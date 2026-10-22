TSMC ищет замену китайским редкоземельным магнитам, чтобы защитить производство чипов

Крупнейший контрактный производитель микросхем обратился к поставщикам оборудования с просьбой найти альтернативные электродвигатели на фоне экспортных ограничений Китая

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) начала выяснять у производителей оборудования, могут ли они предложить системы автоматизации с электродвигателями, которым не нужны магниты из редкоземельных металлов. Об этом 22 октября сообщило Reuters.

Такие двигатели используются в автоматизированных производственных линиях, где изготавливают микросхемы для Nvidia, Apple, Qualcomm и других крупных заказчиков. Даже при наличии остальных материалов нехватка специализированных компонентов способна осложнить обслуживание и расширение производственных мощностей.

По данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует около 90% переработки редкоземельных элементов и примерно 95% выпуска готовых постоянных магнитов. В апреле 2025 года страна ввела экспортный контроль на семь видов средних и тяжёлых редкоземельных элементов и изготовленные из них магниты. Впоследствии ограничения расширили, включив дополнительные материалы, технологии переработки и оборудование. Часть расширенных мер приостанавливали, а затем продлили паузу ещё на 90 дней. Такая зависимость от поставок из одного региона создаёт риски для производителей, чьё оборудование рассчитано на использование подобных магнитов.

TSMC ищет замену китайским редкоземельным магнитам, чтобы защитить производство чипов
Источник изображения: сгенерировано Muse

Альтернативы существуют, но у каждой есть технические компромиссы. Асинхронные электродвигатели создают вращающий момент за счёт электромагнитной индукции, а двигатели с переключаемым магнитным сопротивлением работают за счёт изменения магнитного потока. В некоторых конструкциях можно применять ферритовые магниты вместо редкоземельных. Однако переход на такие решения может повлиять на эффективность, размеры, удельную мощность, точность и сложность управления оборудованием.

Параллельно Тайвань развивает собственные возможности производства редкоземельных материалов совместно с США. Тайваньский Институт исследований промышленных технологий (ITRI) планирует в течение трёх лет создать пилотную производственную линию, которая сможет обеспечивать около половины внутреннего спроса острова. США также заявили о сотрудничестве с Тайванем и другими партнёрами для расширения альтернативных источников сырья и переработки.

Для TSMC поиск оборудования без редкоземельных магнитов — один из способов уменьшить уязвимость производственных линий к изменениям экспортных правил.

Предыдущая публикация: Hugging Face выпустила ИИ-модель для анализа ДНК, которая объясняет возможный вред мутацийСледующая публикация: Getty Images подала заявление о банкротстве
Главное
Все новости
31 минуту назадHelion получила $175 млн на полупроводники, которые могут удвоить выработку её термоядерных электростанций
9000 мАч и 200 Мп. AnTuTu слил характеристики Honor 700 Pro34 минуты назад9000 мАч и 200 Мп. AnTuTu слил характеристики Honor 700 Pro Новинку представят в ноябре вместе с двумя другими моделями линейки
35 минут назадВ США предложили построить АЭС мощностью 6,6 ГВт сразу из шести реакторов — стройку хотят начать в 2028 году
40 минут назадКитайские учёные создали 100-канальный детектор одиночных фотонов для квантового интернета
43 минуты назадInfineon и Nvidia разрабатывают преобразователи питания на основе нитрида галлия для ИИ-дата-центров
47 минут назад1Google профинансирует виртуальную электростанцию мощностью 1 ГВт для снижения нагрузки на энергосеть США
51 минуту назадPratt & Whitney Canada сертифицировала турбовинтовой двигатель PT9: на высоте он мощнее на 33%
55 минут назадКанадская Uniserve строит дата-центр в Ванкувере для ИИ-нагрузок мощностью до 2 МВт
22:031Физики научились управлять квантовым состоянием одиночного позитрона — это приблизит проверку Стандартной модели
Телевизоры Samsung следят за тем, что смотрят пользователи, даже если эту функцию отключить — итоги большого исследования 22:023Телевизоры Samsung следят за тем, что смотрят пользователи, даже если эту функцию отключить — итоги большого исследования Телевизоры Samsung, Vizio и Roku продолжают связываться с серверами отслеживания после установленного пользователем запрета
21:57DeepSeek привлекла $15 млрд на фоне ограничений США на использование её ИИ. Раунд может стать одним из крупнейших в Китае
Getty Images подала заявление о банкротстве21:53Getty Images подала заявление о банкротстве План предусматривает до $533 млн частных инвестиций
21:43Hugging Face выпустила ИИ-модель для анализа ДНК, которая объясняет возможный вред мутаций
21:43Робот робота везёт: беспилотные КамАЗы доставили в Казань участников «Битвы роботов»
21:352Palantir заявила, что у неё и правительства США нет дистанционного механизма отключения ИИ-модели
21:142ФСБ выпустила срочное предупреждение из-за PHP: если сайт невозможно оперативно обновить, то доступ к нему следует ограничить
21:031Anthropic отложила широкий доступ к Mythos на четыре месяца из-за рисков кибератак
20:551В PHP устранили критическую уязвимость, найденную ИИ-моделями
20:501AMD и Intel объединят оптимизации PyTorch для ИИ на процессорах x86
20:496Apple блокирует iPhone Duo, проданные до официального старта
20:46Google открыла TorchTPU: модели PyTorch теперь можно запускать на ускорителях TPU
20:345Uber с помощью ИИ удалила более миллиона строк кода и очистила 16 тысяч устаревших флагов
20:331ИИ помог доказать 31-летнюю математическую гипотезу многомерной геометрии: исследователи Microsoft решили задачу KLS
20:29Эпоха дисков уходит: Sony прекратила поставки последнего 4K Blu-ray-плеера в Японии
20:27ИИ Google DeepMind самостоятельно вывел и доказал математические закономерности для 11 машин Тьюринга
20:1911«Кубик» не сложился: проект по выпуску силовых чипов в России отложили до 2029 года
20:07Anthropic перепишет часть законопроекта об ИИ после критики со стороны специалистов по безопасности
20:00Philips выпустила первый игровой монитор на 36 дюймов с частотой 260 Гц
NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности19:52NASA испытало двигатель лунной ракеты SLS на 111% мощности RS-25 отработал почти 8,5 минут — столько же, сколько требуется ему во время запуска ракеты
19:273DARPA профинансировало испытания космического ядерного реактора с активным управлением
19:191Малайзия построит подводную кабельную сеть за $489 млн для связи западной и восточной частей страны
19:105Учёные проверили ядерный сценарий защиты Земли от астероида — первые результаты обнадёживают