Apple блокирует iPhone Duo, проданные до официального старта

Apple блокирует складные смартфоны iPhone Duo, которые попали к покупателям до официального старта продаж 23 октября. О проблеме сообщил техноблогер Сергей Романцев, получивший устройства раньше срока.

«Apple заблокировала все iPhone Duo активированные до старта продаж. Активированные устройства продолжают работать, но после сброса, устройство больше не активируется», — написал Сергей Романцев.

Техноблогер Сергей Романцев, у которого оказался заблокированный экземпляр, связывает произошедшее с утечкой серийного номера. По его версии, до официального старта продаж приобрели около 20 смартфонов из одной партии, поставленной Apple. Романцев предполагает, что компания могла вычислить устройства после того, как издание Rozetked показало серийный номер смартфона в своём обзоре.

По имеющимся данным, блокировка затронула несколько стран, включая Россию. При этом механизм ограничения может отличаться от обычной блокировки активации. В некоторых случаях смартфон полностью перестаёт работать.