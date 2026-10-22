Getty Images подала заявление о банкротстве

Getty Images подала заявление о защите от кредиторов по процедуре "Chapter 11" в США, официально запустив объявленную неделей ранее реструктуризацию.

После её завершения компания должна перейти в частную собственность: 100% акций получат аффилированные структуры Getty и Koch Equity Development, которые обязались предоставить до $533 млн нового капитала. В рамках процедуры Getty также начала добиваться официального одобрения плана реорганизации.

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Компания намерена продолжать обычную работу на протяжении реструктуризации. По её заявлению, процедура не повлияет на авторов, предоставляющих контент, партнёров, клиентов, сотрудников и поставщиков.

В документах, поданных в суд по делам о банкротстве штата Делавэр, Getty указала, что оценивает и активы, и обязательства в диапазоне от $1 до $10 млрд.

Реструктуризация стала крупным изменением курса после срыва запланированного слияния Getty Images с конкурентом Shutterstock. На компанию давят значительная долговая нагрузка и растущая конкуренция со стороны изображений, созданных искусственным интеллектом. Для финансирования самой процедуры Koch Equity Development также предоставит до $143 млн. Getty рассчитывает завершить реструктуризацию к концу 2026 года.