пикселей в первой (основной) камере и 2528×1896 пикселей во второй (фронтальной) камере. Возможно создание фотопанорам, стандартной 180° и широкой 360°. Программное обеспечение При подключении камеры к ПК по USB производится зарядка аккумулятора. При этом камера остается доступной в качестве внешнего USB-накопителя, отображаясь под своим именем в Панели управления и в Диспетчере устройств Windows. Перед тем, как тестировать камеру, мы убедились, что прошивка аппарата имеет самую свежую версию, и приступили к попыткам соединить камеру и мобильное устройство. В Центре загрузок Nikon можно найти любые материалы, посвященные камере, включая подробнейшие PDF-версии руководств и инструкций. Тем не менее, без трудностей не обошлось. Для связи смартфона или планшета с камерой используется приложение SnapBridge, разработанное для всех фотокамер Nikon. Оно выполнено в редакциях как для Android, так и для iOS. Однако процесс подключения настолько лихо закручен, что напоминает прохождение серьезного квеста. Автор не исключает, что его познания в сфере современных мобильных устройств находятся не на должном уровне, равно как и имеющаяся коллекция смартфонов оставляет желать лучшего (точнее, еще более дорогого и «брендового»). Но, по логике, при дотошном следовании всем пунктам инструкции подключение должно осуществиться даже в руках абсолютного незнайки. Однако же «что-то пошло не так». Попытаемся вкратце описать шаги, предшествующие подключению смартфона к камере: включить камеру, войти в ее настройки, отыскать раздел Меню параметров сети, пройти в раздел Подключение к смарт-устройству, активировать его, нажать кнопку Установить, нажать еще одну кнопку, ведущую к следующему шагу, включить на смартфоне все имеющиеся адаптеры сетей (Wi-Fi и Bluetooth). Если в смартфоне имеется адаптер NFC, то следует включить и его, а затем коснуться камерой смартфона. Если же мобильное устройство не содержит такой адаптер, то требуется запустить заранее установленное на смартфон приложение SnapBridge, дождаться отображения имени камеры, щелкнуть по нему и дождаться соединения. В случае, если на одном из предыдущих шагов не приключилось каких-то неполадок, пользователь увидит интерфейс приложения со следующими вкладками: Основные настройки подключения Вкладка с инструментами для связи с камерой по Wi-Fi Дополнительные настройки и информация Как видим, мы все еще не получили возможность управлять камерой: включать нужные режимы, начинать и останавливать видеозапись, делать фотоснимки, просматривать и загружать записанный на карту памяти камеры контент. И правильно, ведь в данный момент наши устройства связаны между собой не через скоростное Wi-Fi-соединение, а посредством Bluetooth. Для того, чтобы приступить к прямому управлению камерой, требуется перейти на вкладку соединений и выбрать один из двух пунктов: Удаленная фотосъемка либо Загрузка выбранных снимков. Активация одного из этих пунктов приводит к отображению предупреждения о том, что теперь требуется переключиться на Wi-Fi-соединение. Ну, что поделать, надо так надо. Согласившись с предупреждением, пользователю нужно дождаться этого соединения. Однако увы: как мы ни бились, сколько попыток ни делали, перемежая их перезагрузками смартфона и камеры, вплоть до полного сброса всех настроек смартфона, добиться подключения никак не удавалось. Запуск приложения Режим видеотрансляции и управления съемкой Режим файлового браузера По всей видимости, успех или неуспех подключения сильно зависит от модели используемого смартфона. Например, в нашем случае устойчивого соединения удалось добиться лишь с помощью пятого или шестого по счету мобильного устройства. Режим прямой трансляции Настройки камеры Режим файлового браузера Информация При всем уважении к миниатюрным устройствам, которые напичканы самой современной электроникой, остается стойкое ощущение: разработчики явно перемудрили в желании оснастить камеру всеми возможными средствами связи. Если адаптер Wi-Fi действительно необходим (ну куда без него?), то необходимость в адаптере Bluetooth с пониженным энергопотреблением видится уже не столь явной. Да, в режиме простоя камера и смартфон, будучи сопряженными, могут общаться через BLE, не растрачивая попусту энергию на поддержание Wi-Fi. Но какова польза от такого Bluetooth-общения? Всего лишь в возможности активировать Wi-Fi-точку камеры? Для чего этот промежуточный этап вообще нужен? Наконец, встроенный в камеру адаптер NFC, всего лишь помогающий сопряжению устройств через Bluetooth, автоматически исключает из списка подходящих смартфонов абсолютно все недорогие, «небрендовые» модели. Хорошо, что разработчик предусмотрел возможность подключения смартфонов, не имеющих NFC-адаптера, но реализация задумки, как видим, пока еще оставляет желать лучшего. Возможно, здесь следовало бы присмотреться к опыту не столь именитых конкурентов и ограничиться встраиванием в камеру одного-единственного Wi-Fi-адаптера. А процесс соединения камеры со смартфоном сократить до двух элементарных шагов, доступных каждому ребенку: включение в камере точки доступа с последующим подключением к ней смартфона и запуском управляющего приложения SnapBridge. Искренне надеемся, что в описанных сложностях виноваты имеющиеся у автора смартфоны (LG G4s, Bluboo Xtouch, Doogee Dagger и другие, перечисление имен которых вряд ли имеет смысл ввиду их малоизвестности). Они с вероятностью 99,99% не тестировались на предмет взаимопонимания с камерой. Тем не менее, существующая версия ПО камеры явно нуждается в доработке, которая позволит осуществлять соединение с любым мобильным устройством. И крайне желательно сделать этот процесс покороче и более прозрачным. Выводы Камера, получившаяся у разработчиков Nikon, отличается не только своим необычным дизайном и специфической функциональностью. Некоторые особенности аппарата, выявленные в ходе тестирования, также отличаются оригинальностью, причем особенности как отрицательные, так и положительные. Из минусов необходимо выделить следующие аспекты: ограничение на длительность беспрерывной видеосъемки в стандартном режиме

невысокая разрешающая способность (чем она определяется — неизвестно)

своеобразная работа оптического стабилизатора, напоминающая инженерную недоработку

солидная цена, которая складывается в первую очередь из стоимости комплектующих, в том числе адаптеров беспроводных сетей, которых в камере, напомним, три Не забудем и плюсы. Их, к счастью, побольше, чем негативных факторов. встроенный сенсорный ЖК-дисплей

интервальная видео- и фотосъемка

режим Ночное небо

зарядка от ПК

отсутствие критического перегрева во время работы Кто же он, потенциальный владелец Nikon KeyMission 80? Скорее всего, это деятельный пользователь без особых требований к качеству видео. Фанат мобильных устройств, не желающий разбираться в тонкостях видеосъемки, которого устраивает быстрая готовность камеры к автоматической работе. В конце концов, не останутся в стороне и ведущие активный образ жизни поклонники продукции Nikon. В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор экшн-камеры Nikon KeyMission 80: Наш видеообзор экшн-камеры Nikon KeyMission 80 можно также посмотреть на iXBT.Video





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