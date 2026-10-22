Getty Images подала заявление о банкротстве
План предусматривает до $533 млн частных инвестиций
Getty Images подала заявление о защите от кредиторов по процедуре "Chapter 11" в США, официально запустив объявленную неделей ранее реструктуризацию.
После её завершения компания должна перейти в частную собственность: 100% акций получат аффилированные структуры Getty и Koch Equity Development, которые обязались предоставить до $533 млн нового капитала. В рамках процедуры Getty также начала добиваться официального одобрения плана реорганизации.
Компания намерена продолжать обычную работу на протяжении реструктуризации. По её заявлению, процедура не повлияет на авторов, предоставляющих контент, партнёров, клиентов, сотрудников и поставщиков.
В документах, поданных в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, Getty указала, что оценивает и активы, и обязательства в диапазоне от $1 до $10 млрд.
Реструктуризация стала крупным изменением курса после срыва запланированного слияния Getty Images с конкурентом Shutterstock. На компанию давят значительная долговая нагрузка и растущая конкуренция со стороны изображений, созданных искусственным интеллектом. Для финансирования самой процедуры Koch Equity Development также предоставит до $143 млн. Getty рассчитывает завершить реструктуризацию к концу 2026 года.