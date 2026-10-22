TSMC ищет замену китайским редкоземельным магнитам, чтобы защитить производство чипов

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) начала выяснять у производителей оборудования, могут ли они предложить системы автоматизации с электродвигателями, которым не нужны магниты из редкоземельных металлов. Об этом 22 октября сообщило Reuters.

Такие двигатели используются в автоматизированных производственных линиях, где изготавливают микросхемы для Nvidia, Apple, Qualcomm и других крупных заказчиков. Даже при наличии остальных материалов нехватка специализированных компонентов способна осложнить обслуживание и расширение производственных мощностей.

По данным Международного энергетического агентства, Китай контролирует около 90% переработки редкоземельных элементов и примерно 95% выпуска готовых постоянных магнитов. В апреле 2025 года страна ввела экспортный контроль на семь видов средних и тяжёлых редкоземельных элементов и изготовленные из них магниты. Впоследствии ограничения расширили, включив дополнительные материалы, технологии переработки и оборудование. Часть расширенных мер приостанавливали, а затем продлили паузу ещё на 90 дней. Такая зависимость от поставок из одного региона создаёт риски для производителей, чьё оборудование рассчитано на использование подобных магнитов.

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Альтернативы существуют, но у каждой есть технические компромиссы. Асинхронные электродвигатели создают вращающий момент за счёт электромагнитной индукции, а двигатели с переключаемым магнитным сопротивлением работают за счёт изменения магнитного потока. В некоторых конструкциях можно применять ферритовые магниты вместо редкоземельных. Однако переход на такие решения может повлиять на эффективность, размеры, удельную мощность, точность и сложность управления оборудованием.

Параллельно Тайвань развивает собственные возможности производства редкоземельных материалов совместно с США. Тайваньский Институт исследований промышленных технологий (ITRI) планирует в течение трёх лет создать пилотную производственную линию, которая сможет обеспечивать около половины внутреннего спроса острова. США также заявили о сотрудничестве с Тайванем и другими партнёрами для расширения альтернативных источников сырья и переработки.

Для TSMC поиск оборудования без редкоземельных магнитов — один из способов уменьшить уязвимость производственных линий к изменениям экспортных правил.