DeepSeek привлекла $15 млрд на фоне ограничений США на использование её ИИ. Раунд может стать одним из крупнейших в Китае

Китайская ИИ-компания DeepSeek привлекла около $15 млрд, или 100 млрд юаней, сообщает Bloomberg. Информация о финансировании появилась всего через 2 дня после того, как власти США распорядились удалить технологии DeepSeek из систем федеральных гражданских ведомств, сославшись на опасения по поводу безопасности. Среди потенциальных инвесторов, по данным издания, рассматриваются CATL — один из крупнейших производителей аккумуляторов — и Tencent, владеющая платформой WeChat. Сама DeepSeek пока не прокомментировала информацию.

Новый раунд продолжает быстрое наращивание капитала компании. В июне DeepSeek, как сообщалось, привлекла более $7 млрд при оценке бизнеса в 50 млрд долларов. В июле появились сведения о планах дополнительно привлечь $1,5 млрд при оценке в $71 млрд, а также о возможном выходе на биржу в Китае уже в 2027 году. Компания из Ханчжоу увеличивает инвестиции в вычислительную инфраструктуру и разработку открытых моделей, рассчитанных как на китайский, так и на международный рынок.

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DeepSeek основана в 2023 году Лян Вэньфэном, одним из создателей китайского количественного инвестиционного фонда High-Flyer, который финансировал раннюю разработку ИИ. В начале 2025 года компания получила международную известность благодаря бесплатной модели с открытыми весами, которая усилила конкуренцию с американскими разработчиками. По данным корпоративных документов, проанализированных WireScreen, после предыдущего раунда Лян сохраняет около 81,6% доли в китайской операционной компании.

Крупное финансирование DeepSeek вписывается в общий рост инвестиций в китайские ИИ-компании. В мае разработчик модели Kimi, компания Moonshot AI, привлёк $2 млрд при оценке в $20 млрд. В октябре более $500 млн получила Manus AI. Компании Zhipu AI и MiniMax, вышедшие на Гонконгскую биржу в январе 2026 года, на момент публикации оценивались рынком в $29 млрд и $7,2 млрд соответственно.

Если сведения о новом раунде DeepSeek подтвердятся, то он станет одним из крупнейших в Китае.