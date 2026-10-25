SSD на 256 ГБ за год подорожал в 4 раза — и это еще не предел ⁠ 6

Цены на SSD продолжают расти из-за дефицита флеш-памяти NAND, вызванного спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. По имеющимся данным, контрактная стоимость некоторых накопителей за год увеличилась более чем в четыре раза. Аналитики ожидают дальнейшего подорожания в ближайшие месяцы.

В третьем квартале 2026 года контрактная цена SSD на 256 ГБ с памятью TLC достигла $134,20 против $33,30 годом ранее — рост на 303%. Накопители на 512 ГБ подорожали с $62,40 до $252. При этом стоимость компонента NAND TLC ёмкостью 1 Тбит выросла на 123% за шесть месяцев по состоянию на 21 октября.

По прогнозу TrendForce, в четвёртом квартале цены на NAND увеличатся ещё на 15–20% относительно предыдущего квартала, а корпоративные SSD подорожают на 23–28%. Основной причиной стал спрос на накопители большого объема, используемые в инфраструктуре ИИ. По оценке аналитиков, в 2026 году спрос на корпоративные SSD в пересчёте на ёмкость хранения вырастет более чем на 80%.

Крупные производители памяти направляют всё больше мощностей на корпоративных заказчиков, оставляя меньше продукции для потребительского рынка. SK hynix, по сообщениям, уже распределила производство NAND до конца 2026 года, а Micron заявила, что клиенты зарезервировали более 75% ожидаемого выпуска компании на 2027 финансовый год.

Ситуацию осложняют ограничения производства SanDisk: её мощности по выпуску NAND остаются примерно на 30% ниже пикового уровня 2022 года. Тем временем розничные цены тоже растут. В середине октября SSD NVMe PCIe 4.0 на 1 ТБ стоил в среднем около $144, а Samsung 990 Evo Plus на 1 ТБ продавался за $237 против прежнего минимума примерно в $59.

Производители компьютеров пытаются сдержать расходы за счёт складских запасов, сокращения заказов и установки SSD меньшей ёмкости в некоторые массовые ноутбуки и настольные ПК. Однако быстро устранить дефицит вряд ли удастся: запуск новых производственных мощностей требует времени, а спрос со стороны ИИ продолжает расти.