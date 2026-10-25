Флагманская камера с дюймовым датчиком, 5700 мАч и 100-ваттная зарядка: Huawei Pura 90 Plus показали на живых фото до премьеры

Он работает под управлением HarmonyOS 7

Huawei открыла предварительные заказы на смартфон Pura 90 Plus в фирменном интернет-магазине и у авторизованных онлайн-продавцов. Полноценный предзаказ стартует 28 октября — вероятно, в тот же день и представят смартфон. Цену новинки пока не раскрыли, зто уже сейчас опубликованы живые фото.

Флагманская камера с дюймовым датчиком, 5700 мАч и 100-ваттная зарядка: Huawei Pura 90 Plus показали на живых фото до премьеры
Источник изображения: MyDrivers

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: чёрном, белом, фиолетовом и золотистом. Для чёрной и белой версий предусмотрена только конфигурация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Фиолетовый и золотистый варианты предложат в вариантах с 256 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти.

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Источник изображения: MyDrivers

Huawei Pura 90 Plus станет первым смартфоном на базе процессора Kirin 9025 и получит HarmonyOS 7 из коробки. Разрешение экрана составит 2848 × 1276 пикселей. Сообщается, что производительность устройства примерно на 19% выше, чем у Pura 80 Pro, а сам Kirin 9025 по быстродействию сопоставим с Kirin 9030S.

Фото 1
Источник изображения: MyDrivers

Смартфон получит 6,8-дюймовый экран и камеру с 50-мегапиксельным сенсором оптического формата 1 дюйм и объективом с переменной диафрагмой. Также смартфону приписан аккумулятор емкостью 5700 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:GSMArenaMyDrivers

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