Очень мощная башня с гарантией 5 лет и массой 1,5 кг. DeepCool представила башенный кулер StationX 622, способный отводить 540 Вт ⁠ 1

DeepCool представила башенный процессорный кулер StationX 622, рассчитанный на рабочие станции и серверы. В Китае новинка уже появилась на JD.com по цене $125.

Габариты StationX 622 составляют 127 × 148 × 154 мм, масса — 1431 грамм. Конструкция включает две башни радиатора, шесть тепловых трубок диаметром 6 мм и увеличенное медное основание. По заявлению DeepCool, максимальная рассеиваемая тепловая мощность достигает 540 Вт. Верхняя крышка выполнена из цельного алюминиевого сплава, высота кулера позволяет устанавливать его в большинство стандартных корпусов рабочих станций и серверные корпуса формата 4U.

За охлаждение отвечают два 120-мм вентилятора толщиной 30 мм с ШИМ-регулировкой. Они развивают скорость до 2500 об/мин, обеспечивают воздушный поток до 90 CFM. Заявленный уровень шума не превышает 37,33 дБА. В вентиляторах используются двойные шарикоподшипники, крыльчатки — из материала PPS.

Центральный вентилятор имеет механизм быстрого снятия: его можно демонтировать, не снимая верхнюю крышку кулера. Это должно упростить обслуживание и установку системы в корпусе.

StationX 622 поддерживает платформы AMD SP6, SP3, sTR5, sWRX8, sTRX4 и TR4. Крепления для Intel LGA4677 и LGA4710, а также AMD SP5 предлагаются отдельно. Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию.